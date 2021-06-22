Ruslar yasak dinlemedi, Dosso Dossi’ye 4 aktarmalı uçakla geldi

Moskova’nın nisan ayında uygulamaya aldığı Türkiye’ye uçuş yasağı 22 Haziran’da sona erecek. 18 Nisan’da alınan kararın öncesinde Rusların Türkiye ilgisini ölçecek bir organizasyon yapıldı. 15-20 Haziran’da yapılan ve Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show’un Antalya Expo Center’da düzenlediği etkinliğe 100’den fazla tekstil üreticisi katıldı. 30 ülkeden yaklaşık 4 bin hazır giyim alıcısının bir araya geldiği fuarda, uçuş yasağının yaşandığı dönemde olmasına rağmen en ciddi katılımı yine Ruslar yaptı. 2 yıl aradan sonra gerçekleşen fuarı yakından takip eden Rus alıcılar, Antalya’ya gelmek için 5 aktarma yaptı.

Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30 ülkeden hazır giyim sektörü temsilcisini ağırladık. İlk başlarda bizi en fazla korkutan Rusya’dan katılım olup olmayacağıydı. Ancak uzun zamandır bu organizasyonu yaptığımız için çok ısrar ettiler. Bulgaristan, Azerbaycan hatta Dubai üzerinden Antalya’ya geldiler. 4 aktarma yaparak gelen Rus müşterilerimiz var. Toplamda 450 Rusya vatandaşı bu organizasyona katıldı. Yuna Sabanchieva adlı bir kadın misafirimiz, Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nden yola çıkarak sırasıyla Moskova, Sofya, İstanbul ve Antalya’ya uçuşlarıyla 4 aktarma yaparak geldi. Bu bizi çok mutlu etti” dedi.

Pandemi sürecine ve kısıtlamalara rağmen satış hacminin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Erarslan, “Burada gösterdiğimiz performansla 40 milyon dolarlık cironun kapısını açtık. Bu etkinlik sektörümüze cesaret veriyor. Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı sektörleri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 30 bin kişilik bir istihdama katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

ONLINE VE FİZİKİ FUAR BİR ARADA

Antalya fuarı kapsamında bir ilki de gerçekleştirdiklerini belirten Hikmet Eraslan, 100 tekstil üreticisinin fiziki olarak katıldığı fuarı, online fuar ile birleştirdiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamalarında iş hacimlerinin düştüğünü, ancak güçlü alt yapıları sayesinde bu süreci fırsata çevirmeyi başardıklarını da ifade eden Eraslan, “Çalışmalarına başladığımız toptan online satış kanalımız www.dossodossi.com sitesini güçlendirdik. Türkiye’nin en güçlü online satış kanalını hayata geçirdik” dedi.

Online üzerinden uluslararası iş birlikleri de yapmayı hedeflediklerini belirten Hikmet Eraslan şunları söyledi; “Sadece tekstil değil, tüm ihtiyaç ürünlerini pazarlayabilecek bir online sistem kurduk. Öncelikle Afrika’yı hedefleyerek bu alanı geliştirdik. Afrika ülkelerinin Laleli ve Osmanbey’e ilgisi var. Afrika’nın güçlü online siteleriyle iş birlikleri yaparak onlarla güçlerimizi birleştirip katma değeri yüksek Türk ürünlerini yeni pazarlara taşıyacağız. Altı ay kadar sonra tekstil dışında yeni ürünleri toptan satışa dahil ederek Ali Baba gibi her şeyi pazarlayabilen dünya çapında bir marka olmak için yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”