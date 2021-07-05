Rize’de doğa ve lezzetler, müzelerde kültür ve sanat

GastroRize Günleri, gastronomi dünyasını bir araya getirdi; Dünya’nın kekiği Türkiye’de üretiliyor!; Metropolis antik kentinde iki bin yıllık kadın heykeli; İyi ki doğdun Pera Müzesi! haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

Rize’de doğanın kucağında, yerel lezzetler eşliğinde

Yeşili mavi ile buluşturan doğası, tarihi kaleleri, evleri, şelaleleri ve yemeklerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağı ile çok önemli şehirlerimizden birisi olan Rize'de GastroRize Günleri nedeniyle doğanın kucağında, yerel lezzetler eşliğinde üç gün geçirdik.

GastroRize Günleri, gastronomi dünyasını bir araya getirdi

1-3 Temmuz tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen ve gastronomi dünyasını bir araya getiren GastroRize Günleri’nin açılış konuşmasını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı. Bu yıl pandemi nedeniyle GastroRize Günleri olarak düzenlenen etkinliğin gelecek yıllarda kapsamının genişletilerek uluslararası bir festivale dönüşeceğini söyleyen Metin, turizme verilen öneme değindi ve Rize'de yapılmakta olan havalimanının yıl sonunda faaliyete geçmesi ile beraber şehirde daha fazla kişinin misafir edileceğini kaydetti. Rize'de yapılan yeni konaklama tesisleri ve şehrin içindeki yemek duraklarıyla beraber gelecek yıllardaki festival ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Rahmi Metin şöyle dedi:

"İnanıyorum ki gelen misafirlerimiz, özellikle yaylaları gördükçe ne kadar özel bir coğrafyaya sahip olduğumuzu da görecekler. GastroRize ile festivalle amacımız, bu alanın gönüllü insanları vasıtasıyla hakikaten Türkiye'ye, coğrafya olarak Karadeniz coğrafyasına ve dünyaya zaman içinde Rize'mizi, lezzetlerimizi tanıtabilme şerefine nail olmaktır."

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“Her Dem Toprak İçin” projesiyle çayda verim yüzde 38 arttı

Sürdürülebilir çay tarımının temelini oluşturan toprak sağlığının korunması amacıyla TEMA Vakfı ve Doğuş Çay iş birliği ile 2016 yılında Rize’de başlatılan “Her Dem Toprak İçin” projesi üçüncü etap çalışmaları ile devam ediyor. 2021-2022 yıllarını kapsayacak olan yeni dönemde örnek uygulamaların Trabzon ve Artvin illerinden bahçeleri de kapsayacak şekilde daha fazla örnek bahçede yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dünya’nın kekiği Türkiye’de üretiliyor!

Dünyada en çok talep gören tıbbi ve aromatik ürünler arasında yer alan ve pandemiyle birlikte önemi bir kez daha anlaşılan kekiğin Dünya üretiminin yüzde 80’lik kısmını Türkiye karşılıyor.

Metropolis antik kentinde iki bin yıllık kadın heykeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis antik kenti kazı çalışmaları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında sürdürülüyor. 2021 sezonu kazılarının ilk günlerinde “anatanrıça kenti” olarak adlandırılan Metropolis’in Roma Dönemi’nde genişletilen şehir merkezinde yer alan ve yeni keşfedilen bir kamu yapısı içinde mermerden yontulmuş bir kadın heykeli bulundu.

İyi ki doğdun Pera Müzesi!

Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından kurulan Pera Müzesi 16. yılını kutluyor. 2005 Haziran’ından bu yana faaliyet gösteren müze, bünyesinde yaklaşık 12 bin parça eseri barındıran üç önemli koleksiyon, 100’den fazla uluslararası sergi, 500’den fazla etkinlik ile bugüne dek fiziksel ortamda 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

69 yıllık tarihi Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi’nde bakıma girdi

Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru, yenileniyor. 2009 yılından bu yana müzede sergilenen vapur, Türk denizcilik tarihinin simgelerinden… Vapur, tüm işlemleri tamamlandıktan sonra Rahmi M. Koç Müzesi’nde yeniden gezilebilecek.

İstanbul Modern Sinema 22 bin izleyiciyle sezonu tamamladı

Pandemi sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde tüm gösterim ve etkinliklerini çevrimiçine taşıyarak ücretsiz sunan İstanbul Modern Sinema, 2021 sezonunda 22 bin izleyiciye ulaştı

digitalSSM'in ilk e-kitabı

Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı, Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması projesi kapsamında ilk e-kitabı “Technological Arts Preservation”ı yayımladı. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Selçuk Artut, Cemal Yılmaz ve Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı Yöneticisi Osman Serhat Karaman’ın editörlüğünü yaptığı kitap uluslararası bir nitelik taşıyor.