Rize’nin yeni hikâyesi, aromatik yeşil, paha biçilemez mavi ve dayanıklı dağlar

Rize’nin hikâyesi yeniden yazılıyor. Bu kez sadece çayla değil, denizin mavi­si, dağların dayanık­lılığıyla. Geçtiğimiz hafta yapılan 5. Rize Gastronomi Etkinliği ve UTMB Kaçkar seri­si bir yanda “aromatik yeşil mutfak”, diğer yanda doğayla doğaya koşan binlerce insan. İkisi de aynı mesajı taşıyor. Doğanın, kültürün ve ekonominin ortak dili Rize’nin gastronomisi, sadece tat değil, bir kalkınma vizyonu, bir çevre mani­festosu haline dönüşüyor.

Altın değerinde bir balık, mersin balığı ve mavi ekonomi

1950’lerde dünyaya havyar ihraç eden Rize şimdilerde Mersin balığı projesi ile yeniden dünyaya sağlık, değer ihraç etmeye hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversite­si’nin 15 yıl önce başlattığı Mersin balığı canlandırma projesi, bugün ilk meyvelerini vermek üzere.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in sözleri dönüşümün özeti gibi. “Mersin balığı ve havyarda da Türk markasını dünyaya tanıtmak istiyoruz.”

Rize’nin mavi ekonomi hamlesi

Küresel havyar pazarı 963 milyon dolar, 2034’te 1,2 milyar doları aş­ması bekleniyor.

Bir kilogram Mersin balığı havya­rı 10 ila 20 bin dolar arasında satılı­yor. Rize’nin pazara yeniden girişi sadece bir ticaret değil, mavi ekono­miye dönüşün sembolü. Deniz ar­tık yalnızca geçim kaynağı değil, bir diplomasi aracı. Rize, Türkiye’nin mavi ekonomide yeni yüzü olabi­lir. Birleşmiş Milletler’e göre mavi ekonomi, dünya gayrisafi hasılası­nın %3’ünü, yani 2,5 trilyon dolarını oluşturuyor. Çin,

2023’de pazarın %40’ını tek ba­şına kontrol etti. İran, Hazar Deni­zi çevresinde yürüttüğü doğal stok destekli üretimle hâlâ “otantik hav­yar” algısını koruyor.

Mersin balığının yalnızca hav­yarı değil, yüksek kolajen içeriğiyle kozmetik, tıp ve deri endüstrisinde kullanılan yan ürünleri de büyük bir pazarın kapısını aralıyor. Dünya ça­pında “balık kolajeni” pazarı 2024 itibarıyla 1,4 milyar dolar.

Zengezur Koridoru ve Yeni İpek Yolu vizyonu

Yeni İpek Yolu’nun lojistik da­marlarından biri olan Zengezur Koridoru, Türkiye’yi Asya-Pasifik deniz ürünleri pazarına doğrudan bağlıyor. Dünyanın en büyük lojis­tik limanlarından Rize Limanı’nın devreye girmesiyle, Karadeniz’den Körfez’e uzanan bir soğuk zincir hattı kurulabilir. Bu yalnızca ih­racat anlamına gelmiyor. Rize’nin küresel tedarik zincirinde “deniz ürünleri üssü” olması demek.

530 milyar dolarlık fonksi­yonel gıda pazarında Rize

OECD’ye göre fonksiyonel gı­da pazarı 2025’te 530 milyar dolar olacak. Karayemiş, likapa, pazı, ka­ra lahana gibi antioksidan açısın­dan zengin ürünler pazarın yük­selen yıldızları. Rize markası, bu ürünlerle hem bitki bazlı ihracatta hem de ekolojik beslenme trendin­de konumlandırabilir. Çay, bal, aro­matik otlar ve Mersin balığı. Hepsi birlikte Rize’nin “yeşil mavi mar­kasının” temeli.

Doğayı sanatla anlatmak ‘paha biçilemez mavi’

Emine Erdoğan’ın öncülüğün­de yürütülen Sıfır Atık vizyonu, Rize’de “Paha Biçilemez Mavi” te­masıyla sanata dönüştü. Geri dö­nüştürülmüş malzemelerden ya­pılan Mersin balığı, doğanın hem estetik hem ekonomik değerini hatırlatan simgelere dönüştü. Bu sanat dili, yalnızca çevre bilincini değil, biyoçeşitliliğe duyulan say­gıyı temsil ediyor.

Şimşirden arıya, çaydan suya, Rize’nin ekolojik hafızası

Etkinliğin bir diğer dikkat çekici bölümü “Şimşir Vefa”ydı. Binlerce yıldır Karadeniz ormanlarının bil­ge ağacı olan şimşir, mantar has­talıklarıyla yok olma tehdidi altın­da. Yürütülen çalışmalarla yeniden yaşatılmaya çalışılan şimşir, ye­rel ekolojinin direniş sembolü ha­line geliyor. “Bal Art” projesi, Kaf­kas arısına sanatsal bir saygı nite­liğinde. Anzer ve Ayder ballarının ardındaki mucizevi polen döngüsü, iklim krizine karşı mikro ölçekte bir adaptasyon öyküsü.

Agro-turizmin yeni rotası, çaydan bala, dağdan mutfaklara

Küresel agro-turizm pazarı 75 mil­yar dolar. İtalya’da peynir rotaları, Ja­ponya’da çay bahçesi deneyimleri mil­yonlarca turist çekiyor. Rize’nin çay tarlaları, bal ormanları, yayla mutfak­ları modelin Karadeniz versiyonu.

Rize’nin yeşil diplomasisi, küçük bir kıyıdan küresel masalara

Velhasıl, dünya artık ne sattığı­mızla değil, nasıl ürettiğimizle il­gileniyor. Rize’nin cevabı, çay dip­lomasisi, bal diplomasi, mavi eko­nomi. Hepsi birlikte Türkiye’nin kuzeyinden yükselen bir yumuşak güç stratejisi olabilir.