Robotik cerrahide sıçrama: Daha az kesik, daha hızlı iyileşme
Ameliyatlarda robotların kullanımındaki artış, tüm dünyada tıp alanında yeni bir çağın başladığına işaret ediyor. Dünya genelinde 20 milyondan fazla ameliyatta kullanılan robotik cerrahi, yapay zekâ destekli sistemler ve tek kesiden operasyon imkânıyla sağlıkta yeni bir dönemi başlatıyor. Türkiye ise hem kullanım hem eğitim alanında öne çıkan merkezlerden biri haline geliyor.
Cerrahide teknoloji devrimi olarak kabul edilen robotik cerrahi, son 20 yılda dünya genelinde milyonlarca hastanın tedavisinde kullanıldı. Üç boyutlu görüntüleme, yüksek hassasiyetli robot kolları ve gelişmiş dijital sistemler sayesinde cerrahlar daha kontrollü operasyonlar gerçekleştirebilirken, hastalar da daha küçük kesilerle yapılan ameliyatlar sayesinde daha kısa sürede iyileşip günlük yaşamlarına dönebiliyor.
İlk robotik pankreas ameliyatı
Son olarak bu hafta Hindistan’da bir aylık bir bebeğe dünyada ilk kez robotik pankreas ameliyatı yapıldı. Doktorlar, yüksek çözünürlüklü robotik optik sistem kullanarak, kan kaybı olmadan bebekteki 0,5 cm'lik lezyonu çıkardı ve pankreasın geri kalanını korudu. Ameliyatın ardından bebeğin kan şekeri hemen stabilize oldu.
Minimal invaziv cerrahiyi yeni bir aşamaya taşıyan robotik cerrahi teknolojisi, hem hastalar hem cerrahlar hem de sağlık sistemi açısından önemli avantajlar taşıyor. İşin içine yapay zekanın da girmesiyle birlikte robotlar artık ameliyatlar sırasında kendi kararlarını kendileri vermeye bile başladı.
Dünyada 20 milyondan fazla ameliyat yapıldı
Robotik cerrahinin küresel ölçekte kullanımı da hızla artıyor. Bugüne kadar dünyada robotik sistemlerle gerçekleştirilen ameliyatların sayısı 20 milyonu aştı. Sadece 2025 yılında dünya genelinde 3 milyon 200 binden fazla robotik cerrahi operasyonu gerçekleştirildi. Türkiye’de ise yılda 10 binden fazla robotik ameliyat yapılıyor. Göğüs cerrahisinden genel cerrahiye, jinekolojik cerrahiden ürolojiye ve pediatrik cerrahiye kadar birçok branşta kullanılan bu yöntem, minimal kesilerle daha az komplikasyon ve daha hızlı iyileşme avantajı sağlıyor.
Tek kesiden ameliyat mümkün
Robotik cerrahinin yeni nesil sistemleri cerrahi teknikleri daha da ileri taşıdı. “Multi-port” olarak adlandırılan çok delikli sistemlerin beşinci jenerasyonu, yüksek işlemci kapasitesi ve gelişmiş dijital entegrasyon özellikleriyle çalışıyor. Bunun yanında “single-port” adı verilen yeni sistemlerde, robotun dört kolu yaklaşık bir madeni para büyüklüğündeki tek bir kesiden vücuda girerek ameliyat yapılmasını sağlıyor. Uyanık, bazı operasyonlarda doğal vücut boşluklarından girilerek ciltte hiç kesi yapılmadan cerrahi müdahale yapılmasının da mümkün hale geldiğini belirtti.
Tüm cerrahi alanlarda kullanılıyor
Robotik cerrahi ilk yıllarda en çok ürolojide, özellikle prostat ameliyatlarında kullanılıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte robot sistemlerinin hareket kabiliyeti ve cerrahi alanı genişledi. Volkan Uyanık, robotik cerrahinin mimarisindeki değişim sayesinde cerrahların daha geniş alanlarda operasyon yapabildiğini belirterek bugün genel cerrahi ameliyatlarının yanı sıra kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi, jinekolojik kanser cerrahisi ve baş-boyun cerrahisinde de yaygın biçimde kullanıldığını söyledi.
Yapay zekâ devrede
Yeni robotik cerrahi platformları yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri, moleküler görüntüleme teknolojileri ve cerraha güç geri bildirimi sağlayan akıllı enstrümanlarla donatılıyor. Bu sistemler cerrahın yerini almak için değil, cerrahın kararlarını desteklemek ve operasyon sırasında daha fazla veri sunmak amacıyla geliştiriliyor. Volkan Uyanık, bu teknolojilerin cerrahların karşılaştığı zorlukları azaltmayı ve ameliyat sonuçlarını daha standart hale getirmeyi hedeflediğini vurguladı.
Türkiye’de 2000’li yıllarda başladı
Robotik cerrahi Türkiye’de 2000’li yılların başında kullanılmaya başlandı, ancak 2008–2009 yıllarından sonra hızla yaygınlaştı. İlk yıllarda özellikle üroloji alanındaki ameliyatlarda kullanılan robotik sistemler zamanla jinekolojik ve genel cerrahi operasyonlarında da uygulanmaya başladı. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız medikal teknoloji uzmanı Volkan Uyanık, robotik cerrahinin Türkiye’de yaygınlaşmasının minimal invaziv cerrahinin sunduğu avantajlarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, robotik cerrahinin bugün hem kamu hem özel hastanelerde aktif olarak kullanıldığını ifade ediyor. Türkiye genelinde üniversite hastaneleri, şehir hastaneleri ve özel merkezlerde 65’ten fazla robotik cerrahi sistemi hastalara hizmet veriyor.
Türkiye robotik cerrahi eğitiminde merkez oluyor
Robotik cerrahinin yaygınlaşmasıyla birlikte hekim eğitimine de büyük önem veriliyor. Dünya genelinde yüz binlerce cerrah robotik cerrahi eğitiminden geçti. Türkiye’de de robotik cerrahi eğitim merkezlerinde gelişmiş simülasyonlar ve uygulamalı programlarla hem yerli hem yabancı cerrahlara eğitim veriliyor Volkan Uyanık, Türkiye’deki eğitim merkezlerinde yurt dışından gelen cerrahi ekiplerin de robotik cerrahi eğitimi aldığını belirtti.
