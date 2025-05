Rixos, önce Vietnam’a sonra Meksika’ya lüks otel açıyor

Geçtiğimiz haftalarda Bağdat’a 5 yıldızlı otel kurmak için adımı atan Rixos, rotasını dünyanın yeni turizm cennetlerine çevirdi. Rixos, önce Vietnam’ın ardından Meksika’nın turizm üslerine ilk ‘her şey dahil’ sistemini götürecek Türk misafirperverliğini tanıtacak.

Türk turizminin küresel anlamda amiral gemisi haline gelen Rixos, Ku­zey Afrika ve Ortadoğu’yu kap­sayan MENA Bölgesi ile Orta Asya’daki gücünü dünyanın uzak coğrafyalarına taşıma­ya hazırlanıyor. 7 otelinde sa­hip olduğu yatak kapasitesiyle Mısır’ın en büyük zinciri olan, yine 7 oteliyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin en lüks tu­rizm markalarından biri hali­ne gelen Rixos, geçtiğimiz hafta Irak’ın başkenti Bağdat’ın tek 5 yıldızlı otelini açmak için an­laşma imzaladı.

Rixos’un pat­ronu Fettah Tamince’nin he­definde ise Türkiye’ye binlerce kilometre uzaklıktaki iki farklı turizm merkezi var. Bunlardan ilki; hızla büyüyen Vietnam. Vietnam’a girmek için çalış­ma başlatan Rixos, ülkenin ilk tatil köyünü açacak. Rixos’un iştiraklerinden Ennismore ile Vietnamlı Sun Group ile yapı­lan anlaşmayla Rixos’un ‘her şey dahil’ sistemi Güneydoğu Asya’nın turizmine destekte bulunacak.

Vietnamlı Sun Hos­pitality Group ile Türk şirketin yaptığı anlaşmayla Pineapp­le Island olarak da bilinen mil­yarderler adası Hon Thom’da Rixos Phu Quoc adıyla tatil kö­yü kurulacak. Bin 300 farklı odadan oluşacak olan tesis kıyı şeridine ve okyanus manzara­sına sahip. İlk fazı 2026 yılın­da tamamlanacak olan devasa tatil köyü Rixos Phu Quoc’un içinde 22 restoran bulunacak. Ennismore’un F&B konsept danışmanlık bölümü Lobby Lounge, tesisin yiyecek ve içe­cek seçeneklerinden sorum­lu. Rixos’un bu yatırımı sadece Vietnam’ın değil, Güneydoğu Asya’nın da Türk misafirper­verliğini gösteren her şey dâhil sistemine de ilk kez ev sahipliği yapmış olacak.

Meksika’nın ilk ‘her şey dahil’i

Rixos’un ikinci durağı ise bu kez Amerika kıtası. Ku­zey Amerika’nın turizm mer­kezi olan Meksika, Dünya Tu­rizm Örgütü (UNWTO) 2023 yılı verilerine göre 42 milyon turist ve 31 milyar dolarlık ge­lirle ABD’nin ardından kıtanın en önemli destinasyonu konu­munda. Özellikle tarih ve deniz turizminin oldukça güçlü oldu­ğu ülkeye Rixos, 3 farklı bölge­de 6 otel açmayı planlıyor. Bu oteller Meksika’nın en önemli turizm üsleri olan Puerto Val­larta, Cozumel ve Cancun’da olacak. Rixos Hotels adıyla ye­niden markalanacak Türk şir­ketin, bu açılımı Kuzey Ameri­ka’daki ilk adımı olacak.

Türk mutfağının ve misafir­perverliğinin simgesi olan 3 bölgedeki 3 otelin tamamı ‘her şey dahil’ sistemiyle yönetile­cek. Bu da hem ülkede hem de kıtadaki ilk olma özelliğine de sahip olacak. Geriye kalan plaj­larıyla meşhur turizm cennet­leri Cancun, Acapulco ve Ixta­pa’daki 3 tatil köyünde ise top­lamda bin 600’den fazla oda ve 900 ek kısmında yer alacak. Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, DÜNYA Ga­zetesi’ne yaptığı açıklamada, “Rixos vizyonunda global ol­mak Türk misafirperverliğini dünyanın farklı noktalarına ta­şımak var. Takım arkadaşları­mızla birlikte geliştirdiğimiz konsept çok ilgi görüyor” dedi.

Tamince, “Her Rixos atiğimiz noktada farkındalık oluşturu­yoruz. Daha yeni Rixos Prei­umum Belek otelimiz Avru­pa’nın ‘En iyi all inclusive ote­li’ seçildi ve ayrıca dünyada da 8’inci sırada. Gerek Rixos ve ge­rekse Land of Legends marka­mızla inşallah dünyada sektö­rümüzde önemli bir yer edin­mek ve ülkemiz için değer üretmek için var gücümüzle ça­lışmaya, üretmeye devam ede­ceğiz” diye konuştu.

Tamince'den Katar’a 3 milyar dolarlık “efsane” yatırım

Rixos’un Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, geçtiğimiz ay iki önemli adım atmıştı. ilki Irak’ı başkenti Bağdat’ta hayata geçirecekleri otel projesi. İkincisi ise Katar’daki iş birliği. FTG Development Kurucusu ve The Land of Legends Başkanı Tamince’nin geliştirdiği ‘efsaneler ülkesi’ yani ‘The Land of Legends’ tematik parkı Katar’da açılacak. 3 milyar dolara mal olacak olan ve 2028’de kapılarını açması beklenen tema parkının temel atma törenine Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani de katıldı. Körfez devi Qatari Diar ile ortaklaşa geliştirilecek olan proje, 8 milyon metrekareden fazla alana yayılan ve 7 kilometrelik bir sahil boyunca uzanan Simaisma Projesi’ndeki ilk büyük gelişme olarak öne çıkıyor.