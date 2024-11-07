Rönesans'ın Kazakistan’daki hastanesine 13.6 milyar TL'lik fon

Türkiye’nin sağlıkta geliştirdiği kamu özel sektör işbirliği (PPP) modeli, Türk Cumhuriyetlerine de model oluyor. Orta Asya’nın en büyük, Kazakistan’ın da ilk PPP modelli hastanesine Rönesans imza atıyor. 17 hektarlık alana kurulacak olan hastaneye EBRD, 365 milyon euro (13.6 milyar TL) finansman desteği sağlayacak.

Türkiye’de sağlık sistemindeki kamu özel sektör işbirliği (PPP) modelinin en önemli oyuncularından biri Rönesans Grubu. Bursa Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Türkiye’nin en büyük 3’üncü sağlık yatırım projesi olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne imza atan Rönesans, bu modeldeki başarısını ilk kez yurtdışında Kazakistan’da başlattı.

Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.’nin Kazakistan’daki şirketi Renell Kokshetau LLP, Orta Asya’nın en büyük PPP modelli sağlık yatırımı için önemli bir finansmana imza attı. Kazakistan Hükümeti ile anlaşma imzalayan Rönesans, kamu özel sektör işbirliği modeli ile yapmayı hedeflediği 630 yatak kapasiteli Kokshetau Hastanesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), 365 milyon euroluk yani bugünkü kurla 13.6 milyar liralık finansman paketi aldı.

Kazakistan sağlık sistemini geliştirecek

EBRD’nin 105 milyon euro tutarındaki kendi kredisini de içeren finansman, 30 ülkede inşaat, gayrimenkul, altyapı, sağlık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve EBRD’nin uzun vadeli müşterisi olan Rönesans Holding’in Kazakistan merkezli bir iştirakine sağlanacak. Proje, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) , Alman yatırım şirketi DEG , İslam Özel Sektör Kalkınma Şirketi (ICD), Agence Française de Développement’ın yan kuruluşu Proparco ve Kazakistan Kalkınma Bankası (DBK) tarafından sağlanan toplam tutarı 260 milyon euroya kadar olan paralel kredilerle eş finanse edilecek. PPP anlaşmasına göre, özel ortak tesisin bakımından ve dijital hastane bilgi yönetim sisteminin (HIMS) işletilmesinden sorumlu olacak. 24 saat esasına göre sağlanan HIMS, Kazakistan’ın sağlık sektörünün dijitalleştirilmesi için bir ölçüt haline gelecek. Tıbbi hizmetler, devlete ait kar amacı gütmeyen ulusal sağlık operatörü Turar Healthcare tarafından sağlanacak.

730 bin kişiye hizmet verecek

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, “EBRD, Kazakistan ve bölgede ilk sağlık sektörü PPP’sini başlatmak için uzun süredir müşterimiz olan Rönesans Holding ile güçlerini birleştirmekten büyük mutluluk duyuyor.

Kamu ve özel sektörler arasındaki en etkili uzun vadeli sözleşmeye ilişki biçimlerinden biri olarak kabul edilen PPP’ler, sürdürülebilir sağlık çözümleri sağlamaya, yeni teknolojiler getirmeye ve tıbbi hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak” dedi. Yeni hastane, sınıfının en iyisi bina stratejilerini ve uygulamalarını tanıyan Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) yeşil bina sertifikasyon programı kapsamında “Gümüş” derecesi almaya çalışacak.

Ayrıca su ve enerji tasarrufu için bir EDGE sertifikası almayı hedefleyecek. 110 bin metrekarelik alana sahip yeni hastanenin inşası Kokshetau ve Akmola bölgesinde yaşayan 730 binden fazla kişiye hizmet verecek. 17 hektarlık bir alana kurulacak olan hastane için geçen yıl Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) 110 milyon euro tutarında kredi sağlamıştı.