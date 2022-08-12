Rus Novatek’ten Karadeniz Holding’e yüzer gemi teklifi

Rusya’nın Ukrayna’nın işgaliyle başlayan yaptırım ve ambargo rüzgarından en fazla etkilenen isimler Kremlin Rejimi’ne yakınlığıyla tanınan oligarklar oldu. Ülkenin en zenginleri arasında yer alan bu oligarklar arasında en çarpıcı isim ise Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sık sık görüştüğü 27 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın ikinci zengini Leoinid Mikhelson. Oligarkların yüzlerce milyon dolarlık ultra lüks yatları ve jetlerine el konulduğu dönemde Mikhelson’un 150 milyon dolarlık 58 metre uzunluğundaki Pasific adlı lüks yatı hatırlanacağı üzere 2 hafta kayıp olarak ifade edilmiş ardından sessiz sedasız haziran ayının başında Türkiye’ye gelmiş, Marmaris’te demirlemişti. Mikhelson, Rusya’nın en büyük özel sektör enerji şirketinin de sahibi durumunda. Sahibi olduğu Novatek şirketi, dünyanın en büyük yüzer enerji filosuna sahip şirketi Karadeniz Holding’ten bir talepte bulundu. İngiltere’nin yaptırım listesinde yer alan Rusya’nın en büyük özel enerji şirketi Novatek’in sahibi bağlı şirketi Arktik LNG 2’nin, aynı isimli terminal projesi için Karadeniz Holding ile görüşme yaptığı belirtildi.

HUKUKİ BOYUT İNCELEME ALINDI

Arktik LNG 2’nin Karadeniz Holding’ten 400 MW gücünde yüzen elektrikli santral satın almak için teklif verdiği Rus medyasında haber oldu. Edindiğim bilgilere göre Rus şirket, teklifini 2 ay önce mail yoluyla Karadeniz Holding’e iletti. Alınan teklif incelemeye alındı ve görüşmeler başladı. Karadeniz Holding yönetimi, Rusya’ya uygulanan ambargo ve yaptırımlar nedeniyle satışın hukuki boyutunu incelemeye aldı. Novatek’e ait Arctic LNG-2 projesinde toplam 20 milyon tonluk 3 birimden oluşan üretim hattı inşası yer alıyor.

JAPON VE FRANSIZ ŞİRKETLER ÇEKİLMİŞTİ

Rus şirket, Ukrayna işgali öncesinde başlattığı projede Japon Mitsui-JOGMEC, Fransız Total Energie, Çinli CNPC CNOOC ile birlikte yapacaktı. İşgal başlayınca ortaya çıkan ambargo süreci nedeniyle Japon ve Fransız şirketler projedeki yatırımlarından çıkma kararı aldı. Karadeniz Holding, Asya, Afrika ve Amerika kıtasında 11 ülkede 25 gemiyle hizmet veriyor. Filosundaki 25 gemiyle toplam gücünü 4 bin 400 MW’a çıkaran kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlayan şirket, bu yıl Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyet, Yeni Kaledonya ve Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya’ya girmeyi hedefliyordu.

Rusya’da Batı’nın boşluğunu Türk şirketler dolduruyor

Karadeniz Holding’in Rus oligarka ait Novatek ile anlaşması son dönemde Rusya’ya uygulanan ambargolar ile ilginç bir görüntü ortaya koyacak gibi görünüyor. Zira Rusya’daki varlıklarını milyar dolarlık zararlarla kapatan, devreden ve satan batılı şirketlerin boşluğunu ise Türk şirketlerin doldurması Batı medyasında da geniş yer bulmuştu. Hatırlayacağınız üzere bu şirketler arasında Koç Grubu'na bağlı Arçelik, ayakkabı üreticisi Flo ve Hüsnü Özyeğin'in yönettiği Fiba Holding dikkat çekmişti. Rusya'dan çıkan Marks & Spencer'ın ülkedeki varlıklarını alan Özyeğin önce İspanyol giyim devi Mango ile görüşmeye başlamış, ardından da IKEA ile ortak olduğu bankanın tamamını satın almıştı.