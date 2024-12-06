Rönesans, Özbekistan’dan yüksek hızlı tren projesini istiyor

Kazakistan’da kamu-özel sektör iş birliğiyle hastane yapan Rönesans İnşaat, yüksek hızlı trendeki tecrübesini Özbekistan’a götürmek istiyor. Ulaştırma Bakanı Makhkamov ile görüşen Rönesans Holding yöneticileri, Taşkent- Semerkant arası hızlı demir yolu projesine talip.

Türk inşaat şirketlerinin geleneksel pazarları ara­sında Orta Asya ülkele­ri giderek gücünü artırıyor. Bu yılın ilk 10 ayında Türk müte­ahhitleri, yurt dışında 17.6 mil­yar dolarlık toplam 179 proje üstlendi. Proje ve değer orta­laması giderek artarken, bu yı­lın ilk 10 ayında rekor seviyeye çıktı. Örneğin 2015’te 83,8 mil­yon dolarlık ortalama proje be­deline ulaşırken 2021’de bu ra­kam 69 milyon dolar seviyesin­de gerçekleşti. Ortalama proje değeri, 2022’de 39,4 milyon do­lar, geçen yıl ise 64,8 milyon do­lar olarak hesaplandı. Bu yılın ocak-ekim döneminde ise orta­lama proje bedeli yaklaşık 98,3 milyon dolara ulaştı.

Rusya’nın Ukrayna işgali ve Moskova Yö­netimi’nin yaşadığı ambar­go, Libya’da hala devam eden iç savaş, Türk inşaat şirketle­rini geleneksel pazar olan Or­ta Asya’ya yönlendirdi. Özellik­le Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da yoğunlaşan projelerde endüstriyel inşaatın yanı sıra teknoloji odaklı işler de giderek artıyor. Geçtiğimiz ay DÜNYA Gazetesi’nde sizle­re Orta Asya’nın en büyük ka­mu özel sektör işbirliği (PPP) modeliyle yapılan hastanesin­den bahsetmiştik. Aynı zaman­da Kazakistan’ın ilk PPP mode­liyle yapılan hastanesini Röne­sans İnşaat yapıyor.

630 yatak kapasiteli Kokshetau Hastanesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), 365 mil­yon euroluk yani bugünkü kur­la 13.6 milyar liralık finansman paketi aldığını yazmıştık. 110 bin metrekarelik alana sahip ye­ni hastanenin inşası Kokshetau ve Akmola bölgesinde yaşayan 730 binden fazla kişiye hizmet verecek. 17 hektarlık bir alana kurulacak olan hastane projesi­nin ardından Rönesans, bu kez Özbekistan’da yüksek hızlı tren projesi için görüşme başlattı.

Mersin-Adana-Osmaniye- Antep projesini kazanmıştı

2020 yılı ortasında Ulaştır­ma ve Altyapı Bakanlığı’nın dü­zenlediği ve beş firmanın davet edildiği, Mersin-Adana-Osma­niye-Gaziantep Yüksek Stan­dartlı Demiryolu İnşaatı ihale­sini 6 milyar 749 milyon 818 bin liralık teklifiyle Rönesans İnşa­at’ın iştiraki REC Uluslararası İnşaat kazanmıştı. Türkiye’nin önemli sanayi kentlerini kap­sayan bölgede yapılacak yüksek hızlı elektrikli demiryolu inşaa­tı için İngiltere Hükümeti, 680 milyon sterlin (yaklaşık 878 milyon dolar) tutarında finans­man sağlayacağını açıklamıştı. Rönesans, PPP modelli sağlık projesinde olduğu gibi yüksek hızlı trendeki tecrübesini Özbe­kistan’a götürmek istiyor.

Röne­sans Holding yöneticileri, Öz­bekistan Ulaştırma Bakanı İl­kom Makhkamov ile bir araya geldi. Rönesans Holding’in üst yöneticilerinden Kamil Yanikö­meroğlu’nun da katıldığı görüş­mede, şirketin kamu-özel sek­tör iş birliğiyle altyapı projele­rinin hayata geçirilmesinde rol alma potansiyeli masaya yatı­rıldı. Ana hedef ise Taşkent-Se­merkant arasındaki yüksek hız­lı demir yolu projesiydi. Projeye ilgi duydukl arını söyleyen Ya­nikömeroğlu, Rönesans Hol­ding’in Özbekistan’ın ulaştırma altyapısının gelişmesine katkı­ya hazır olduğunu vurguladı.

Özbekistan’da devam eden bir projesi var

33 ülkede 32 bin çalışanı olan Rönesans, geçen yılı 3 milyar euroluk ciro ile kapattı. Gelirinin yarısını yurt dışından sağlayan Rönesans, Türkmenistan ve Kazakistan’da onlarca projeyi tamamlarken, Özbekistan’da ise bir projesi bulunuyor. Bu proje de 2020 yılında inşasına başlanan Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in 130 kilometre güneyinde yer alan Bekabad şehrinde inşa edilen demir-çelik tesisi. İtalyan Danieli iş birliğinde yapılan tesis, Özbekistan Devleti’ne ait Uzmetkombinat kuruluşu için yapılıyor. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan tesis, yıllık 1 milyon 40 bin ton çelik sac üretim kapasitesine sahip olacak.