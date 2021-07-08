Rönesans’ın sağlık yönetim şirketini alan ISS’de hisse satışı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri’ni inşa eden ve sağlık yatırımlarının işletilmesi yapan Rönesans İşletme Hizmetleri şirketlerinde hisse satışı ile ilgili bir bilgiyi sizlerle paylaşmıştık.

Haberimizde toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşarak, sunduğu destek hizmetlerle sağlık sektöründe Türkiye'nin en büyük işletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş’de bir satış süreci yaşandığı, birçok dış kaynak hizmetlerinin Danimarkalı ISS Facilities’e ait ISS Tesis Yönetim Hizmetleri firmasına devredildiğini 21 Haziran’da Türkiye’de ilk kez Dünya Gazetesi’nde duyurmuştuk. Haberimizin ardından şimdilerde bir önemli gelişme daha yaşanıyor.

Rekabet Kurumu’nun onay verdiği devir sürecinin ardından bildiğiniz üzere Türkiye’nin önemli kentlerindeki şehir hastanelerinde birçok teknik destek ve hizmet birimi ISS’ye geçmiş oldu. Yeni gelişme ise ISS Tesis Yönetimi’nde yaşanıyor. Lüksemburg merkezli Skylander S.a.r.l adlı firma, ISS Tesis Yönetimi şirketine ortak oluyor. Lüksemburglu Skylander’ın asıl sahibi ve ISS’den aldığı hisse oranı ise bilinmiyor.

500 binden fazla çalışan var

Türkiye’nin en büyük hastane yönetim şirketi Rönesans İşletme Hizmetleri’ni satın almaya hazırlanan Danimarkalı ISS 1901 yılında kuruldu. 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren ISS, 500 bine yakın çalışana sahip. Bu istihdam sayısıyla ISS, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 4’üncü en büyük işvereni konumunda. 60 bini aşkın kurumsal müşteriye hizmet veren ISS, temizlik, güvenlik, teknik bakım, catering, bitki bakımı ve haşere kontrolü ile destek hizmetleri sunuyor.

Türkiye’de uzun zamandır faaliyet gösteren Danimarkalı şirketin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir şubeleri ve Adana, Gaziantep, Eskişehir, Denizli bölge ofislerinde 40 binden fazla çalışanı var. ISS Türkiye’de, 4 binden fazla müşteriye, 5 bin noktada hizmet sunuyor.

Küresel cirosu 69 milyar Danimarka Kronu (96 milyar TL) olan ISS’nin hisseleri Nasdaq ve Kopenhag Borsası’nda işlem görüyor. Şirketin en büyük hissedarı ise yüzde 17’lik payla LEGO oyuncaklarının sahibi olan Danimarkalı Kirkbi Invest. Şirkete ayrıca ABD’li Blackrock ve Vulcan Value Partners, İngiliz Longview Partners Limited gibi dev fonlar da ortak.