RNM BEV’leri

Leaf ve Zoe gibi kozlarıyla 236 bini aşan adetlerle yıllık küresel BEV satışlarında yüzde 5 paya sahip Renault Nissan Mitsubishi ittifakının önümüzdeki beş yılda elektrikli otomobil geliştirme bütçesini üç misline yükselteceği, yani elektrifikasyon için şu anda harcanan 10 milyara ek 23 milyar Euro daha yatırım yapılacağı açıklanırken; 2030 yılına kadar da 5 ortak platformda farklılaştırma stratejisiyle 35 yeni elektrikli modelin yollara çıkarılacağı ve batarya üretiminde 220 GWh’lik kapasiteye ulaşılacağı duyuruldu.

Önümüzdeki 9 yıl içinde Nissan’ın 15 tam elektriklisinin geleceğini ve araç karışımının yarısını elektrikli yapacağını biliyorduk. Renault da, 2030’a kadar Avrupa'da yüzde 100 elektrikli olacağını ve 3 yıl içinde 10 yeni tam elektrikli modelini piyasaya süreceğini açıklamıştı. Markalar arasında platform paylaşımlarının 2026’da yüzde 80’e ulaşması hedefl enirken; maliyetleri üçte birine düşürülecek yeni nesil bataryalar, teknoloji ve işletim sistemlerinin standardizasyonu, ölçek ekonomisi ile rekabet güçlerini yükseltecek.

LG Chem ve AESC (Nissan, NEC ve Tokin ortaklığındaki Automotive Energy Supply Corp) kese tipi hücreli bataryalarını kullanacak Renault R5 electric ve küçük bir Alpine gibi Micra’nın yerini alacak Nissan’ın tam elektrikli 54,7/52 kWh’lık yeni B-Hatchback’i yepyeni CMF B-EV platformunda yılda çeyrek milyon adet üretilecek. Benzer alt yapıdaki Kangoo E-TECH Electric gibi 40 kWh’lık Vanette NV200 de, LCV-EV ailesini oluşturacak. CATL prizmatik hücreli bataryalı olacak CMFEV ikinci platformda 65/90 kWh’lık Nissan Ariya ile Megane E-Tech 100% Electric ve 90 kWh kapasiteli Infiniti’nin yeni elektrikli D-SUV’u ile Mitsubishi’nin tam elektrikli yeni C-SUV’u… Aynı CMF-EV platformundaki LG Chem/AESC kese hücreli 87 kWh Alpine C-SUV’u ile LG Chem kese hücreli Renault’nun 87 kWh’lik yeni 7-koltuklu D-SUV’u…

CATL prizmatik hücreli 58 kWh bataryayı kullanacak CMF C-1 platformunda Mitsubishi Outlander’ı ve Çin için P1 platformundaki Venucia D60’ı da, Nissan Qashqai ve X-Trail ile Renault Austral’i de kapsayarak seri hibritlere genişleyen, C ve D segmenti için oluşturulan, toplam 15 modelle yılda 1,5 milyon aracın üretileceği bu ortak platformun esnekliğine işaret ediyor. GS Yuasa prizmatik hücreli 22,5 kWh bataryalı Mini Cab platformundaki Nissan ve Mitsubishi’nin Kei-EV ve Mitsubishi MiEV miniklerinin yanında Renault’nun CMF AB-2 platformundaki LG Chem kese tipi hücreli 27,4 kWh’lık Kwid ve Dacia Spring ekonomik seçenekleri de bu “5 platform” hesabında yer alıyor.

Sanki kârlılığı artırmak için adeta her markanın güçlü olduğu temel uzmanlık ve yeteneklerine göre görevler dağıtılarak bu ortak iş modeli oluşturulmuş. Üretim, OEM tedarik anlaşmaları ve Ar-Ge’ler bir araya getirilerek, elektrifikasyon hızı arttırılıyor, üretim maliyetleri yarıya indiriliyor. Ve özellikle küçük sınıfta tam elektriklilerin, yüzde 30 daha ekonomik üretilerek, benzinli muadilleri kadar uygun fiyatlı olmaları yönünde ilerleniyor.

Yeni nesil CCEE tam elektrikli ortak araç mimarilerinin geliştirilmesinde öncülük edecek ve 2025'te ilk tam yazılım tanımlı aracı hazırlayacak olan Renault’nun ElectriCity bantlarından yeni küçük ittifak elektriklilerini indirecek olmasına paralel Mitsubishi’nin yepyeni ASX modelinin Renault Captur’un yanında İspanya’da üretilecek olması, Fransız-Japon işbirliğinin en yeni meyveleri olurken; tüm markalar için ASSB katı hal pil teknolojisinin geliştirilmesinden Nissan sorumlu olacak.

Bu arada Renault’nun Çinli Geely Grubu ile Güney Kore Busan merkezli Renault-Samsung Motors RSM için tamamen yeni bir model serisi yönünde işbirliği anlaşması imzalaması da, stratejik ortaklıkların daha da genişleyeceğini akla getiriyor.