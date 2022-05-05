Rus ordusu Ukrayna’daki ambarları vuruyor tahıla el koyuyor            

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın işgalini “kusursuz fırtına” olarak tabir ediyor. Guterres’e göre işgali kusursuz yapan, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın yaşadığı en büyük güvenlik sorunu değil, 10 milyondan fazla kişinin göç etmesi, enerji güvenliği ve başlayan gıda krizi.

Doğalgazda birinci, petrolde de ikinci büyük üretici olmasının yanında değerli madenlere ev sahipliği yapan Rusya, Ukrayna ile birlikte dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri. Kremlin, ikinci kozu tahıl için de düğmeye bastı. Guterres’e göre Ukrayna ve Rusya, dünyadaki buğday ve arpanın yüzde 30'unu, mısırın 5'te birini ve ayçiçek yağının yarısından fazlasını sağlıyor. Dünyanın en verimli topraklarından biri olan çernezyom yani ‘Kara Toprak’a sahip ender ülkelerden Ukrayna’nın işgal edilmesiyle üretim-tedarik zincirini de kırınca dünya kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya. Yaklaşık 1 milyar kişinin etkileneceği kriz öncesinde Batı, devreye girdi.

GIDA GÜVENLİĞİ MACRON'UN MASASINDA

Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleşen görüşmede de bu konu masadaydı. Macron, Putin’e ortaya çıkan küresel gıda güvenliğini sağlama sorunuyla ilgili endişelerini dile getirirken Putin, Rusya’ya yapılan yaptırımları işaret etti. Bir anlamda tahıl ürünlerine yönelik gücünü de kullanacağını göstermiş oldu. Gelelim Rusya’nın Ukrayna’da tarımına yönelik yeni planlarına. Savaşın başından bu yana askeri ve sivil yerleşimleri hedef haline getiren Rus Ordusu, son bir haftadır askeri cepheye bir yenisini daha ekledi ve tahıl üzerine yeni bir operasyon başlattı. Uluslararası haberlerde, Rus ordusu, Ukrayna’daki tahıl ambarlarını vuruyor. Ülkenin bu anlamda en önemli üretim yerleri olan Kherson ve Zaporijya oblastlarına saldırılarını artıran Rusya, tarım alanlarını yakıyor, uzun menzilli silahlarla da buğday, mısır ve arpa silolarını da vuruyor. Son olarak Dnipro Bölge İdaresi Başkanı Valentin Reznichenko, paylaştığı videoda Rus füzelerinin Sinelnikovkiy bölgesindeki tahıl depolarını vurduğunu gözler önüne seriyor.

CNN: MİLYONLUK EKİPMAN ÇALINDI

CNN’deki haberlere göre Ukraynalı çiftçilere ait araçlara Rus ordusu tarafından el konuluyor. Değeri 5 milyon dolar olan biçerdöverlerin önce işgal altındaki Kırım’a sonrasında ise Rusya’ya götürüldüğü belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü Martin Frick, Ukrayna limanlarında bulunan gemilerde 4.5 milyon ton tahılın bulunduğu, Rusya’nın bu gemileri engelleyerek kıtlık sorununu artırmak üzerine yeni bir çalışma yürüttüğünü ifade ediyor.

KİEV’DE HOLODOMOR ENDİŞESİ

Rus ordusunun gıdaya yönelik başlattığı savaş, sadece Ukrayna’yı vurmayacak. Türkiye başta olmak üzere yakın coğrafyanın büyük kısmı Ukrayna’dan gelen tahıl ürünlerine bağlı. Ayçiçek yağında yaşadığımız kriz bunun ilk adımı. Rusya’nın ikinci planı ise Ukrayna’da ikinci bir Holodomor dönemi yaşatmak. Dünyanın en verimli topraklarına rağmen tarihin en büyük kıtlığı yine bu ülkede yaşanmıştı. 1932-1933 arasında Stalin’in emri üzerine Ukrayna’daki tüm tarım ürünlerine el konulmuş, suni olarak kıtlık yaratılmıştı. “Aç bırakarak öldürme” anlamına gelen Holodomor döneminde ülke nüfusunun 3’te 1’i olan 8 milyondan fazla Ukraynalı açlıktan ölmüştü.