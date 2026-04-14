Rüzgârdan sonra ‘su’ya gözünü dikti

İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başka­nı Adnan Polat, rüzgâ­rın ardından şimdi de hava­dan nem toplayıp içme suyu­na dönüştüren teknolojiyle su işine giriyor. Polat, 15 yıl ön­ce “alay konusu” olan rüzgâr enerjisi vizyonunu bugün bir adım öteye taşıyor. İbrahim Polat Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Adnan Polat, ha­vadaki nemi içme suyuna dö­nüştüren “akıllı” sistemlerin deneme safhasında oldukla­rını ve bu teknolojiyi devasa fabrikalar seviyesine taşıma­yı hedeflediklerini söylüyor. Evlerdeki klimaların drenaj borularından su akıtma pren­sibinden yola çıkan bu tekno­lojinin sürdürülebilirlik açı­sından hayati olduğunu be­lirten Polat, doğal kaynakları tüketmeden, havayı değer­lendiren bu yatırımın dene­me safhasında olduğunu, ti­carı üretim aşamasına geldik­lerini anlatıyor. Günlük 5-10 litre kapasiteli küçük ölçekli üretimle yola çıkan Polat, bu sistemi devasa fabrikalar se­viyesine taşıyıp İzmir’den Ku­veyt’e kadar uzanan bir coğ­rafyada su sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor. Polat, bu yatırım için yabancılarla da ortaklık yaptığına değiniyor. Adnan Polat ile Piyalepaşa projesini, rüzgar enerjisi yatı­rımlarını da konuştuk.

Ege Seramik’in Adana’daki yeni showroom açılışı vesile­siyle bir araya geldiğimiz Po­lat, Ege Seramik’in yıllık 24 milyon metrekare, Ege Vitri­fiye’nin ise yıllık 1,4 milyon adedi geçen bir üretim kapa­sitesine sahip olduğunu be­lirtti. Adnan Polat, enerji yo­ğun sektörlerin içinde bu­lunduğu sıkıntılara dikkat çekerek, kur baskısı ve enf­lasyon nedeniyle maliyetle­rin arttığını ve tam kapasite çalışmanın zorluğuna vurgu yaptı.

Piyalepaşa’da 341 milyon dolarlık ikinci faz yatırımı

Polat Enerji, bugün 1.176,8 MW toplam enerji kapasi­tesine sahip. Bu kapasitenin 818,4 megavatı Türkiye’deki 6 rüzgâr enerji santralinden (RES) gelirken, 358,4 mega­vatı ise Macaristan’daki 6 gü­neş enerji santrali (GES) pro­jesinden sağlanıyor.

Gayrimenkul tarafında ise İstanbul’un kalbi Beyoğlu’n­daki Piyalepaşa İstanbul pro­jesinde son fazın tamamlan­mak üzere olduğunu kayde­den Adnan Polat, “Bu proje, özel sektörün en büyük kent­sel dönüşüm imzası” diyor. 285 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan ilk fazda 989 ko­nut ve 30 bin 500 metrekare­lik kiralanabilir alana sahip Polat Piyalepaşa Çarşı yer alı­yor. 341 milyon dolarlık ye­ni bir yatırım bedeliyle ikin­ci fazın inşaatı devam ediyor. Adnan Polat, söz konusu ya­tırımı şöyle anlatıyor: “Top­lam 161 bin metrekarelik bu yeni etapta 348 konutluk Pi­yalepaşa İstanbul Premium bölümü, 96 odalı Courtyard By Marriott ve 218 odalı Mar­riott Executive Apartments konaklama birimleri buluna­cak. Proje ayrıca 1.339 koltuk kapasiteli dev gösteri salo­nuyla kentin kültür-sanat ha­yatına da yön verecek. Proje­de 1.339 koltuk kapasiteli dev bir gösteri salonu ile 206 kişi­lik küçük etkinlik alanını ba­rındıran modern kültür ve sa­nat merkezi olacak.”

Orta Doğu’daki savaşın et­kilerini sorduğumuz Adnan Polat, küresel ve ulusal ekono­mide savaşın olumsuz etkileri olduğunu, özellikle enerji yo­ğun sanayilerin ve turizmin zarar gördüğünü belirtiyor. Savaşın etkilerinin kolay atla­tılamayacağını ve Türkiye’nin çatışmalara dahil olmaması­nın bir başarı olduğunu ifade ediyor.

“Herkes alay etti, kimse inanmadı bana”

Adnan Polat’ın enerji sektörüne girişi, tam 15 yıllık bir ikna ve bürokrasi savaşına dayanıyor. Henüz güneş ve rüzgârın elektrik üretimindeki payının hayal bile edilmediği yıllarda; Demirel, Erbakan, Yılmaz ve Ecevit gibi liderlerin kapısını çalan Polat, “Başlangıçta 'alay konusu' oldum, kimse inanmadı bana” diyor. Dönüşümün kırılma noktası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Galatasaraylı olan korumaların yardımıyla sağladığı 10 dakikalık kritik görüşme olmuş. Almanya’da kanunu model alarak hazırladığı taslağı dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler’e bizzat sunan Polat, bu girişimiyle yasanın 3 ayda çıkmasını sağlamış. Adnan Polat, “Türkiye’nin 120 bin megavatlık potansiyeli var. Bu, yılda 20 milyar dolar doğalgaz tasarrufu demek. Eğer bu hızı kesmeseydik, kentsel dönüşümün tüm kaynağı sadece rüzgâr ve güneşten gelecekti. Bugün RES ve GES’te toplam 40 bin MW’a yakın kurulu güç oluştu. Yine de 7-8 milyar dolar düzeyinde dövizimizin dışarı gitmesi frenlenmiş oldu” diye konuşuyor.