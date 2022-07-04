Rüzgarda büyüme çağı başlıyor

Deniz üstü rüzgar endüstrisi, 21,1 GW kapasite artışıyla bugüne kadar izlenen en iyi performansı gösterdi. Bu performans sektörün yeni bir büyüme çağına hazırlandığını kanıtlar nitelikte. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yayınlanan en son Küresel Deniz Üstü Rüzgar Raporu’na göre, açık deniz rüzgar endüstrisi 2021’de 21,1GW’lık kapasite artışıyla yeni bir rekor kırdı; şebekeye bağlı deniz üstü rüzgar santrallerinde üç kat artış gerçekleşti.

Rapor; hükümetlerin rüzgar enerjisi teknolojisine yönelerek, enerji güvenliği ve uygun maliyet arayışlarında iddialı yeni hedefler belirlemesi ve yeni net sıfır emisyon hedeflerini karşılamaya çalışması ile, deniz üstü rüzgar endüstrisinin yeni bir büyüme çağına hazırlandığını gösteriyor. 260 GW’lık yeni deniz üstü rüzgar kapasitesinin eklenmesiyle, toplam küresel deniz üstü rüzgar kapasitesinin 2030 yılına kadar 316 GW’a ulaşması bekleniyor. Deniz üstü rüzgar enerjisi yıllık %58'lik büyüme ile toplam küresel kapasitenin yüzde 7’sini temsil ediyor. Avrupa, yüzde 49,5 pazar payı ile şu anda deniz üstü rüzgar projesi kapasitesinde dünyada lider konumda yer alıyor.

Net sıfıra ulaşmak için hayati bir konuma sahip

Bu arada, net sıfır hedefine yönelik siyasi taahhütler, deniz üstü rüzgar enerjisini net sıfıra ulaşmak için hayati bir konuma getiriyor. Enerji krizi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, hükümetlerin enerji kaynaklarını güvence altına almak için deniz üstü rüzgar hedeflerini daha da artırmasına neden oldu.

Sağlıklı bir Okyanus sisteminin kilit koruyucusu

GWEC CEO’su Ben Backwell’in yorumları ise şöyle: “Deniz üstü rüzgar sektörü için şaşırtıcı bir yıl oldu. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, artık, deniz üstü rüzgarın endüstriyel kalkınmayı ve istihdam yaratmayı teşvik eden, güvenli, uygun fiyatlı ve temiz enerji sağlayan bir fırsat olduğunun farkına varıyor. Bundan sonra; sağlıklı ve büyümeye uygun bir küresel tedarik zinciri oluştururken, bu hedefleri hızla hayata geçirmek için çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda, dünyanın en önemli deniz temelli endüstrilerinden biri haline geldiğinden, rüzgar endüstrisinin sağlıklı bir Okyanus ekosisteminin kilit koruyucusu olarak yerini alması gerekiyor. Bütünsel iş birliği ve planlama sağlayacak ve biyolojik çeşitlilik ve koruma hedefleriyle en üst düzeyde uyumu sağlayacak şekilde ölçeği büyüttüğümüzden emin olmak için Okyanus alanındaki paydaşlar ve topluluklarla birlikte çalışmamız gerekiyor. Birlikte çalışarak, dünyanın net sıfıra ulaşmasına yardımcı olurken, temiz ve güvenli bir enerji sistemi sağlayabiliriz”.

Asya rüzgar ile Avrupa’nın ensesinde