Rus havalimanlarının yeni efendisi: Limak

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali aralarında çocukların olduğu binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, 10 milyondan fazla Ukraynalının da göç etmesine neden oldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük felaket olan Rus işgali, Moskova Rejimi’ni karşı da 11 binden fazla ambargo ve yaptırım uygulanmasını sağladı. Bu yaptırımlardan biri de 10’uncu paketti.

Bu paketle birlikte Avrupa Birliği, ağır vasıta ve yedek parçaları, çeşitli özel araçlar, römork, jeneratör, dürbün, pusula, forklift, vinç gibi inşaat araçlarında kullanılan ürünlere ek ihracat yasağı getirildi. Bir anlamda bu paketle Rusya’daki inşaat sektörü için de yaptırım kararı alınırken, Türk şirketleri bu süreçten pek etkilenmedi. Türkiye’nin ambargoya katılmaması nedeniyle yeni inşaat projeleri Türk şirketleri için büyük bir fırsat doğurdu. Bu şirketler arasında en dikkat çekeni ise Limak oldu. Deyim yerindeyse Rusya’da yapılan her yeni havalimanı projesinde yer alan Limak, bu listeye yenisini ekledi.

Daha önce Rusya’nın en zorlu coğrafyalarında bulunan Kuzey Kutubu sınırındaki Novy Urengoi, Sibirya’daki Novo Sibirski, Kemerovo, Rostov on Don’daki Platov, Volgograd, Magadan, Voronej, Tumen-Roshchino, Çin sınırındaki Khabarovks, Kazakistan sınırındaki Çelyabinksi şehirlerindeki havalimanlarını Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız’ın kurduğu Limak Holding’e ait Limak İnşaat üstlendi.

Projenin bedeli 13 milyar Ruble

Rusya’nın doğu bölgesini dünyaya açan Limak İnşaat ve Rus ortağı Marashstroy ile birlikte kurduğu LimakMarashstroy LLC, yeni bir projeyi üstlendi. Moskova Yönetimi’nin Gürcistan sınırına yakın olan Mineralnye Vody Uluslar arası Havalimanı’nın inşaatını Türk-Rus ortaklığındaki LimakMarashstroy LLC, 13 milyar ruble yani bugünkü kurla 3.3 milyar TL ile kazandı. Proje ile havalimanını saatte bin kişi yılda da 4 milyon kişinin kullanacak.

2025 yılında hizmete girecek olan havalimanı kompleksi, 28 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Havalimanı tamamlandığında, 34 iç hat ve 17 uluslararası uçuşa hizmet veren Kuzey Kafkasya'daki en büyük ulaşım merkezi olacak.

Sibirya’ya da sanat galerisi kuruyor

Limak’ın üstlendiği Rusya’daki bir başka yeni proje ise Sibirya’da bulunan Perm kentindeki Shpagin fabrikası. Tesiste bulunan üç binanın cephelerini restore edilecek, kentin Sanat Galerisi'nin olacak. LimakMarashStroy’un yapacağı proje 300'den fazla kişi çalışıyor. Yeni galeri binasının toplam alanı 20 bin metrekareye ulaşacak.

Batı ülkeleri her ne kadar Boeing’in tamamı, Airbus’ın ise bazı modellerine koyduğu ambargolar nedeniyle Rusya’da havayolu şirketleri zor durumda kalsa da iç hatlara odaklanan Moskova, inşaat sektörüne yaptığı yatırımlara devam ediyor. Türk şirketleri özellikle havacılık alanında aldığı işlerle Rusya’yı dünyaya açan şirketler olarak öne çıkıyor.