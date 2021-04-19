Rusya Ukrayna’yı tehdit ediyor, neler olabilir?

Rus kuvvetleri Ukrayna sınırında yığınak yapmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Halihazırda bölgesindeki başka savaşlar ve Covid-19 salgınının yükünü taşıyan bir ülke için bu gelişme pek sevindirici değil. Özellikle bu son alevlenen çatışmanın jeopolitiği Ankara’yı endişelendiriyor. Türkiye yeniden kendisini büyük devletlerin mücadelesinin ortasında buluyor. Acaba doğru dengeyi kurabilecek mi?

Rusya Dışişleri Bakanı, ittifakın Baltık ve Karadeniz bölgelerine genişlemesine atıfta bulunarak Ukrayna’da tırmanan gerilimden NATO’yu sorumlu tuttu. Rusya bu düşüncelerinde ne kadar haklı?

Öncelikle Rusya’nın Baltık ülkelerini İkinci Dünya Savaşı sonrası ilhak ettiğini ve bu eyleminin de uluslararası alanda kabul görmediğini hatırlayalım. Dolayısıyla, bu ülkelerin Rusya’yı varlıksal bir tehdit olarak algılamalarını ve NATO gibi bir ittifakın korumasına sığınmalarını yadırgamamak lazım. Zaten bu ülkeler Rusya için doğrudan bir tehdit oluşturmuyorlar ama bazılarında Rus kökenli büyük etnik azınlıklar var. Ayrıca, Rusya’nın Baltık Denizi’ne çıkışına engel oluşturuyorlar. Ukrayna’nın durumu ise biraz daha karmaşık. Rusya ile tarihi bağları daha güçlü. Muhtemelen o nedenle, bu ülkeyi Soğuk Savaş sonrası hemen NATO’ya alamadılar. Kanaatimce, NATO, Ukrayna’yı üye yapmanın Rusya’da nasıl bir kuşatılmışlık duygusu yaratacağının bilincinde.

Ukrayna’ya oldukça güçlü destek vermekle beraber, NATO’nun Rusya ile gerilimli ilişkisinin tek müsebbibi bu destek değildir. Karşımızda karşılıklı etkileşimle ilerleyen ve yoğun rekabet üzerine inşa edilmiş bir ilişki var. Tarafl ardan her biri Ukrayna üzerinden diğeri nezdinde stratejik bakımdan üstünlük sağlayacak bir pozisyon elde etmeye çalışıyor. Bu süreç içinde gerilim yoğunlaşırken tehlikeli düzeylere de tırmanabiliyor.

Evet Türkiye bir NATO üyesi, fakat aynı zamanda bu gerilimin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek bölgesel bir güç. Bir yandan nispeten daha bağımsız bir dış politika izlemeye, diğer yandan NATO’daki pozisyonunu korumaya çalışan Türkiye ne gibi zorluklarla karşı karşıya?

Türkiye’nin hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri var. Her iki ilişki de önemli çıkarlar barındırıyor. Rusya ile ilişkinin güçlü bir iktisadi bileşeni var. Buna ek olarak, Suriye ve Dağlık Karabağ’da bu ülke ile iş birliği yapmak durumundayken Libya ve muhtemelen Doğu Akdeniz’de daha rekabetçi ilişkilere sahip.

Ukrayna’ya dönecek olursak, Türkiye birçok sebepten dolayı Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasını sahipleniyor. Buna ilaveten, iki ülke arasında teknoloji temelli iş birlikleri gelişiyor. Türkiye imal ettiği İHA’ların motorlarını Ukrayna’dan tedarik ediyor, nihai ürünleri Ukrayna’ya da ihraç ediyor. Anlaşıldığı kadar, ortak bir uçak yapma projesi de planlanma aşamasında.

Konuya daha genel olarak yaklaşırsak, Türkiye’nin Karadeniz’in güvenliği ile yakından ilgilendiğini, bu suların birbirini tehdit eden donanmaların dolaştığı bir alana dönüşmemesini istediğini söyleyebiliriz. Türkiye NATO üyesi ve müttefikleri Rusya’ya karşı Ukrayna’nın yanında yer alıyor. Türkiye de Ukrayna’ya yardım etmek istiyor, ancak temel çıkarını bu iki ülke arasındaki rekabetçi ilişkilerin daha kapsamlı bir çatışmaya tırmanmamasında görüyor.

Rusya’nın bu çatışmayı daha ileriye götürmekte bir çıkarı var mı? Türkiye endişelenmeli mi?

Görebildiğim kadarıyla, Rusya Soğuk Savaş esnasında “salamı dilimleme” dediğimiz bir taktik uyguluyor. Bundan kasıt, her biri kapsamlı askeri mukabeleyi gerektirmeyen adımlarla yavaş yavaş hedefi gerçekleştirmeye çalışmaktır. Kanaatimce Rusya Kırım’da bu taktiği uyguladı. İnsanlar şimdi Ukrayna’nın Donbass bölgesinde de aynı adımları atmasından korkuyorlar. Rusya’nın Donbass’ı kendi topraklarına katacağını sanmıyorum. Burada Ukrayna içinde olmakla birlikte merkezden özerk hareket edebilecek bir bölge kurmak, bunu bir Demokles kılıcı gibi kullanarak Ukrayna’nın Rus çıkarlarına aykırı hareket etmesini engellemek için kullanmak istiyor.

Buna, Putin’in dahili siyasi desteğini yitirmekte olduğunu ekleyebiliriz. Kendilerini bu türden bir sıkıntı içinde bulan otoriter yönetimlerin kamunun desteğini arkalarına almak için dış geçimsizlik konuları yarattıklarına dair kötü bir şöhretleri vardır. Putin’in de dış güçlerle çatışarak milliyetçi desteği arkasına mı almaya çalıştığını ben de merak ediyorum. Ancak kendisinin bu tavrını fazla ileriye götürecek bir konumda olmadığını sanıyorum. Buna karşılık Türkiye, her zaman olduğu gibi, çok dikkatli davranmak durumundadır. Bir yandan Rusya ve Ukrayna ile iletişimini açık tutarak aralarındaki ihtilafl arını müzakere yoluyla çözmelerine destek vermeye gayret ederken, diğer yandan Ukrayna’nın Rusya karşısında duyduğu güvensizliği de azaltmaya çalışıyor. Bu çok ince bir denge kurma becerisi gerektiriyor. Ancak dünyanın bu bölgesinde hiçbir iş kolay kotarılamıyor.