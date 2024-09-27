Rus nükleer gemisine 1,4 milyarlık Türk iskelesi

Son yıllarda hızla büyüyen Türk gemi inşa sektörü, 2023 yılında 1,5 milyar dolar­lık bir ihracat gerçekleştirdi. Dünyanın hemen hemen her kıtasındaki denizlerde gemi­leri yüzen Türk tersaneleri, Yeni Zelanda’dan ABD’ye, Ka­nada’dan Norveç’e kadar bir­çok ülkede başarılı işlere imza attı, önemli ihaleleri kazandı.

Özellikle çevre dostu gemile­rin üretiminde uzmanlaşan Türk şirketleri, ‘en’lerin pro­jelerine katıldı, üretti. Ör­neğin; Kanada’nın en büyük balıkçı gemisi olan 80 metre uzunluğundaki deniz aracını, 72 milyon dolara Türk şirketi Tersan üstlendi. Türk şirke­ti Cemre Tersanesi, Norveç­li Torghatten Nord için inşa ettiği 117 metre uzunluğunda olan, 14 knot hıza sahip dünyanın da en büyük sıfır emisyonlu feribotu; NB1091’i suya indirdi. Cemre ayrı­ca Danimarkalı Esvagt ile dünyanın ilk metanol yakıt­lı SOV’sine (servis operasyon gemisi) imza atmıştı.

Yunanistan’a gemi sattık

Rahmi Koç’a ait RMK Mari­ne’in Tuzla tersanesinde 136 metrelik uzunluğa sahip ilk yelkenli Ro-Ro gemisi yapılı­yor. 2025’ten itibaren her ay hareket ederek Fransa-İngil­tere-ABD arasında Saint-Na­zaire, Saint-Pierre-et-Miqu­elon, Baltimore ve Halifax li­manları arasında transatlantik rotasyon gerçekleştirecek olan gemi, benzerlerine göre daha çevreci olacak ve benzerlerine göre yüzde 80-90 daha az sera gazı üretecek. Hatta Türkiye, kıta sahanlığı sorunu yaşadığı Yunanistan’a bile üretim yapmıştı. Hatırlayacağınız üzere DÜNYA Gazetesi’nin mart ayında duyurduğu haberimizde Med Marine’le el sıkışan ve ilk römorkör sipari­şini veren Yunan devi Vernicos Scafi Group, filosuna Türk ya­pımı iki gemi daha almaya ka­rar vermişti.

Akkuyu’yu yapan şirket sipariş etti

Örnekleri çoğaltılacak olan bu başarılardan biri de Türk şirketi Kuzey Star’a ait. 2021 yılında Rusya›nın nükleer buz kırıcı projesi ‹Project 22220› için Türk tersanesi Kuzey Star ile anlaşma imzalamıştı. Türkiye’de de Akkuyu Nükleer Santrali’ni yapan Rus enerji devi Rosa­tom’a ait Atomflot ile anlaşan Türk şirketi, 30 bin ton yük kapasiteli yüzer iskelenin yapımını tamamladı.

22220 Projesi kapsamındaki dünya­nın en güçlü nükleer buz kı­rıcıları, Yamal ve Gydan ya­rımadalarından Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki pazarlara ham hidrokarbon malzemeleri taşıyan ve yıl bo­yunca Kuzey Kutbu koşulla­rında üç metreye kadar buz kıran filoya destek verecek. Rusya’da şu anda nükleer kı­rıcı bazında 3 gemisi bulunu­yor. Önümüzdeki dönemde bu filoya 4 gemi daha eklene­cek. Türk şirketinin yaptığı iskele de, Rus nükleer buz kı­rıcılarının bakım ve onarımı işini üstlenecek. 29 aylık bir süreçte tamamlanan iskele, 69 milyon dolara yani bugün­kü kurla 2,4 milyar liraya mal oldu. 220 metre uzunluğa ve 48 metre genişliğe sahip iske­le, 30 kişiye kadar konaklama sağlayacak.

Türk tersaneleri sadece yaptığı gemilerle değil, üret­tiği inovasyonlarla bu alan­da dünyanın en önemli güçle­rinden biri. Gemiciliği ekono­miyle geç buluşturan Türkiye, güç projelere imza atarak As­yalı rakiplerinden farklı olma­ya devam ediyor.