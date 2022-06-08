Rusya’dan ucuz ürün almalıyız

Petrol ürünlerinde pozisyon alan fonlar birkaç gündür alımlarını artırıyorlar. Geçen haftaki yazıda, küresel ekonomideki resesyon riskinin fonların alımlarını biraz yavaşlattığını yazmıştım. Görünen o ki, AB’nin Rusya’dan ithalatını kısması, Çin ekonomisinin önemli bölgelerinin tekrar açılması, fonları motive ediyor. Zaten durgunluk riski, ne hisse senedi fiyatlarına, ne de emtia fiyatlarına tam olarak girdi. Piyasada şimdilik alçak sesle konuşuluyor.

Fonların alışlarında; ticari gemilerin neredeyse tamamında kullanılan dizel ve sanayide kullanılan yakıt yağı (fuel oil) öne çıkıyor. Bu ürünlerdeki alımlar 4,5 ayın zirvesinde gözüküyor. Dünyada enerji fiyatları yüksek kalacak. Önümüzdeki kış zor geçecek. Bu iş gümbür gümbür geliyor. Önlem almalıyız. Dostumuz Rusya’nın düşük satış fiyatlarından faydalanamıyoruz. Alternatif de zor. Piyasada ürün bulunamıyor. Dış politikada farklı dengeler vardır. Rusya ile pazarlık yapılmalıdır. Enerjide olay öyle bir noktaya geldi ki, herkes can derdine düştü.

Döviz kurlarındaki mecburi artış, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü riskler, enflasyonu yüksek tutacak. İster enflasyon, ister hayat pahalılığı diyelim. İnsanların reel geliri çok düştü. Enflasyonu düşürecek adımlar atmıyoruz. Ekonomiyi yavaşlatmak gerekiyor. Politika faizi artırılamıyorsa, farklı yollarla krediler kısılmalıdır. Tabii seçime 10-12 ay kalmışken bu tedbirler alınır mı, bilemiyorum.