Rize-Artvin Havalimanı ile vatan toprağımıza 3 milyon metrekare ekledik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninden hemen önce Rize-Artvin Havalimanı’nı gezerken bazı verileri paylaştı:

Denize dolgu yapmak üzere 100 milyon ton taş kullanıldı.

Burada ortalama derinlik 17 metre dolayında. Havalimanı inşaatı için deniz seviyesinin altına inildi. Yani dolgu 27 metre aşağıdan başlatıldı.

Pistin uzunluğu 3 bin metre, genişliği 45 metre.

3 adet taksi yolu, 3 de apron var.

Terminal binası 32 bin metrekare.

Havalimanımız 3 milyon yolcu kapasiteli oldu.

Çay bardağı formundaki kulenin yüksekliği 36 metre.

Temeli 3 Nisan 2017’de atılan, 4.4 milyar liraya mal olan havalimanıyla ilgili şu yorumu yaptı:

- Rize-Artvin Havalimanı’nı dolguyla denizin üstüne yaparak vatan toprağımıza 3 milyon metrekare eklemiş olduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın açılış kurdelasını birlikte kestikleri törende dev ekranlara sıklıkla bilgi filmleri yansıtıldı. Sokak röportajlarının yer aldığı filmde bir vatandaşın şu sözleri sıkça duyuldu:

- Rize’ye havalimanı yapılacağını rüyamda görsem inanmazdım…

Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında Karadeniz’in hırçınlığına işaret etti:

- Hırçın Karadeniz’e gem vurulur, o “gem”in üstüne havalimanı yapılır. Türkiye’nin gücü bu.

Tören için havalimanının girişine asılan dev afişlerde iki şirketin adını gördüm:

Cengiz İnşaat

ASL İnşaat

Kurdela kesimi sırasında şu anons dikkatimi çekti:

- İnşaatı yapan firma temsilcisi Abdülkadir Kart’ı da sahneye bekliyoruz.

Törenden hemen sonra İstanbul’a dönüş trafiği nedeniyle ASL İnşaat’ın sahibi Abdülkadir Kart’la görüşme fırsatı yakalayamadım. RTÜK önceki başkanlarından Zahid Akman’dan telefonunu alıp aradım. Kart, söze şöyle girdi:

- Ben inşaat mühendisiyim. Şirketimi 1996’da kurdum. Bu tarz işler yaptım. Bir dönem AK Parti Milletvekili oldum. Milletvekilliğim sırasında şirketim kamudan hiç iş almadı. Kendi isteğimle bir dönemin sonunda siyaseti bıraktım.

Cengiz İnşaat’la daha önce birlikte proje yapıp yapmadıklarını sordum, Ovit Dağı Tüneli’ni anlattı:

- Milletvekilliğim döneminde kamudan ihale almayan şirketim, “iş bitirme yeterlilikleri”ne mola vermiş oldu. Ovit Dağı Tüneli ihalesinde aslında Mehmet Cengiz ve Adnan Çebi’nin yanında ben de vardım. “İş bitirme yeterliliği” nedeniyle ben hep geride durdum.

Rize-Artvin Havalimanı için aslında 3 ihale yapıldığını vurguladı:

- Denizi doldurmayı da kapsayan altyapı ihalesi, üst yapı ihalesi ve üst yapı tamamlama ihalesi. İhaleleri Cengiz İnşaat ile birlikte aldık. Rizeli olduğum için Mehmet Cengiz, “Bizim başka işlerimiz de var. Havalimanı işiyle sen özel olarak ilgilen” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açılış töreninde aynı cümlede buluştu:

- Dünyada denizin üzerine yapılmış 5 havalimanı var. 2’si Türkiye’de. Üstelik Karadeniz’de.

Rize-Artvin Havalimanı, bölgeye ve ülkemize hayırlı olsun…

Hollanda’ya 1-2 milyon Euro bedel ödeyip o betonları biz ürettik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaatı sırasında denize dolgu için kullanılan beton bloklar üzerinde durdu:

- Denizin doldurulması çalışmaları sırasında 20 bin 500 adet özel beton blok kullanıldı.

Beton bloklarının nereden sağlandığını ASL İnşaat’ın sahibi Abdülkadir Kart’a sordum, yanıtladı:

- Söz konusu beton blok uygulamasını Hollanda’da bulduk. Beton blokları geliştiren Hollandalı firmaya 1-2 milyon Euro lisans bedeli benzeri ödeme yaptık.

Aynı beton blokların Filyos’ta liman inşaatı sırasında kullanıldığını kaydetti:

- Formülü Hollanda’dan öğrendikten sonra gece-gündüz çalıştık, 20 bini aşkın beton bloku yapıp denizin dibine tek tek döşedik.

Her biri 45-50 ton olan beton blokların vinçler ve dalgıçların yardımıyla denizin dibine indirildiğini kaydetti:

- O beton blokların her biri denize özel açıyla tek tek yerleştirildi ve örüldü. Söz konusu özel dizin sayesinde dalgaların enerjisini absorbe ediyor. Beton, özel formülü sayesinde suya dayanıyor.

Dolguda kullanılan taşları da anlattı:

- Rize-Artvin Havalimanı’dan 7 kilometre kadar mesafede, tepede bir taş ocağı açtık. Taşları analiz ettirdik. Suya dayanıklı olduğunu görünce 100 milyon ton taşı oradan aldık.

İlk seferde gidiş-dönüş yüzde 83 doluluk oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A330 TC-TUR uçağı Rize-Artvin Havalimanı’na yaklaşırken Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat’a sordu:

- İlk seferlerde doluluklar nasıl işaret veriyor?

Prof. Bolat, ilk rezervasyon verilerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, notunu aldı. Havalimanının açılış törenindeki konuşmasında şu mesajı verdi:

- Bu havalimanının yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi var. Uçaklar boş gidip geliyor. Bu durum Rize’ye, Artvin’e yakışmaz. Uçakları doldurmanız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’un bu sözleri üzerine Prof. Bolat’a THY’nin Rize-Artvin Havalimanı’na ilk seferlerinin doluluk durumunu sordum, yanıtladı:

İlk seferimiz İstanbul-Rize/Artvib yönüne gerçekleşti. Misafirler dahil doluluk yüzde 90’dı.

Rize/Artvin-İstanbul yönünde doluluk yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Böylece ilk seferimiz gidiş-dönüş olarak yüzde 83 dolulukla tamamlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı’nın sözlerini şöyle yorumladı:

- Sayın Cumhurbaşkanımız Rize ve Artvin Ticaret-Sanayi Odaları yönetimlerine mesaj vermek için doluluk çağrısı yaptı.