Son 2 senenin en sıcak başlığı yapay zekâ artık yatırımcıların elini yakarken piya­sa alternatif seçeneklere kayıyor. Paranın yö­nünde teknoloji ağırlıklı hisselerden eski sa­nayi hisselerine son derece belirgin bir akış var.

Özellikle bu yıl performans ayrışması olağanüstü derecede yüksek seyretmeye de­vam ediyor. Tüketim Temel Malları sektörü­nün hem S&P 500 endeksine göre rölatif per­formansına hem de mutlak getirisine bakınca bu son derece net bir şekilde görülüyor. İçin­de tarım hisselerinden, kişisel bakım, çikola­ta, alkolsüz içecek, tütün ve mazı market zin­cirlerinin de bulunduğu Staples endeksi yıl başından bu yana gerçekleşen para girişi ne­deniyle aslında biraz kalabalıklaşmaya baş­ladı. Perşembe günü Walmart bilanço açık­layacak. Bu bilanço muhtemelen bahsi geçen hisse grubu için oldukça önemli olacak.

Güç­lü bir bilanço yatırımcılara hisse seçiminde doğru yerde olduklarını gösterecektir. Ama şüphe uyandıran bir kalem, zaten kalabalık­laşan pozisyonlarda kısa süreli bir algı deği­şimine neden olabilir. Bana sorarsanız böyle bir durumda Walmart’ı satsalar bile düşme­yen enflasyon ortamında market zincirleri hala iyi bir hisse seçimi olmaya devam eder. ABD’de market zinciri olarak Walmart’ın ya­nında CostCo ve Target’ın da bulunduğunu hatırlatayım.

Pozisyon dağılımı

Geçen hafta para yöneticilerinin hisse po­zisyonlarında net bir azalma olmuştu. Ancak gelinen seviyeler itibariyle artık ufak ufak pi­yasanın satışları karşılama ihtimali artmış görünüyor. Nitekim Salı akşamı ABD sean­sının özellikle 2. yarısında gelen alımlar pi­yasadaki risk iştahının arttığını gösteriyor. Bunun teyidini ise 10Y tahvil faizinin hare­ketinden görüyoruz.

Günlerdir tahvillerde görülen alım iştahının 2 sebebi olabilirdi; il­ki Kevin Warsh konusunun ısıtılması ve sü­renin azalması ama ben buna daha az olasılık veriyorum çünkü henüz ısıtmak için çok er­ken. Bu zamanda konuyu kaynatır fiyata etki ettirirsen Mayıs ayına kadar etkisini çoktan kaybeder. İkinci konu ise piyasadaki risk iş­tahının kaybolması ve risk off moda geçip gü­venli limana sığınması. Tabi buradaki güven­li liman altın, Bitcoin falan değil, ABD 10Y tahvilleri. Bu yüzden günlerdir tahvil faizinin düştüğünü gördük. Ama dün Salı akşamı iti­barıyla ortam değişti ve yeniden risk on oldu. Yani piyasa risk almak istemeye başladı ve güvenli limanı terk ederek hisselere girmeye başladı.

Para yöneticilerinin yanında takip ettiğim bir başka grup ise risk kontrol fonla­rı. Bu fonlar volatiliteyi belirli bir aralıkta tu­tarak getiri elde etmeye çalışan fonlardır. Bu haftalarda risk kontrol fonlarının son sene­lerdeki toplam pozisyon büyüklüklerine göre taşıdıkları pozisyon büyüklüğü %72 oranın­da. Yani şu demek, son senelerde taşıdıkları en yüksek pozisyonun henüz sadece %72’sini taşıyorlar ve volatilitenin çok yükselmediği bir ortamda, yani suların sakin aktığı bir or­tamda pozisyon eklemek için oldukça iyi bir marjları var. Geleceğe umutla baksak yeridir!

Kendi BES’imizi yapmak

Tekrar yapay zekâ temasına dönersek; bir­kaç haftadır dünyanın büyük bankalarının araştırma gruplarında yapay zekâdan olum­lu/olumsuz etkilenecek hisse sepetleri pay­laşılıyor. Çalışmaya saygı duymamak müm­kün değil tabi ki ve eminim olumsuz etkilene­cekler listelerindeki bazı şirketler gerçekten belki de önümüzdeki 2-5 yıl içinde var olma­yacaklar.

Ama bana sorarsanız kötüler sepe­tindeki şirketler bile birkaç ay içinde hisse senedi performansı olarak çok iyi yerlere ge­lecekler. O yüzden piyasanın böyle bozuk ol­duğu ve sorguladığı dönemlerde insanın ken­di emeklilik fonunun oluşturmasında büyük fayda görüyorum. Bunu yaparken hisse seçi­mi önemli olmakla beraber akşam ‘’Dolar’la­rım erir mi acaba?’’ diye korkulu rüya görme­mek için kendi BES’imizi hazırlarken dikkat edilecek en temel hususu paylaşmak istiyo­rum.

Gelecek için iyi gördüğünüz sektörleri belirledikten sonra, sektör hisselerini listele­mek gerek. Sonra bu liste içinden bütçeye gö­re belirlenen sayıda hisseyi seçip alıma başla­mak gerek. Ancak burası biraz kritik; alırken her hissenin alım sırasındaki portföy değe­rinin %2’sinden fazla olmaması daha sağlık­lı olur. %2 benim tercihimdir, siz değiştirebi­lirsiniz tabi ki. Ancak hisse başı riski küçük tutup, fazla sayıda sektörü içeriğe dahil edip fazla sayıda hisseye böldüğünüzde akşam da­ha rahat uyursunuz. Yatırımınızı ise hisseye bağlı olmadan, sektörel gelişmelere, ekono­milerin büyümesine bağlı olarak gelişir.