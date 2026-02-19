Rotasyon
Son 2 senenin en sıcak başlığı yapay zekâ artık yatırımcıların elini yakarken piyasa alternatif seçeneklere kayıyor. Paranın yönünde teknoloji ağırlıklı hisselerden eski sanayi hisselerine son derece belirgin bir akış var.
Özellikle bu yıl performans ayrışması olağanüstü derecede yüksek seyretmeye devam ediyor. Tüketim Temel Malları sektörünün hem S&P 500 endeksine göre rölatif performansına hem de mutlak getirisine bakınca bu son derece net bir şekilde görülüyor. İçinde tarım hisselerinden, kişisel bakım, çikolata, alkolsüz içecek, tütün ve mazı market zincirlerinin de bulunduğu Staples endeksi yıl başından bu yana gerçekleşen para girişi nedeniyle aslında biraz kalabalıklaşmaya başladı. Perşembe günü Walmart bilanço açıklayacak. Bu bilanço muhtemelen bahsi geçen hisse grubu için oldukça önemli olacak.
Güçlü bir bilanço yatırımcılara hisse seçiminde doğru yerde olduklarını gösterecektir. Ama şüphe uyandıran bir kalem, zaten kalabalıklaşan pozisyonlarda kısa süreli bir algı değişimine neden olabilir. Bana sorarsanız böyle bir durumda Walmart’ı satsalar bile düşmeyen enflasyon ortamında market zincirleri hala iyi bir hisse seçimi olmaya devam eder. ABD’de market zinciri olarak Walmart’ın yanında CostCo ve Target’ın da bulunduğunu hatırlatayım.
Pozisyon dağılımı
Geçen hafta para yöneticilerinin hisse pozisyonlarında net bir azalma olmuştu. Ancak gelinen seviyeler itibariyle artık ufak ufak piyasanın satışları karşılama ihtimali artmış görünüyor. Nitekim Salı akşamı ABD seansının özellikle 2. yarısında gelen alımlar piyasadaki risk iştahının arttığını gösteriyor. Bunun teyidini ise 10Y tahvil faizinin hareketinden görüyoruz.
Günlerdir tahvillerde görülen alım iştahının 2 sebebi olabilirdi; ilki Kevin Warsh konusunun ısıtılması ve sürenin azalması ama ben buna daha az olasılık veriyorum çünkü henüz ısıtmak için çok erken. Bu zamanda konuyu kaynatır fiyata etki ettirirsen Mayıs ayına kadar etkisini çoktan kaybeder. İkinci konu ise piyasadaki risk iştahının kaybolması ve risk off moda geçip güvenli limana sığınması. Tabi buradaki güvenli liman altın, Bitcoin falan değil, ABD 10Y tahvilleri. Bu yüzden günlerdir tahvil faizinin düştüğünü gördük. Ama dün Salı akşamı itibarıyla ortam değişti ve yeniden risk on oldu. Yani piyasa risk almak istemeye başladı ve güvenli limanı terk ederek hisselere girmeye başladı.
Para yöneticilerinin yanında takip ettiğim bir başka grup ise risk kontrol fonları. Bu fonlar volatiliteyi belirli bir aralıkta tutarak getiri elde etmeye çalışan fonlardır. Bu haftalarda risk kontrol fonlarının son senelerdeki toplam pozisyon büyüklüklerine göre taşıdıkları pozisyon büyüklüğü %72 oranında. Yani şu demek, son senelerde taşıdıkları en yüksek pozisyonun henüz sadece %72’sini taşıyorlar ve volatilitenin çok yükselmediği bir ortamda, yani suların sakin aktığı bir ortamda pozisyon eklemek için oldukça iyi bir marjları var. Geleceğe umutla baksak yeridir!
Kendi BES’imizi yapmak
Tekrar yapay zekâ temasına dönersek; birkaç haftadır dünyanın büyük bankalarının araştırma gruplarında yapay zekâdan olumlu/olumsuz etkilenecek hisse sepetleri paylaşılıyor. Çalışmaya saygı duymamak mümkün değil tabi ki ve eminim olumsuz etkilenecekler listelerindeki bazı şirketler gerçekten belki de önümüzdeki 2-5 yıl içinde var olmayacaklar.
Ama bana sorarsanız kötüler sepetindeki şirketler bile birkaç ay içinde hisse senedi performansı olarak çok iyi yerlere gelecekler. O yüzden piyasanın böyle bozuk olduğu ve sorguladığı dönemlerde insanın kendi emeklilik fonunun oluşturmasında büyük fayda görüyorum. Bunu yaparken hisse seçimi önemli olmakla beraber akşam ‘’Dolar’larım erir mi acaba?’’ diye korkulu rüya görmemek için kendi BES’imizi hazırlarken dikkat edilecek en temel hususu paylaşmak istiyorum.
Gelecek için iyi gördüğünüz sektörleri belirledikten sonra, sektör hisselerini listelemek gerek. Sonra bu liste içinden bütçeye göre belirlenen sayıda hisseyi seçip alıma başlamak gerek. Ancak burası biraz kritik; alırken her hissenin alım sırasındaki portföy değerinin %2’sinden fazla olmaması daha sağlıklı olur. %2 benim tercihimdir, siz değiştirebilirsiniz tabi ki. Ancak hisse başı riski küçük tutup, fazla sayıda sektörü içeriğe dahil edip fazla sayıda hisseye böldüğünüzde akşam daha rahat uyursunuz. Yatırımınızı ise hisseye bağlı olmadan, sektörel gelişmelere, ekonomilerin büyümesine bağlı olarak gelişir.
|Borsa
|14.259,90
|0,23 %
|Dolar
|43,7675
|0,02 %
|Euro
|51,6766
|0,14 %
|Euro/Dolar
|1,1784
|0,00 %
|Altın (GR)
|7.004,72
|-0,13 %
|Altın (ONS)
|4.976,52
|-0,17 %
|Brent
|69,8300
|-0,30 %