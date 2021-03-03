Rus ve Hintli zenginler Türkiye’ye hem yatırıma, hem yaşamaya geliyor

Türkiye’nin siyasi olarak ilişkilerin pek de iyi seyretmediği ülkeler arasında yer alıyor Hindistan. 2019 yılında Cammu- Keşmir’in Birleşmiş Milletler gündemine tekrar gelmesiyle tekrar gelmesiyle iki ülke arasında esmeye başlayan soğuk rüzgarların yerini ekonomide yaşanan sıcak havalar alıyor. Ocak ayından bu yana Hindistan’ın en önemli 3 grubu, Türkiye’de şirket alarak iki ülke ilişkilerini farklı bir noktaya taşıyor. 3 önemli milyarder, 3 Türk şirketiyle işbirliği yaptı. Bunlardan ilki ocak ayında Türk firması Plas Met’in yüzde 75’lik hissesini satın almasıydı. 5.5 milyar dolarlık serveti bulunan Vivek Chaand Sehgal’in yönettiği Samvardhana Motherson Refl ectec adlı şirket, Türk firmasına bu hisseler karşılığında 21.8 milyon Euro ödedi.

İkinci ve üçüncü satın alma ise şubat ayında gerçekleşti. Hindistan’ın bir dönem Bombay Şerifi olan Fakhruddin Khorakiwala’nın kurduğu Switz Group, Türk gıda şirketi Arolez’e ortak oldu. Hintli milyarder aile Khorakiwala’nın yönettiği şirket, Türk firmanın bir kısım hissesini Dubai’de kurulu Masterbaker adlı firma üzerinden satın aldı. Son yatırım ise geçen hafta Domino’s Pizza’da gerçekleşti. Hintli milyarder kardeşler Shyam ve Hari Bhartia adlı iki milyarder kardeş tarafından yönetilen Jubilant Foods, Domino’s’un Türkiye, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan operasyonlarını yöneten DP Eurasia’nın yüzde 33’ünü devraldı.

MİLYONERLER, ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Her 3 satın almada milyarderlere ait firmaların olması dikkat çekici. Zira geçen hafta Hindistan basınında çıkan bir haber, Hintli zenginlerin Türkiye’ye odaklandığını ifade ediyor. Hindistan’ın en güçlü yayınlarından Times of India’da çıkan haberlerde Hintli milyonerlerin yatırım yoluyla ikamet değişikliği ve vatandaşlık için ülkeyi terk ettikleri duyuruluyor. 2019’a kıyasla 2020 yılında Hintli zenginlerin ülkeyi terk etme oranında yüzde 62.6’lık artış gözlemlendiğini yazan gazete, tercih edilen ülkeler arasında Kanada, Portekiz, Avustralya, Malta, ABD, İngiltere ve Türkiye’nin olduğunu vurgulamış. Hintli gazete, rakamları açıklamıyor ancak Türkiye’nin bu listede yer alması ilginç göründü. Hem yatırım yapan Hintli milyarderleri hem de gayrimenkul sektörüne yansımalarını bu konuda Türkiye’nin en önemli gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Inhouse Global’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven’e sordum. Yurtdışından Türkiye’ye gelen yabancıların emlak konusuna odaklandığını ifade eden Ergüven, bu alımlarda Hintli ve Rus zenginlerin sayısında artış olduğunu dile getiriyor.

JAPONYA’DAN, İSVİÇRE’DEN GAYRİMENKUL ALAN VAR

Hatta bazı noktalarda geçmişte Arap yatırımcılar gibi davranan Hintli zenginlerin de olduğunu söyleyen Ergüven, “Türkiye, gayrimenkul satışında portföyünü giderek genişletti. Birkaç yıl öncesinde belirli ülke vatandaşları Türkiye’den alım yapıyordu. Geçen yıl 194 farklı ülke vatandaşı ülkemizden gayrimenkul alımı yapmış. Japonya’dan, İsviçre’ye, Güney Kore’den, Cibuti’ye kadar çeşitli ülkelerden alım yapanlar var. Ancak son 1 yıla baktığımızda 3 ülkede hareketlilik göze çarpıyor: Hindistan, Çin ve Rusya” dedi.

HİNTLİ BOLİGARK, TEK SEFERDE 103 DAİRE ALDI

Her 3 ülkenin vatandaşlık nedeniyle de alım yaptığını, ancak genelde yatırıma odaklandığını kaydeden Ergüven, “Bu 3 ülke blok alımlar yapıyor. Geçen günlerde Hintli bir işadamı, Esenyurt’taki bir projede 103 daire birden satın aldı. Nijerya, Somali’den de milyon dolarlık alım yapılıyor. Ancak Hint ve Rus zenginlerin yaptığı alımlar daha fazla sayıda” diyor. Ergüven’in verdiği bilgilere göre Ruslar’ın yaptığı alımlar Antalya ile sınırlı değil. Bodrum ve İstanbul’u tercih ettiklerini, burada da ortalama 3-4 milyon dolarlık gayrimenkullere odaklandıklarını anlatan

Ergüven, “Hem yaşam için hem de yatırım fırsatı olarak görenler var. Evin getirisi, döviz veya altından daha fazla. Bu da önemli bir emtia olarak ortaya çıkıyor. Yerlide olduğu gibi yabancı da buna bakmaya başladı. Türkiye’nin konutta büyük potansiyeli var. Geçen yıl 7 milyar dolarlık satış yapılmış yabancıya. Potansiyeline göre oldukça düşük bir rakam. 20 milyar doları görebilecek bir potansiyeli var” diyor.

Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımcı sayısı yıl geçtikçe azalıyor. Bunun yerini de gayrimenkul alıyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesine konut satar hale gelen Türkiye, sadece orta gelirli yabancıların değil, zenginlerin de ilgisini çekiyor. Bir anlamda Rus oligarklar ve Hintli boligarklar, yatırım ve yaşam için Türkiye’ye göz kırpıyor. Hint medyasının bahsettiği milyoner göçü de bunun en açık göstergesi.