Rusya'dan gelen 400 bin doz SputnikV nerede?

Türkiye, ülkelerin aşıya erişim yarışında Sinovac ve BioNTech’in ardından Rusya’nın geliştirdiği SputnikV aşısı için de anlaşma yaparak elini güçlendirmişti. Sağlık Bakanlığı, SputnikV’i geliştiren Rus Gamaleya Enstitüsü ile altı ayda 50 milyon doz aşının Türkiye’ye gelmesi için anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

Nisan ayında acil kullanım onayı verilen aşı, bakanlığın belirttiği gibi mayıs ayında değil haziranda Türkiye’ye geldi. Ancak 400 bin doz olarak giriş yaptı. Ayın geri kalanında 30 milyon doz daha aşı geleceği açıklandı. Haziran ayının başında gelen 400 bin doz SputnikV aşısının, analizleri için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) çalışmalar yürütüyordu.

Analizlerden sonuç çıkmadı mı?

Süreç buraya kadar daha önce gelen diğer koronavirüs aşılarıyla aynı seyirde gelişti. Sinovac ve BioNTech’te hızla sonuçlanan analizlerin ardından saha uygulamaları için vakit kaybedilmezken, SputnikV’te tam bir muamma söz konusu.

TİTCK’da analiz sürecinde olduğu bilinen Rus aşısından ses seda yok. Aşının Türkiye’de satış, dağıtım, üretim dahil tüm haklarını alan Viscoran İlaç Sanayi de sürecin akıbeti hakkında sessizliğini koruyor. Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, DÜNYA’nın aşının uygulanma zamanına ilişkin sorularını yanıtlarken, “Henüz bizlere de bir açıklama yapılmadı” ifadelerini kullandı. 400 bin dozluk aşının Viscoran’dan bağımsız olarak Türkiye’ye geldiğini belirten Oran, “Neden kullanılmadığını bilmiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı soruları yanıtlamadı

TİTCK koridorlarında da gelen 400 bin doz Sputnik V aşısının neden hala sahada uygulamaya konulmadığına dair bir bilgi dolaşmıyor. “Analizlerden olumsuz sonuçlar mı çıktı?” sorusunun yanıtı, “Hayır” oluyor ancak hangi nedenle uygulanmadığına dair kimsenin bir fikri yok. Herkesin ortak yanıtı, “Bu konu sadece Sağlık Bakanlığı tarafından takip ediliyor” şeklinde.

Konuyla ilgili sorularımızı ilettiğimiz Sağlık Bakanlığı ise sessizliğini koruyor. Sorularımızı yanıtsız bırakan bakanlık yetkililerinin daha ne kadar sessiz kalacağı merak konusu.

Türk İlaç da Rus ilacı için anlaşmıştı

SputnikV aşısı için Gamaleya Enstitüsü ile anlaşma yapan Viscoran İlaç Sanayi’den sonra, Rusya ile COVID-19 ilacı el sıkışan bir başka şirket de Türk İlaç olmuştu. Türk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Berat Battal, Rus Chromis LLC ile koronavirüs tedavisinde kullanılan Avifavir isimli ilacın satışı ve üretimine yönelik anlaşma imzaladığını açıklamıştı. Avifavir’in koronavirüs tedavisini 9 günden 4 güne indirdiği belirtilmişti. Ancak bu ilacın da sahada kullanılıp kullanılmadığı, ne zaman kullanılmaya başlayacağına dair yeni bir bilgi paylaşılmadı.

SputnikV, delta varyantı karşısında etkisiz mi?

Rusya menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkıyatını taşıyan uçak, 19 Haziran’da Ankara Esenboğa Havaalanı’na inmişti. Aşılar Sağlık Bakanlığı Halka Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne sevk edilmiş ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, gelen sevkiyatın içinden rastgele dozlar alarak kontroller yapacağını duyurmuştu. Son kontrollerin tamamlanmasının ardından aşının Türkiye’de uygulanmaya başlaması gerekiyordu. Viral vektör teknolojisiyle geliştirilen SputnikV’in COVID-19’a karşı etkinliğinin yüzde 97.6 olduğu belirtiliyor. Ancak bu etkinlik oranı son dönemde birçok ülkede hakim varyant olan deltaya karşı güncellenmedi. Aşının uygulanmaması akıllara “SputnikV, delta varyantına karşı etkili değil mi?” sorusunu getiriyor.