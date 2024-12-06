Rönesans, Özbekistan’dan yüksek hızlı tren projesini istiyor
Kazakistan’da kamu-özel sektör iş birliğiyle hastane yapan Rönesans İnşaat, yüksek hızlı trendeki tecrübesini Özbekistan’a götürmek istiyor. Ulaştırma Bakanı Makhkamov ile görüşen Rönesans Holding yöneticileri, Taşkent- Semerkant arası hızlı demir yolu projesine talip.
Türk inşaat şirketlerinin geleneksel pazarları arasında Orta Asya ülkeleri giderek gücünü artırıyor. Bu yılın ilk 10 ayında Türk müteahhitleri, yurt dışında 17.6 milyar dolarlık toplam 179 proje üstlendi. Proje ve değer ortalaması giderek artarken, bu yılın ilk 10 ayında rekor seviyeye çıktı. Örneğin 2015’te 83,8 milyon dolarlık ortalama proje bedeline ulaşırken 2021’de bu rakam 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ortalama proje değeri, 2022’de 39,4 milyon dolar, geçen yıl ise 64,8 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu yılın ocak-ekim döneminde ise ortalama proje bedeli yaklaşık 98,3 milyon dolara ulaştı.
Rusya’nın Ukrayna işgali ve Moskova Yönetimi’nin yaşadığı ambargo, Libya’da hala devam eden iç savaş, Türk inşaat şirketlerini geleneksel pazar olan Orta Asya’ya yönlendirdi. Özellikle Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da yoğunlaşan projelerde endüstriyel inşaatın yanı sıra teknoloji odaklı işler de giderek artıyor. Geçtiğimiz ay DÜNYA Gazetesi’nde sizlere Orta Asya’nın en büyük kamu özel sektör işbirliği (PPP) modeliyle yapılan hastanesinden bahsetmiştik. Aynı zamanda Kazakistan’ın ilk PPP modeliyle yapılan hastanesini Rönesans İnşaat yapıyor.
630 yatak kapasiteli Kokshetau Hastanesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), 365 milyon euroluk yani bugünkü kurla 13.6 milyar liralık finansman paketi aldığını yazmıştık. 110 bin metrekarelik alana sahip yeni hastanenin inşası Kokshetau ve Akmola bölgesinde yaşayan 730 binden fazla kişiye hizmet verecek. 17 hektarlık bir alana kurulacak olan hastane projesinin ardından Rönesans, bu kez Özbekistan’da yüksek hızlı tren projesi için görüşme başlattı.
Mersin-Adana-Osmaniye- Antep projesini kazanmıştı
2020 yılı ortasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği ve beş firmanın davet edildiği, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı ihalesini 6 milyar 749 milyon 818 bin liralık teklifiyle Rönesans İnşaat’ın iştiraki REC Uluslararası İnşaat kazanmıştı. Türkiye’nin önemli sanayi kentlerini kapsayan bölgede yapılacak yüksek hızlı elektrikli demiryolu inşaatı için İngiltere Hükümeti, 680 milyon sterlin (yaklaşık 878 milyon dolar) tutarında finansman sağlayacağını açıklamıştı. Rönesans, PPP modelli sağlık projesinde olduğu gibi yüksek hızlı trendeki tecrübesini Özbekistan’a götürmek istiyor.
Rönesans Holding yöneticileri, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlkom Makhkamov ile bir araya geldi. Rönesans Holding’in üst yöneticilerinden Kamil Yanikömeroğlu’nun da katıldığı görüşmede, şirketin kamu-özel sektör iş birliğiyle altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde rol alma potansiyeli masaya yatırıldı. Ana hedef ise Taşkent-Semerkant arasındaki yüksek hızlı demir yolu projesiydi. Projeye ilgi duydukl arını söyleyen Yanikömeroğlu, Rönesans Holding’in Özbekistan’ın ulaştırma altyapısının gelişmesine katkıya hazır olduğunu vurguladı.
Özbekistan’da devam eden bir projesi var
33 ülkede 32 bin çalışanı olan Rönesans, geçen yılı 3 milyar euroluk ciro ile kapattı. Gelirinin yarısını yurt dışından sağlayan Rönesans, Türkmenistan ve Kazakistan’da onlarca projeyi tamamlarken, Özbekistan’da ise bir projesi bulunuyor. Bu proje de 2020 yılında inşasına başlanan Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in 130 kilometre güneyinde yer alan Bekabad şehrinde inşa edilen demir-çelik tesisi. İtalyan Danieli iş birliğinde yapılan tesis, Özbekistan Devleti’ne ait Uzmetkombinat kuruluşu için yapılıyor. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan tesis, yıllık 1 milyon 40 bin ton çelik sac üretim kapasitesine sahip olacak.