Rusya kararı ve gerçekler

Fehmi KÖFTEOĞLU



Rusya Türkiye’nin turizmde birinci kaynak pazarıdır.

Bu konumdaki Rusya 15 Nisan’da Türkiye’ye önce 1 Haziran a kadar koyduğu uçuş yasağını sonra 21 Haziran’a azattı. Yasağın Eylül’e kadar uzatılabileceği konuşulurken Rusya ani bir kararla yasağı kaldırdı.

Yasağın kalkması hiç kuşkusuz iyi oldu.

Tersi sektör için yıkım olurdu.

Bunu böyle belirttikten sonra konuyu başka bir açıdan değerlendirelim.

Rusya’nın Türkiye’ye uçuş yasağı kararı Türkiye’nin Ukrayna’da izlediği politikaya tepkinin bir parçası olduğu artık sır değil.

Yasağın gerçek nedenin resmi açıklamalarda tersi söylense de siyasi idi.

Aynı şekilde yasağın kaldırılmasının da Rusya’dan gelen heyetin yaptığı incelemelerin olumlu çıkması üzerine alındığı söylense de kararda başka şeylerin etkili olduğunu tahmin etmek zor değil.

Öyle ya gelen heyet incelemelerini nasıl bu kadar hızla tamamladı, gözlem ve bilgileri raporlaştırıp Rusya’ya ulaştırdı, Rusya bunu ne zaman inceleyip kararını verdi.

15 Nisan 18 Haziran tarihleri arasında iki ülke siyasileri arasında neler konuşulduğu, kimin kimden ne istediği, ne alınıp ne verildiği şimdilik bilinmiyor.

Ama bu bilinmeyenlere rağmen yasağın kalkmış olması turizm sektörü yanında bir süreden beri ‘Limoni’leşen iki ülke ilişkileri ve iki tarafın da yararına olan bir mecrada ilerlemesine vesile olacaktır.

Şu bir gerçek: Pandemi öncesi dönemde olduğu gibi pandemi döneminde de turizm ile ilgili değerlendirmeler sektörel temelde yapıldığında Türkiye rakiplere göre iyi derece ile sınıfı geçer.

Son olay bir şeyi daha gösterdi.

Türkiye’de turizm ile ilgili her gelişme kendisi ile birlikte partnerlerini de etkiliyor.

Zira Türkiye turizmde uluslararası alanda bir aktördür.

Türkiye ve incoming merkezi Antalya, her ülkeden tatilcilerin tercih ettiği bir destinasyon olduğu gibi tur operatörlerinin de önceliğindedir.

Rusya’da tatilcilerin Türkiye yasağına karşı “Anayasal hak” temelinde başlattıkları eylemler ile sektör temsilcileri ve meslek örgütlerinin ‘Türkiye yasağı kalkmazsa ifl as ederiz” diye kamu yönetimlerini uyarmalarında bu görüldü.