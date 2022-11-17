Ruslar da konut satışındaki düşüğü durduramadı

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Konut satışlarındaki düşüş dört aydır sürüyor. Büyük düşüş ise ipotekli konut satışlarında yaşanıyor. Elinde konut stoku bulunanların parasını bağladığı bu yatırımın geleceği merak konusu…

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. Şu anda kime “nasılsın?” diye sorsan; selamını almadan önce, “finanssızım” diyor zira…

İPOTEKLİ DE ZORLAMAYA BAŞLADI

Peki, neden düşüyor ipotekli konut satışları? Fiyatların yüksek seyri önemli bir neden ancak bunun yanında krediye ulaşmanın da zor olması da ipotekli konut satışlarını zorlaştırıyor. Merkez Bankası politika faizini tek haneye indirmek amacında ama düşürülmüş faizlerden kredi bulmak kolay değil.

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,8 azalarak 5 bin 377 oldu. Ekim ayında Rus vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı. Rus vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Türk Lirası değer kaybederken konuta talebin artması gerekmez mi?

Fiyatların aşırı yükselmesi ve krediye ulaşma zorluğu buna engel oluyor. Kaldı ki fiyatlar öylesine tırmandırıldı ki ancak zorunlu hallerde satış gerçekleşebiliyor.

Konut fiyatlarında yavaşlama devam eder mi?

Enflasyon tırmandığı sürece fiyatlar yavaşlar ama durmaz. Ta ki seçim sonrası uygulanacak anti enflasyonist politikalar, konutların yeniden fiyatlandırılacağı dönemi başlatacak.

NOT

GAYRİMENKUL YATIRIMI YAPMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Sabretmeli… Fiyatlarda bir doyum söz konusu… Çoğu emlak, askıdaki fiyatla damgalanmış durumda… Askıdaki fiyat, ilan edilen ama alınıp satılmayan fiyat düzeyinin adı ve çoğu bu durumda…

Türkiye genelinde fiyatlar düzeyi haddinden fazla tırmandırılmış olsa da farklı bölgelerde daha uygun konut bulmak hala mümkün… Gayrimenkul yatırımı sadece konut olarak değil, tarım arazisi olarak da düşünülebilir.

Ancak şurası açık ki seçime dek piyasayı paraya boğacak hükümet, yılbaşında enflasyonu indirmeyi tasarlasa da asgari ücretin 10 bin liraya çıkarılması ardından her şeyin fiyatı yeni bir dalga ile tırmanacak. Fakat konuttan getiri umanlara kötü haber şu ki artık etiketlerin çıkacağı daha yüksek tepeler belki de uzun yıllar bir daha aşılamayacak.