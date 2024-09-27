Rus nükleer gemisine 1,4 milyarlık Türk iskelesi
Son yıllarda hızla büyüyen Türk gemi inşa sektörü, 2023 yılında 1,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Dünyanın hemen hemen her kıtasındaki denizlerde gemileri yüzen Türk tersaneleri, Yeni Zelanda’dan ABD’ye, Kanada’dan Norveç’e kadar birçok ülkede başarılı işlere imza attı, önemli ihaleleri kazandı.
Özellikle çevre dostu gemilerin üretiminde uzmanlaşan Türk şirketleri, ‘en’lerin projelerine katıldı, üretti. Örneğin; Kanada’nın en büyük balıkçı gemisi olan 80 metre uzunluğundaki deniz aracını, 72 milyon dolara Türk şirketi Tersan üstlendi. Türk şirketi Cemre Tersanesi, Norveçli Torghatten Nord için inşa ettiği 117 metre uzunluğunda olan, 14 knot hıza sahip dünyanın da en büyük sıfır emisyonlu feribotu; NB1091’i suya indirdi. Cemre ayrıca Danimarkalı Esvagt ile dünyanın ilk metanol yakıtlı SOV’sine (servis operasyon gemisi) imza atmıştı.
Yunanistan’a gemi sattık
Rahmi Koç’a ait RMK Marine’in Tuzla tersanesinde 136 metrelik uzunluğa sahip ilk yelkenli Ro-Ro gemisi yapılıyor. 2025’ten itibaren her ay hareket ederek Fransa-İngiltere-ABD arasında Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore ve Halifax limanları arasında transatlantik rotasyon gerçekleştirecek olan gemi, benzerlerine göre daha çevreci olacak ve benzerlerine göre yüzde 80-90 daha az sera gazı üretecek. Hatta Türkiye, kıta sahanlığı sorunu yaşadığı Yunanistan’a bile üretim yapmıştı. Hatırlayacağınız üzere DÜNYA Gazetesi’nin mart ayında duyurduğu haberimizde Med Marine’le el sıkışan ve ilk römorkör siparişini veren Yunan devi Vernicos Scafi Group, filosuna Türk yapımı iki gemi daha almaya karar vermişti.
Akkuyu’yu yapan şirket sipariş etti
Örnekleri çoğaltılacak olan bu başarılardan biri de Türk şirketi Kuzey Star’a ait. 2021 yılında Rusya›nın nükleer buz kırıcı projesi ‹Project 22220› için Türk tersanesi Kuzey Star ile anlaşma imzalamıştı. Türkiye’de de Akkuyu Nükleer Santrali’ni yapan Rus enerji devi Rosatom’a ait Atomflot ile anlaşan Türk şirketi, 30 bin ton yük kapasiteli yüzer iskelenin yapımını tamamladı.
22220 Projesi kapsamındaki dünyanın en güçlü nükleer buz kırıcıları, Yamal ve Gydan yarımadalarından Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki pazarlara ham hidrokarbon malzemeleri taşıyan ve yıl boyunca Kuzey Kutbu koşullarında üç metreye kadar buz kıran filoya destek verecek. Rusya’da şu anda nükleer kırıcı bazında 3 gemisi bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu filoya 4 gemi daha eklenecek. Türk şirketinin yaptığı iskele de, Rus nükleer buz kırıcılarının bakım ve onarımı işini üstlenecek. 29 aylık bir süreçte tamamlanan iskele, 69 milyon dolara yani bugünkü kurla 2,4 milyar liraya mal oldu. 220 metre uzunluğa ve 48 metre genişliğe sahip iskele, 30 kişiye kadar konaklama sağlayacak.
Türk tersaneleri sadece yaptığı gemilerle değil, ürettiği inovasyonlarla bu alanda dünyanın en önemli güçlerinden biri. Gemiciliği ekonomiyle geç buluşturan Türkiye, güç projelere imza atarak Asyalı rakiplerinden farklı olmaya devam ediyor.