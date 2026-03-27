Robotik cerrahide sıçrama: Daha az kesik, daha hızlı iyileşme

Ameliyatlarda robotların kullanımındaki artış, tüm dünyada tıp alanında yeni bir çağın başladığına işaret ediyor. Dünya genelinde 20 milyondan fazla ameliyatta kullanılan robotik cerrahi, yapay zekâ destekli sistemler ve tek kesiden operasyon imkânıyla sağlıkta yeni bir dönemi başlatıyor. Türkiye ise hem kullanım hem eğitim alanında öne çıkan merkezlerden biri haline geliyor.

Cerrahide teknoloji devri­mi olarak kabul edilen ro­botik cerrahi, son 20 yıl­da dünya genelinde milyonlarca hastanın tedavisinde kullanıldı. Üç boyutlu görüntüleme, yüksek hassasiyetli robot kolları ve ge­lişmiş dijital sistemler sayesin­de cerrahlar daha kontrollü ope­rasyonlar gerçekleştirebilirken, hastalar da daha küçük kesilerle yapılan ameliyatlar sayesinde da­ha kısa sürede iyileşip günlük ya­şamlarına dönebiliyor.

İlk robotik pankreas ameliyatı

Son olarak bu hafta Hindis­tan’da bir aylık bir bebeğe dünya­da ilk kez robotik pankreas ame­liyatı yapıldı. Doktorlar, yüksek çözünürlüklü robotik optik sis­tem kullanarak, kan kaybı olma­dan bebekteki 0,5 cm'lik lezyonu çıkardı ve pankreasın geri kalanı­nı korudu. Ameliyatın ardından bebeğin kan şekeri hemen stabi­lize oldu.

Minimal invaziv cerrahiyi ye­ni bir aşamaya taşıyan robotik cerrahi teknolojisi, hem hastalar hem cerrahlar hem de sağlık sis­temi açısından önemli avantajlar taşıyor. İşin içine yapay zekanın da girmesiyle birlikte robotlar ar­tık ameliyatlar sırasında kendi kararlarını kendileri vermeye bi­le başladı.

Dünyada 20 milyondan fazla ameliyat yapıldı

Robotik cerrahinin küresel ölçekte kullanımı da hızla artıyor. Bugüne kadar dünyada robotik sistemlerle gerçekleştirilen ameliyatların sayısı 20 milyonu aştı. Sadece 2025 yılında dünya genelinde 3 milyon 200 binden fazla robotik cerrahi operasyonu gerçekleştirildi. Türkiye’de ise yılda 10 binden fazla robotik ameliyat yapılıyor. Göğüs cerrahisinden genel cerrahiye, jinekolojik cerrahiden ürolojiye ve pediatrik cerrahiye kadar birçok branşta kullanılan bu yöntem, minimal kesilerle daha az komplikasyon ve daha hızlı iyileşme avantajı sağlıyor.

Tek kesiden ameliyat mümkün

Robotik cerrahinin yeni nesil sistemleri cerrahi teknikleri daha da ileri taşıdı. “Multi-port” olarak adlandırılan çok delikli sistemlerin beşinci jenerasyonu, yüksek işlemci kapasitesi ve gelişmiş dijital entegrasyon özellikleriyle çalışıyor. Bunun yanında “single-port” adı verilen yeni sistemlerde, robotun dört kolu yaklaşık bir madeni para büyüklüğündeki tek bir kesiden vücuda girerek ameliyat yapılmasını sağlıyor. Uyanık, bazı operasyonlarda doğal vücut boşluklarından girilerek ciltte hiç kesi yapılmadan cerrahi müdahale yapılmasının da mümkün hale geldiğini belirtti.

Tüm cerrahi alanlarda kullanılıyor

Robotik cerrahi ilk yıllarda en çok ürolojide, özellikle prostat ameliyatlarında kullanılıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte robot sistemlerinin hareket kabiliyeti ve cerrahi alanı genişledi. Volkan Uyanık, robotik cerrahinin mimarisindeki değişim sayesinde cerrahların daha geniş alanlarda operasyon yapabildiğini belirterek bugün genel cerrahi ameliyatlarının yanı sıra kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi, jinekolojik kanser cerrahisi ve baş-boyun cerrahisinde de yaygın biçimde kullanıldığını söyledi.

Yapay zekâ devrede

Yeni robotik cerrahi platformları yapay zeka destekli görüntüleme sistemleri, moleküler görüntüleme teknolojileri ve cerraha güç geri bildirimi sağlayan akıllı enstrümanlarla donatılıyor. Bu sistemler cerrahın yerini almak için değil, cerrahın kararlarını desteklemek ve operasyon sırasında daha fazla veri sunmak amacıyla geliştiriliyor. Volkan Uyanık, bu teknolojilerin cerrahların karşılaştığı zorlukları azaltmayı ve ameliyat sonuçlarını daha standart hale getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Türkiye’de 2000’li yıllarda başladı

Robotik cerrahi Türkiye’de 2000’li yılların başında kullanılmaya başlandı, ancak 2008–2009 yıllarından sonra hızla yaygınlaştı. İlk yıllarda özellikle üroloji alanındaki ameliyatlarda kullanılan robotik sistemler zamanla jinekolojik ve genel cerrahi operasyonlarında da uygulanmaya başladı. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız medikal teknoloji uzmanı Volkan Uyanık, robotik cerrahinin Türkiye’de yaygınlaşmasının minimal invaziv cerrahinin sunduğu avantajlarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, robotik cerrahinin bugün hem kamu hem özel hastanelerde aktif olarak kullanıldığını ifade ediyor. Türkiye genelinde üniversite hastaneleri, şehir hastaneleri ve özel merkezlerde 65’ten fazla robotik cerrahi sistemi hastalara hizmet veriyor.

Türkiye robotik cerrahi eğitiminde merkez oluyor

Robotik cerrahinin yaygınlaşmasıyla birlikte hekim eğitimine de büyük önem veriliyor. Dünya genelinde yüz binlerce cerrah robotik cerrahi eğitiminden geçti. Türkiye’de de robotik cerrahi eğitim merkezlerinde gelişmiş simülasyonlar ve uygulamalı programlarla hem yerli hem yabancı cerrahlara eğitim veriliyor Volkan Uyanık, Türkiye’deki eğitim merkezlerinde yurt dışından gelen cerrahi ekiplerin de robotik cerrahi eğitimi aldığını belirtti.