Rus turistler temmuzdan önce gelmez

17 Mayıs’ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus turistlerin Türkiye’ye gelmesi için uçuş yasağının kaldırılmasına yönelik Moskova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. 15 Nisan’da alınan ve 1 Haziran’a kadar süren yasağın kalması konusunda yapılan görüşmede Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Mevcut durumu ve hava trafiğinin yeniden başlatılma ihtimalini değerlendirmek üzere Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Türkiye’ye bir heyet gönderecek ve Türkiye’deki muhataplarıyla durumu ele alacak” sözüyle aslında sorunun kısa vadede çözülmeyeceğini ima etmişti. Ancak yine de iyimser davranan Türkiye tarafı 1 Haziran’dan umutluydu. Aynı gün Dünya Gazetesi’nde sizlere “Turizmcilere kötü haber geldi, Rusya’nın uçuş yasağı uzuyor” başlığıyla verdiğimiz haberde, yasağın o kadar kolay kalkmayacağını vurgulamış, sebeplerini sizlerle paylaşmıştık. 28 Mayıs’ta Rusya’da hem turistler hem de turizm acenteleri yasağın kalkacağına yönelik bekleyişteydi, ancak o gün açıklama yapılmadı. Bugün Türkiye’de yeni pandemi adımları atılmasının hemen ardından Moskova’dan beklenen açıklama geldi: Türkiye ile uçuşlara yönelik yasak, 21 Haziran’a kadar uzatıldı. Açıklamayı Rus politikacılar değil, Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi yaptı. Hatırlayacağınız üzere 19 Mayıs’ta yazdığımız yazıda iki senaryonun olduğunu; iyi olanın temmuz ayı başında yasağın kalkacağı, kötü senaryonun ise sonbahara kadar süreceği yönündeydi. Şu anda alınan kararda da 21 Haziran’a kadar yasağın uzatılması, sürecin o tarihte biteceği anlamına gelmiyor. Moskova Yönetimi, gönderdiği heyetten olumlu gözlem sonucu alırsa yasak kalkacak. Almazsa süreç yine uzayacak.

HAZIRLANMA 2 HAFTA SÜRER

Rusya’da tatil planlarını yapan milyonlarca Rus, Türkiye’ye gelmeyi bekliyor. Yüzlerce milyon dolarlık zarar ile karşı karşıya kalan Rus seyahat şirketleri ve tur operatörlerinin de gözü Moskova Yönetimi’nin alacağı yeni kararda. Rus basını sürecin en erken temmuz ayını bulacağını düşünüyor. Rus turizm portali Tourdom, yasak kararları nedeniyle tur operatörlerinin satışlarını yeniden durdurduklarını ifade ediyor. Rus haber ajansı Interfax’a konuşan adını vermeyen bir üst düzey yetkili, “Rusya’nın Türkiye ile uçuşları temmuz ayından önce başlayamaz” yorumunu yaptı. Aynı yetkili süre uzatımının nedenini ise şu cümlelerle açıklıyor: “Türkiye ile hava ulaşımının eski haline getirilmesinin zamanlaması, ülkedeki epidemiyolojik durumun gelişimine, vaka sayısının azalmasına bağlı olacak. Uygunluk kararı verildikten sonra havayolları, uçuşlarına hazırlanmaları ve tarifelerinde değişiklik yapılması için yaklaşık iki haftaya ihtiyaç duyacak. Yani bu şartlarda uçuşlar pratikte başlayabilir ama temmuzdan daha erken olmamak üzere.”