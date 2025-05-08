Rixos, önce Vietnam’a sonra Meksika’ya lüks otel açıyor
Geçtiğimiz haftalarda Bağdat’a 5 yıldızlı otel kurmak için adımı atan Rixos, rotasını dünyanın yeni turizm cennetlerine çevirdi. Rixos, önce Vietnam’ın ardından Meksika’nın turizm üslerine ilk ‘her şey dahil’ sistemini götürecek Türk misafirperverliğini tanıtacak.
Türk turizminin küresel anlamda amiral gemisi haline gelen Rixos, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu kapsayan MENA Bölgesi ile Orta Asya’daki gücünü dünyanın uzak coğrafyalarına taşımaya hazırlanıyor. 7 otelinde sahip olduğu yatak kapasitesiyle Mısır’ın en büyük zinciri olan, yine 7 oteliyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin en lüks turizm markalarından biri haline gelen Rixos, geçtiğimiz hafta Irak’ın başkenti Bağdat’ın tek 5 yıldızlı otelini açmak için anlaşma imzaladı.
Rixos’un patronu Fettah Tamince’nin hedefinde ise Türkiye’ye binlerce kilometre uzaklıktaki iki farklı turizm merkezi var. Bunlardan ilki; hızla büyüyen Vietnam. Vietnam’a girmek için çalışma başlatan Rixos, ülkenin ilk tatil köyünü açacak. Rixos’un iştiraklerinden Ennismore ile Vietnamlı Sun Group ile yapılan anlaşmayla Rixos’un ‘her şey dahil’ sistemi Güneydoğu Asya’nın turizmine destekte bulunacak.
Vietnamlı Sun Hospitality Group ile Türk şirketin yaptığı anlaşmayla Pineapple Island olarak da bilinen milyarderler adası Hon Thom’da Rixos Phu Quoc adıyla tatil köyü kurulacak. Bin 300 farklı odadan oluşacak olan tesis kıyı şeridine ve okyanus manzarasına sahip. İlk fazı 2026 yılında tamamlanacak olan devasa tatil köyü Rixos Phu Quoc’un içinde 22 restoran bulunacak. Ennismore’un F&B konsept danışmanlık bölümü Lobby Lounge, tesisin yiyecek ve içecek seçeneklerinden sorumlu. Rixos’un bu yatırımı sadece Vietnam’ın değil, Güneydoğu Asya’nın da Türk misafirperverliğini gösteren her şey dâhil sistemine de ilk kez ev sahipliği yapmış olacak.
Meksika’nın ilk ‘her şey dahil’i
Rixos’un ikinci durağı ise bu kez Amerika kıtası. Kuzey Amerika’nın turizm merkezi olan Meksika, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2023 yılı verilerine göre 42 milyon turist ve 31 milyar dolarlık gelirle ABD’nin ardından kıtanın en önemli destinasyonu konumunda. Özellikle tarih ve deniz turizminin oldukça güçlü olduğu ülkeye Rixos, 3 farklı bölgede 6 otel açmayı planlıyor. Bu oteller Meksika’nın en önemli turizm üsleri olan Puerto Vallarta, Cozumel ve Cancun’da olacak. Rixos Hotels adıyla yeniden markalanacak Türk şirketin, bu açılımı Kuzey Amerika’daki ilk adımı olacak.
Türk mutfağının ve misafirperverliğinin simgesi olan 3 bölgedeki 3 otelin tamamı ‘her şey dahil’ sistemiyle yönetilecek. Bu da hem ülkede hem de kıtadaki ilk olma özelliğine de sahip olacak. Geriye kalan plajlarıyla meşhur turizm cennetleri Cancun, Acapulco ve Ixtapa’daki 3 tatil köyünde ise toplamda bin 600’den fazla oda ve 900 ek kısmında yer alacak. Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Rixos vizyonunda global olmak Türk misafirperverliğini dünyanın farklı noktalarına taşımak var. Takım arkadaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz konsept çok ilgi görüyor” dedi.
Tamince, “Her Rixos atiğimiz noktada farkındalık oluşturuyoruz. Daha yeni Rixos Preiumum Belek otelimiz Avrupa’nın ‘En iyi all inclusive oteli’ seçildi ve ayrıca dünyada da 8’inci sırada. Gerek Rixos ve gerekse Land of Legends markamızla inşallah dünyada sektörümüzde önemli bir yer edinmek ve ülkemiz için değer üretmek için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Tamince'den Katar’a 3 milyar dolarlık “efsane” yatırım
Rixos’un Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, geçtiğimiz ay iki önemli adım atmıştı. ilki Irak’ı başkenti Bağdat’ta hayata geçirecekleri otel projesi. İkincisi ise Katar’daki iş birliği. FTG Development Kurucusu ve The Land of Legends Başkanı Tamince’nin geliştirdiği ‘efsaneler ülkesi’ yani ‘The Land of Legends’ tematik parkı Katar’da açılacak. 3 milyar dolara mal olacak olan ve 2028’de kapılarını açması beklenen tema parkının temel atma törenine Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani de katıldı. Körfez devi Qatari Diar ile ortaklaşa geliştirilecek olan proje, 8 milyon metrekareden fazla alana yayılan ve 7 kilometrelik bir sahil boyunca uzanan Simaisma Projesi’ndeki ilk büyük gelişme olarak öne çıkıyor.