Rusya-Ukrayna krizi en çok bizi etkiler

Birçok alanda işbirliğimiz olan Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin sürmesinin en çok olumsuz etkileyeceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Barışçı çözüme ulaşılmasını diliyorum...

Rusya-Ukrayna krizinden olumsuz etkilenecek ülkelerin başında Türkiye yer alıyor. Türkiye’nin bu iki ülke ile toplam dış ticareti 42 milyar dolar. Bu ticaretin büyük kısmı Rusya, küçük kısmı Ukrayna ile gerçekleştiriliyor. Krizin sürmesi durumunda enerji, turizm, tarımsal ürün ticareti, başta olmak üzere 5 sektörde olumsuzluklar yaşayan bir ülke olmaya adayız. Neden mi?

Ülkemiz, yıllık 49 milyar metreküp olan doğalgaz tüketiminin yüzde 55’ini Rusya’dan temin ediyor. Kuraklık ve ihracat nedeniyle almak zorunda olduğumuz buğdayın yüzde 64.6’sını Rusya’dan, yüzde 13.4’ünü Ukrayna’dan temin ediyoruz. Arpa, mısır, ayçiçeği, nohut ve kepek gibi ürünlerde bu iki ülkeden ithalatımız önemli yer tutuyor.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan temin ettiği buğdayın bir kısmını ekmeklik, önemli bir kısmını da işleyerek un olarak ihraç ediyor. Türkiye’nin yıllık 3.8 milyar dolarlık sebze-meyve ihracatında ilk sırada Rusya yer alıyor. Turizmde de Rusya birinci… 2021 yılındaki 24.7 milyon turistin 4.7 milyonu Rusya’dan geldi. Ukrayna, 2 milyon turistle Almanya’nın ardından 3. sırada.

Türkiye’nin müteahhitleri Rusya ve Ukrayna pazarında ilk sırada yer alıyorlar. 2020 yılında Rusya pazarında müteahhitler 4.5 milyar dolarlık yeni proje üstlenmiş durumda. Ukrayna’da 700 Türk firması 3.6 milyar dolarlık yatırıma sahip.

Krizin Türkiye’yi olumsuz etkileyeceği alanlar arasında enerji, turizm, tarımsal ürün ticareti, inşaat ve savunma gibi çok fazla sektör yer alıyor.

Hem Rusya, hem Ukrayna ile ilişkiler açısından, Rusya-Ukrayna krizinin bir an önce çözülmesinde yarar var.

Ama görünen o ki, iki tarafı eş-anlı memnun edecek bir çözüm ortada yok...

Bu sorunda Türkiye yönetimi, Ukrayna’nın ve Batılı güçlerin yanında durdu ve tercihini bu ülkeden yana kullandı. Bu nedenle, savaş ve ya da müdahale türünden her türden olumsuzluğun Türkiye’ye çıkaracağı fatura büyük olacak.

Ülke olarak bütün girişimlerin barıştan yana olmasını diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

3. Dünya ülkelerinin başına çöreklenen diktatörlerin İsviçre’deki bankalarda 100 milyar dolar gizli serveti olduğu ortaya çıkıyor. Bu diktatörlerden ‘’tık’’ çıkmıyor… Dünya bu denli duyarsızlaştı mı?