Saat&Saat rakibini 'dostça' satın aldı

Her kriz dönemi gibi pandemi de birleşme ve satın alma haberlerinin arttığı bir dönem oldu. Bunların en yenisi saat perakendeciliği sektöründe yaşandı. Dünya çapında 20’den fazla saat markasının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Saat&Saat, yıllardır çekişmeli bir rekabet içinde olduğu Günsal Saat’i satın aldı. Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya; Raymond Weil, Lacoste, Scuderia Ferrari ve Bomberg gibi markaları Türkiye’ye getiren Günsal Saat’i bünyelerine katarak ciroyu yüzde 10 oranında artırmayı beklediklerini söyledi.

Hikaye yedi yıl önce başladı

Günsal Saat Genel Müdürü Mehmet Salt ile birlikte satın alma işlemini duyurmak üzere bir toplantı düzenleyen Ramazan Kaya, “Biz uzun yıllardır rakibiz ama bir yandan da iki iyi dostuz. Bu satın alma işlemi belki toplamda yarım saatlik bir görüşmeyle gerçekleşti ama öncesinde tam yedi yıllık bir projeydi” dedi. Şirketi satma nedenini “sade bir emeklilik hayali” diye açıklayan Mehmet Salt ise yedi yılın hikayesini şöyle dile getirdi: “Bu satış, benim için bir emeklilik planlamasıydı. Yedi yıl önce Ramazan Bey ile Yunanistan’dayken, bir anda ‘Şirketimi yedi yıl sonra sana emanet edeceğim’ dedim. Çünkü sektörde büyüttüğüm şirketimi teslim edebileceğim başka kimse yoktu. Bir kızım var, o da hekimliği seçti. Şimdi eşimle üçünce evreyi yaşamak için bu satışı yaptım. Bundan sonra hobilerimle yaşayacağım.”

Sekiz yıl sonra ilk alım

Gülsan Saat işlemi, sektörde agresif büyüyen Saat&Saat için sekiz yılın ardından gerçekleşen ilk satın alma. Raymond Weil ve Lacoste’un pazarda önemli paya sahip markalar olduğunu hatırlatan Ramazan Kaya, yatırım bütçesini açıklamamakla birlikte “Özkaynaklarımızı kullandık” bilgisini verdi. Pandemiye rağmen güçlü bir şirketi satın almaktan dolayı mutluluk duyduklarını anlatan Kaya, “Günsal Saat’in çalışanlarının büyük bölümü bizimle birlikte devam edecek. Bu birleşmeyi sektör de beklemiyordu. Çünkü her iki şirketin de pazar payı ve markaları çok güçlü. Marka sayımızı 30’a çıkarmış olduk” diye konuştu.

Pandemi bizi teğet geçti

Pandeminin ilk günlerinin sancılı geçtiğini ancak gerek AVM’lerde gerekse hükümet nezdinde alınan tedbirlerle hızlı toparlandıklarını söyleyen Ramazan Kaya, “Pandemi bizi teğet geçti” yorumuyla dikkat çekti. Bu başarının ardında şirketin “kara gün fonu” geleneğinin bulunduğuna dikkat çeken Kaya, şirketin genlerinde bulunan Tahtakale kültürünün bugünleri rahat atlatmalarına neden olduğunu söyledi. Kaya, kara gün fonunu şöyle anlattı: “Bizim bir ‘altı ay şalter kapansa ne yaparız’ senaryomuz var. 15 yıldır bu senaryo için bir köşeye para koyarız. Yani altı ay şalter inse maaşları, primleri, vergileri, kiraları, banka borçlarını ödememizi sağlayacak bir fonumuz var. Bu fonu 2020 ve 2021’de kısa süreliğine kullandık. Bu, kafayı yastığa rahat koymamızı sağlayan bir fon. Pandemide mükafatını gördük. Bu fon, altı ayın altına inerse tüm yöneticiler alarma geçer.”

65 yaşından sonra çalışmak anayasaya aykırı!

Mehmet Salt’ın emeklilik hayalleri, şirketi Günsal Saat’i Ramazan Kaya’ya satmasına neden oldu. Peki Ramazan Kaya’nın emekliliğinde durum ne olacak? Kaya, şirketin bugünler için bir “aile anayasası” yaptığını söyledi. Bu anayasaya göre Ramazan Kaya, 65 yaşına geldiğinde şirketin liderliğini başkasına devretmek zorunda. Kaya, “Ailemizde bu görev için hazırlananlar var. Ancak anayasamız liderin mutlaka aileden olması gerekmediğini söylüyor. Vakti gelince kim hak ederse o koltuğa geçecek” diye konuştu.

Pandemi öncesine göre yüzde 51 öndeyiz

Bine yakın çalışanı olan Saat&Saat’te hazirandaki açılmadan bu yana yoğun bir satış dönemi yaşanıyor. Düğünler ve özellikle gurbetçilerin dönüşüyle satışları canlandığını belirten Ramazan Kaya, şu anda pandemi öncesi dönemin yüzde 51, 2020’in de yüzde 62 önünde olduklarını söyledi. Sene başında agresif bir büyüme planı yaptıklarını anlatan Kaya, “Sene içinde bunu revize ettik ama yılsonu itibarıyla planın yüzde 92’sini gerçekleştirmeyi bekliyorum” diye konuştu. Kaya’nın verdiği bilgilere göre telefonlar ve akıllı saatlere rağmen geleneksel saat pazarında talep artıyor. Online satışların payının yüzde 22’ye yükseldiğini ifade eden Kaya, Türkiye performansının markaların da dikkatinden kaçmadığını vurguladı. Kaya, “US Polo markasının 34 ülkede tüm haklarını aldık. Hedefimiz 5 yıl içinde bunu tüm dünyaya yaymak” dedi.