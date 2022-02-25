Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dış ticaretimizi vuracak

Dünyanın gündemi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa odaklanmış durumda. Bu yazı kaleme alınırken Ukrayna’dan olumsuz haberler gelmeye başlamıştı bile. Umarız kısa sürede barışçıl yolla ve can kaybı olmadan bu süreç sonlanır. Ancak şu anki görüntü sorunun daha da derinleşeceğine işaret ediyor. İki yakın komşumuz olan ticaret ortaklarımızda bu olumsuz süreç tüm yıla yayılırsa dış ticaretimizin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz gibi duruyor.

Öncelikle ana konumuza geçmeden bir konuya değinmek istiyorum. Bugün itibarıyla bazı İlave Gümrük Vergilerin (İGV) kaldırıldığını görüyoruz. Özellikle temel ihtiyaçlar, sağlık, inşaat malzemeleri gibi ürünlerde bunun yapılması önemli bir gelişme. İthalat bağımlısı olduğumuz ürünlerde bunun yapılması gerekliydi. Dar kapsamlı olsa da ithalatta bu tür yüklerin azaltılması tüketici üzerindeki yükü azaltmak ve enflasyon etkisinin önüne geçmek için kritik oluyor. Bakanlığımızın bu yaklaşımını genişletmesini bekliyoruz.

Ukrayna önemli bir ticaret ortağımız

Ukrayna, ülkemiz için önemli bir ticaret ortağı. 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam dış ticaret büyüklüğümüz yaklaşık 7 milyar dolardır. Bunun 2,6 milyar doları ihracat; 4,4 milyar dolarlık kısmı ise ithalattan oluşmaktadır. İthalatımız ihracatımızın iki katı kadar ve Ukrayna ithalat fazlamız olan bir ülke. Bu nedenle de ithal ettiğimiz ürünlerin içeriği çok önemli hale geliyor. Bu ürünlere baktığımızda, 2,2 milyar dolar ile “demir ve çelik” ürünleri başı çekiyor. Bunun ardından yaklaşık 900 milyon dolar ile “hububat” geliyor. Yine demir ve çelik üretimi için hammadde olan “metal cevherleri, cüruf ve kül” ise üçüncü sırada yer alıyor. Yaklaşık 500 milyon dolarlık da hayvancılık için önemli olan- yem ithalatı yaptığımız görülüyor. İthalatın tedarik zinciri için özeti demir-çelik ve tarım ürünleri olduğunu söyleyebiliriz.

2,6 milyar dolarlık ihracat rakamının içeriğine bakıldığında “makine ve bunların aksamı”, 300 milyon dolar ile yer alıyor. Ardından “demir-çelik”, “mineral yağlar” “taşıtlar” ve “yaş sebzeler” geliyor. İhracat açısından daha da önemlisi bu pazarı geliştirmek için imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olması. 3 Şubat'ta imzalanan bu anlaşma, tarafların iç mevzuatlarına (bizde ithalat rejim kararı) göre gerçekleştirecekleri onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Bu anlaşma ile ihracatçılar Ukrayna pazarına tercihli giriş imkânı elde edecek. Bu anlaşmanın bir önemli tarafı ise, Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında yürürlükte olan anlaşmadan kaynaklanan, yaşadığımız bazı olumsuzlukların giderilmesi.

Rusya daha da önemli bir ticaret ortağımız

Rusya Federasyonu (Rusya) ise, ülkemiz için önemli bir ticaret ortağı. 2021 yılı içinde toplam dış ticaret büyüklüğümüz yaklaşık 32,7 milyar dolardı. Bunun 5,2 milyar doları ihracat; 27,5 milyar dolarlık kısmı ise ithalattan oluşmaktadır. İthalatımız, ihracatımızın 5 katı kadar ve aynı Ukrayna gibi ithalat fazlamız olan bir ülkedir. İthal ettiğimiz ürünler içerisinde “doğal gaz” 13,5 milyar dolar ile ilk sırayı alıyor. Bunun arkasından 5,7 milyar dolar ile “demir ve çelik” ürünleri, 2,2 milyar dolar ile “hububat” ve 1,2 milyar dolar ile “alüminyum ve alüminyumdan eşya” türü ürünler geliyor. İthalatın tedarik zinciri açısından Rusya’nın özeti doğal gaz, demir-çelik ve tarım ürünleri olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Rusya bizim için en önemli yaş sebze pazarı. En çok ihracat yapılan ürünlerin başında 914 milyon dolar ile bu ürünler yer alıyor. Bunun arkasından 756 milyon dolar ile makine ve bu ürünlerin aksamları yerini alıyor.

Ne yapılmalı?

Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşın uzaması durumunda dış ticaretimizin olumsuz etkileneceği yukarıdaki rakamlardan çok net anlaşılıyor. Çünkü doğal gaz, demir-çelik ve hububat alanlarında bu iki ülkeden çok ciddi alımlar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde doğal gaz tedarikinde yaşadığımız sıkıntının üretim süreçlerine olumsuz yansımalarına hep birlikte şahit olduk. Aynı sürecin Rusya tarafında yaşanmaması için şimdiden alternatif tedbirlerin ve aksiyon planlamalarının yapılması gerekir.

Üretim için en önemli girdi tedarikimiz olan demir-çelikte de bu iki ülkenin önemi oldukça kritik. Çünkü bu alandaki toplam ithalatımızın %27’sine tekabül ediyor. Bu alanda yaşanabilecek olası bir tedarik krizi otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde önemli sorunlara neden olabilir. Hububat konusu da yine aynı şekilde önemli. Çünkü toplam ithalatımızın %80’ini bu iki ülkeden yapıyoruz. Bu sorunları yaşamamak adına hem demir-çelik hem de hububatta yerel üretim kanallarının ciddi anlamda gözden geçirilmesi gerekiyor.

İhracat açısından da maalesef olumsuz etkileneceğimiz aşikâr. Turizm sektörüne etkilerine hiç girmiyorum bile. Bu olumsuz sürecin kısa sürede sonlanmasını temenni ediyoruz.