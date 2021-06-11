Rus çelik devi MMK, Türkiye’deki yatırıma 200 milyon dolar ayırdı

Ankara-Moskova arasında siyasi ilişkilerdeki yüksek tansiyon yıllardır devam ederken, ekonomide yaşanan gerilim ise bir nebze olumlu havaya girmiş durumda. Dünyanın en büyük çelik şirketlerinden olan Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) ile başlayan süreç son olarak Rus ticari araç üreticisi GAZ ile devam etti. MMK, 9 yıl önce durdurduğu üretimini tekrar hayata geçirme kararı alırken, GAZ, ise markaya ait GAZelle NN modelinin ilk olarak tek kabin (1+2) 3.5 ton taşıma kapasiteli uzun şase kamyonet versiyonu Sakarya’daki montaj hattında üreteceğini açıkladı. Ancak en ilginci MMK’nın aldığı karardı. İlk kez DÜNYA’nın duyurduğu bu haberde yeni bir gelişme yaşandı.

Bu gelişmeye geçmeden, 23 Nisan’da sizlerle paylaştığımız haberi duyurmakta fayda var. 2 ay önce yazdığımız haberde 2012’de sıcak haddelenmiş çelik üretimi pazarındaki arz fazlası nedeniyle üretimi durduran MMK, 2018’de üretimi denemiş ancak ikinci kez planlarını ertelemişti. Ancak nisan ayında ise son nokta konulmuş, MMK, 2 milyon tonluk üretime başlayacağını açıklamıştı. Yeni yatırımı ise MMK CEO’su Pavel Shilyaev, "Üretim ile ilgili hazırlık çalışmalarına başladık” sözleriyle açıklamıştı.

40 MİLYON DOLARI YENİ TESİSE HARCANACAK

Ancak yeni yapılan yatırım miktarı ise belirsizdi. İşte bu miktarı da MMK’nın Ekonomi Direktörü Andrey Eremin açıkladı. MMK, 9 yıl önce durdurduğu yeni üretim için 200 milyon dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırımın 40 milyon dolarını ise yeni tesis, geri kalanı ise hammadde, işletme sermayesi gibi giderler oluşturacak.

Türkiye’de iki farklı şehirde tesisi bulunan MMK Metalurji, 750 bin tonluk bir soğuk haddeleme tesisi, 900 bin tonluk galvanizleme hattı ve 400 bin tonluk bir renkli kaplama hattı bulunuyor. İSO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 62’nci şirketi olan MMK’nın Türkiye’de bin 163 çalışanı ve 3 milyar liralık cirosu var.

13 MİLYAR DOLARLIK SERVET

MMK’nın küresel cirosu ise 8 milyar dolar. Dünyanın 30 büyük çelik şirketinden biri olan MMK’nın başında ise 13.1 milyar dolarlık kişisel servete sahip Viktor Filippovich Rashnikov var. Putin’e yakınlığı ile bilinen Viktor Filippovich Rashnikov, dünyanın en büyük yatlarından biri olan Ocean Victory’nin de sahibi. MMK’nın 9 yılın ardından üretime başlama kararında ise fiyat artışları var. Türkiye ve dünyada sıcak rulo fiyatları istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

Fastmarkets'in Türkiye çıkışlı sıcak haddelenmiş çelik rulo için haftalık fiyat değerlendirmesine göre 16 Nisan'da ton başına 1.020-1.030 dolar seviyesinde. Bu rakam şubat ayında 760 dolardı. Yani 3 ayda neredeyse ton başına 300 dolarlık artış söz konusu. Soğuk haddelenmiş ve sıcak daldırma galvanizli rulo fiyatları güçlü talep nedeniyle küresel pazarda hızlı bir yükseliş içerisinde. MMK, Türkiye'de sıcak haddelenmiş çelik üretiminden 2010 yılında 90-100 milyon dolar kâr bekliyordu. Bu rakamın günümüzde daha fazla olacağı aşikar. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki soğuk ilişkilerin, sık sık ertelenen sıcak haddelenmiş rulo sac üretimine etkisi olmaz gibi görünüyor.