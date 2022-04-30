Duygu EREN

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü

Pandeminin dijital dönüşümü hızlandırıcı etkisi, Türkiye'de hem Melek Yatırımcı sayısını hem de yatırım yapılan girişim sayısını hızla artırdı. Hızla büyüyen girişim ekosisteminde öncelikle girişimci kimdir ve nasıl girişimci olunur buna bakmak lazım.

Girişimcilik doğuştan gelen kişilik özellikleri ile çevrenin yarattığı olumlu etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kişilik olarak riskten kaçınan bir kişinin girişimci olması pek olası değil, genellikle hayatında zorluklar yaşayan, bu zorlukları motivasyona dönüştüren ve kurumsal firmalarda elde ettiği piyasa bilgilerini girişim projesine dönüştüren girişimciler başarılı oluyor.

Hayal gücünü ticariye dönüştürebilme yeteneği

İyi bir girişimcinin sahip olması gereken temel özelliklerde; finansal yönetim becerileri, satış kabiliyeti, risk alma, sebat, iletişim, cesaret ve yaratıcılık oldukça önemli. Girişimcilerde hayal gücünü ticariye dönüştürebilme yeteneği ise çok fazla öne çıkıyor.

Yatırım almak isteyen girişimlere önerim; Melek Yatırım Ağları veya Girişim Sermayesi şirketlerinin yatırım kriterlerini öğrenmeleri. Fikir aşamasında yatırım yapmayacak olan bir kuruma başvurmak zaman kaybıdır. Bu noktada ilgili yatırım kurumundan yatırım yapmayı düşündüğü girişimlerle ilgili asgari yatırım kriterleri ve beklentileri öğrenirse süreç daha verimli hale gelebilir. Yatırım şirketlerine ulaşmada referans veya network en hızlı yoldur. Bununla birlikte eğer yatırım şirketinin aradığı kriterlere sahip bir girişim ise ve bunu e-postada doğru bir şekilde anlatabilirse, mail kanalı ile de ulaşmanın zor olmadığı kanaatindeyim.

Ayakları yere basamayan planlamalar yapmak sıklıkla yapılan hatalardan

Bununla birlikte girişimcilerin sıklıkla yaptıkları hatalardan da söz etmekte yarar var; bunlardan en önemlisi pazarda karşılığı olmayan müşterinin ihtiyacı olmayan ürün ve hizmetleri üretmek. Ürünü pazara çıkarmada yanlış zamanlamada bulunmak, fikrine hayran olmak, ayakları yere basmayan planlamalar yapmak ise sıklıkla yapılan hatalardan bazıları.

Bir girişimi hayat geçirirken dikkat edilmesi gereken noktalar ise; girişimi hayata geçirirken eğer yatırım alınması planlanıyorsa LTD değil, AŞ şirket kurulması gerekir. Bununla birlikte, girişimin kurulma aşamasında çalışanlara hisse opsiyonu planlanması da önemlidir. Her turda ne kadar hisse verileceği ve en sonundaki exit’i de düşünmek önemli konulardan.

Girişimcilere tavsiyem finansal projeksiyon üzerinden değil gerçekleşmiş metrikler üzerinden büyüme hikayesi anlatarak yatırım talep etmeleri. Yatırım alacakları finansmanı nereye, nasıl harcayacaklarını göstermek, büyüme projeksiyonlarını ayakları yere basarak anlatmakta yatırımcılar açısından önemli. Değerleme noktası da yatırımcılar için hassas konulardan biri. Türkiye'de sadece akredite Melek Yatırım Ağları vergi indirimi noktasında aracılık yapmaktadır. Bu konuda her sene çokça BKS lisansı almak için Keiretsu Forum Türkiye’ye başvurular gelmektedir. Yatırımcılarımızdan vergi indirimi noktasında aracılık hizmeti talep edenler bize ulaşabilir. Yatırım başvurusu yapmak için de akredite melek yatırım ağlarına başvurmanın gerekli olduğunu belirtmek isterim.