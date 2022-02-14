Rusya nereye koşuyor?

Rusya çe kapanarak 600 milyar dolarlık döviz rezervi oluşturdu. Böylece Batı’dan gelecek ambargolara 60 ay dayanabilecek bir ekonomik model yarattı.

Putin’in önümüzdeki dönem ülke yönetimde kesin söz sahibi olduğunu bilerek yola çıkmak gerek. Bunun anlamı; iddialarında ısrarlı, istikrarın egemen olduğu, merkezi yönetimden hiç bir biçimde ödün verilmediği bir yönetim anlayışı oluşturuyor. Rusya önümüzdeki dönemde “dengesiz denge“ oluşturarak dünya dengesini belirleyen 3 büyük kutuptan birini oluşturdu. 2018 Ekonomi Krizi‘nden sonra Rusya askeri anlaşmada bir ‘’yığınak ekonomisi‘’ne girişti. Hedef denetimi hiç gevşetmeyen bir ‘’istikrar‘’ oldu, gelişme ve büyüme göz ardı edildi. Rusya ambargolara 60 ay dayanıklı bir ekonomik modelleme yaptı. Bu modelde, 500-600 milyar $ rezerv biriktirmek, altın rezervini olabildiğince arttırmak, dış borçlanmayı azaltmak hatta sıfırlamak, dolar para biriminden kopmak, siber alanda kendi teknolojisini inşa etmek ana araçlar... 2004‘te kurulmuş Rusya İstikrar ve Varlık Fonu ülke rezervinin üçte birini kasasında bulunduruyor. Bu fon 2034'e dek seçilme hakkı kazanan Başkan Putin denetiminde.

Bu yığınak ekonomisi modeli Rusya Federasyonu’nun dünya ekonomisinden kopmasını ve içe kapanarak yaşamasını sağlayacak. Konunun özü politik. Bu nedenle olayı ‘’durgunluk‘’ gibi ekonomik terimlerle anlatımı mümkün değil. Din bu ülkede siyaset sonrası 2. güç kaynağı. Müslümanlar bu ülkede nüfusun %30’unu oluşturuyor. Ülke yönetimi “İslamcı ideoloji“ yayılımından çok endişeleniyor. Türkler, 50 bin insan ve 1000‘e yakın şirketle Rusya yaşamında yer alıyorlar. 300 bine yakın Türk’ün bir Rus‘la evli olduğunu gayri resmi kayıtlar söylüyor.

Rusya’nın dünya egemenliğinde başat oyuncu işlevinin en önemli uzantısı Doğu Akdeniz. Suriye’ye verilen açık destek sonrası Lazkiye’de 500 milyon $ harcamayla kurulan Tartus Deniz Üssü‘nü Mısır, Libya ve Suriye ile imzalanan hidrokarbon arama ve savunma işbirliği anlaşmaları Rusya‘yı Doğu Akdeniz’de ‘’vazgeçilmez‘’ bir değişken konumuna getirdi.

Rosneft, Mısır Zohr Doğalgaz Sahası’nda %30 hisse aldı. Suriye ile Mart 2021’de ortak hidrokarbon kaynağı arama anlaşması yaptı.

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