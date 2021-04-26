Rus çelik devi MMK, Türkiye’de yeni üretime başlıyor

Ankara-Moskova arasında 2016 yılından bu yana devam eden siyasi gerilim ekonomiye de yansıdı. Son birkaç yıl içinde bankacılıktan otomotive birçok alanda Rus yatırımı Türkiye’den çekildi, planlarını iptal etti. Turizmde de benzer süreç devam ediyor. Böyle bir ortamda Rusya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya’nın en büyük çelik şirketi olan Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK), Türkiye’de uzun zamandır hayata geçiremediği sıcak haddelenmiş çelik üretimini tekrar hayata geçirme kararı aldı.

Bilindiği gibi 2007 yılında Rus devi MMK, Türkiye’de yatırım kararı almıştı. 2010’de hayata geçen 2.3 milyar dolarlık bu yatırımla Hatay-Dörtyol ve Kocaeli- Dilovası bölgelerindeki iki tesis kuruldu.

Galvaniz ve boyalı metal üründe geniş üretim yelpazesine sahip bu tesisler 1.2 milyon ton kapasiteli asitleme hattı, 755 bin ton kapasiteli soğuk kompleks tersinir hadde, 900 bin ton kapasiteli galvaniz hattı, 400 bin ton kapasiteli boyama hattı, 680 bin ton kapasiteli kesme ve dilme hattı ile birlikte 12 milyon ton yükleme-boşaltma yapabilen bir limandan oluşuyordu. 2012’de ise Rus devi, bu tesislere bir yenisini; sıcak haddelenmiş çelik üretimini eklemek istedi. Ancak plan iptal edildi. 2018’de tekrar gündeme gelen tesisin hizmete girmesini ise iki ülke arasındaki sorunlar, İran yaptırımları ve ticaret savaşı süreci etkiledi. O dönem bu tesiste 2 milyon tonluk üretim hedefl enmişti. İşte o üretim süreci üçüncü kez gündeme geldi. Rusya’nın en büyük çelik devi olan MMK’nın CEO’su Pavel Shilyaev, Türkiye’de üretim kararını açıkladı. Shilyaev, "Üretim ile ilgili hazırlık çalışmalarına başladık” dedi.

8 MİLYAR DOLAR CİROSU VAR

İSO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 62’nci şirketi olan MMK’nın Türkiye’de bin 163 çalışanı, 3 milyar liralık cirosu var. MMK’nın küresel cirosu ise 8 milyar dolar. Dünyanın 30 büyük çelik şirketinden biri olan MMK’nın başında ise 13.1 milyar dolarlık kişisel servete sahip Viktor Filippovich Rashnikov bulunuyor. Rashnikov’un bu kararı almasının nedeni ise yüksek fiyat artışları. Fastmarkets'ın Türkiye çıkışlı sıcak haddelenmiş çelik rulo için haftalık fiyat değerlendirmesi, 16 Nisan'da ton başına 1.020-1.030 dolar seviyesinde. Bu rakam bu yılın Şubat ayında 760 dolardı. Yani 3 ayda neredeyse ton başına 300 dolarlık bir artış söz konusu. Soğuk haddelenmiş ve sıcak daldırma galvanizli rulo fiyatları güçlü talep nedeniyle küresel pazarda hızlı bir yükseliş içerisinde.

MMK, Türkiye'de sıcak haddelenmiş çelik üretiminden 2010 yılında 90-100 milyon dolar kâr bekliyordu. Şu anda beklenen rakam, açıklananların daha da üzerinde. Viktor Filippovich Rashnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e oldukça yakın bir isim. Türkiye ile ilgili bir karara Moskova’nın nasıl bakacağı ise meçhul. Zira Azerbaycan kökenli Rus oligark Telman İsmailov’un başına gelenleri hatırlıyoruz. 2009 yılında 1.4 milyar Euro’luk yatırımla Akdeniz’in en lüks oteli olan Mardan Palace’ı Antalya’da açan İsmailov, ardından Rus basınına hedef olmuş, sahibi olduğu yatırım ve tesislere baskınlar düzenlenmiş, yurtdışına kaçmak zorunda kalmıştı.