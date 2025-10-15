Rize’nin yeni hikâyesi, aromatik yeşil, paha biçilemez mavi ve dayanıklı dağlar
Rize’nin hikâyesi yeniden yazılıyor. Bu kez sadece çayla değil, denizin mavisi, dağların dayanıklılığıyla. Geçtiğimiz hafta yapılan 5. Rize Gastronomi Etkinliği ve UTMB Kaçkar serisi bir yanda “aromatik yeşil mutfak”, diğer yanda doğayla doğaya koşan binlerce insan. İkisi de aynı mesajı taşıyor. Doğanın, kültürün ve ekonominin ortak dili Rize’nin gastronomisi, sadece tat değil, bir kalkınma vizyonu, bir çevre manifestosu haline dönüşüyor.
Altın değerinde bir balık, mersin balığı ve mavi ekonomi
1950’lerde dünyaya havyar ihraç eden Rize şimdilerde Mersin balığı projesi ile yeniden dünyaya sağlık, değer ihraç etmeye hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin 15 yıl önce başlattığı Mersin balığı canlandırma projesi, bugün ilk meyvelerini vermek üzere.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in sözleri dönüşümün özeti gibi. “Mersin balığı ve havyarda da Türk markasını dünyaya tanıtmak istiyoruz.”
Rize’nin mavi ekonomi hamlesi
Küresel havyar pazarı 963 milyon dolar, 2034’te 1,2 milyar doları aşması bekleniyor.
Bir kilogram Mersin balığı havyarı 10 ila 20 bin dolar arasında satılıyor. Rize’nin pazara yeniden girişi sadece bir ticaret değil, mavi ekonomiye dönüşün sembolü. Deniz artık yalnızca geçim kaynağı değil, bir diplomasi aracı. Rize, Türkiye’nin mavi ekonomide yeni yüzü olabilir. Birleşmiş Milletler’e göre mavi ekonomi, dünya gayrisafi hasılasının %3’ünü, yani 2,5 trilyon dolarını oluşturuyor. Çin,
2023’de pazarın %40’ını tek başına kontrol etti. İran, Hazar Denizi çevresinde yürüttüğü doğal stok destekli üretimle hâlâ “otantik havyar” algısını koruyor.
Mersin balığının yalnızca havyarı değil, yüksek kolajen içeriğiyle kozmetik, tıp ve deri endüstrisinde kullanılan yan ürünleri de büyük bir pazarın kapısını aralıyor. Dünya çapında “balık kolajeni” pazarı 2024 itibarıyla 1,4 milyar dolar.
Zengezur Koridoru ve Yeni İpek Yolu vizyonu
Yeni İpek Yolu’nun lojistik damarlarından biri olan Zengezur Koridoru, Türkiye’yi Asya-Pasifik deniz ürünleri pazarına doğrudan bağlıyor. Dünyanın en büyük lojistik limanlarından Rize Limanı’nın devreye girmesiyle, Karadeniz’den Körfez’e uzanan bir soğuk zincir hattı kurulabilir. Bu yalnızca ihracat anlamına gelmiyor. Rize’nin küresel tedarik zincirinde “deniz ürünleri üssü” olması demek.
530 milyar dolarlık fonksiyonel gıda pazarında Rize
OECD’ye göre fonksiyonel gıda pazarı 2025’te 530 milyar dolar olacak. Karayemiş, likapa, pazı, kara lahana gibi antioksidan açısından zengin ürünler pazarın yükselen yıldızları. Rize markası, bu ürünlerle hem bitki bazlı ihracatta hem de ekolojik beslenme trendinde konumlandırabilir. Çay, bal, aromatik otlar ve Mersin balığı. Hepsi birlikte Rize’nin “yeşil mavi markasının” temeli.
Doğayı sanatla anlatmak ‘paha biçilemez mavi’
Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık vizyonu, Rize’de “Paha Biçilemez Mavi” temasıyla sanata dönüştü. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan Mersin balığı, doğanın hem estetik hem ekonomik değerini hatırlatan simgelere dönüştü. Bu sanat dili, yalnızca çevre bilincini değil, biyoçeşitliliğe duyulan saygıyı temsil ediyor.
Şimşirden arıya, çaydan suya, Rize’nin ekolojik hafızası
Etkinliğin bir diğer dikkat çekici bölümü “Şimşir Vefa”ydı. Binlerce yıldır Karadeniz ormanlarının bilge ağacı olan şimşir, mantar hastalıklarıyla yok olma tehdidi altında. Yürütülen çalışmalarla yeniden yaşatılmaya çalışılan şimşir, yerel ekolojinin direniş sembolü haline geliyor. “Bal Art” projesi, Kafkas arısına sanatsal bir saygı niteliğinde. Anzer ve Ayder ballarının ardındaki mucizevi polen döngüsü, iklim krizine karşı mikro ölçekte bir adaptasyon öyküsü.
Agro-turizmin yeni rotası, çaydan bala, dağdan mutfaklara
Küresel agro-turizm pazarı 75 milyar dolar. İtalya’da peynir rotaları, Japonya’da çay bahçesi deneyimleri milyonlarca turist çekiyor. Rize’nin çay tarlaları, bal ormanları, yayla mutfakları modelin Karadeniz versiyonu.
Rize’nin yeşil diplomasisi, küçük bir kıyıdan küresel masalara
Velhasıl, dünya artık ne sattığımızla değil, nasıl ürettiğimizle ilgileniyor. Rize’nin cevabı, çay diplomasisi, bal diplomasi, mavi ekonomi. Hepsi birlikte Türkiye’nin kuzeyinden yükselen bir yumuşak güç stratejisi olabilir.
