Saatte sanat mekanik ve mimari devri başladı
Dünyanın en önemli lüks markalarından biri olarak kabul edilen Louis Vuitton, bağımsız İsviçreli saat üreticisi De Bethune ile birlikte yüksek saatçiliğin sınırlarını geliştiren yeni LVDB-03 Louis Varius Projesi’ni tanıttı. 12 adetle sınırlı olan bu özel proje, 18. yüzyılın mekanik saatçilik mirasını çağdaş avangart tasarımla bir araya getiriyor.
“Phase 3” olarak adlandırılan iş birliğinin merkezinde, tarihî Sympathique saat konseptinin teknik olarak yeniden yorumlanması yer alıyor. Koleksiyon, maviye dönüştürülmüş titanyumdan üretilen son derece sofistike kol saatleri ve onlara eşlik eden özel masa saatlerinden oluşuyor.
Projenin odak noktasında yer alan LVDB-03 GMT Louis Varius kol saati, 45 mm çapındaki parlak titanyum kasasıyla dikkat çekiyor. Kasa, De Bethune’e özgü termal oksidasyon yöntemiyle mavi renk kazanıyor. Manuel kurmalı DB2507LV kalibre ile çalışan kol saati, beş günlük güç rezervi, küresel gündüz-gece göstergesi ve zıplayan (jumping) tarih fonksiyonu sunuyor. Silikon kaçış çarkı ve üçlü darbe emici sistem sayesinde, seyahat koşullarında dahi yüksek hassasiyet sağlanıyor.
Kol saatlerine, her biri aynı zamanda birer docking istasyonu olarak çalışan iki adet Sympathique masa saati eşlik ediyor. Bu saatler, yerleştirilen kol saatlerini her iki saatte bir otomatik olarak kuruyor ve senkronize ediyor. Michèle Rothen tarafından el işçiliğiyle oyulan detaylarda, Afrika savanları ve dağ keşiflerini betimleyen sahneler yer alıyor. Üç adet döner pembe altın halkadan oluşan bu dioramalar, koleksiyona sanatsal bir boyut kazandırıyor.
Setin tamamı, Louis Vuitton’un tarihî Asnières atölyelerinde üretilen, Monogram desenli özel bir titanyum sandık içerisinde sunuluyor. Markanın ikonik Trophy Trunks tasarımından ilham alan bu sandık, Maison’un şimdiye kadar ürettiği en ayrıcalıklı objelerden biri olarak öne çıkıyor.
Louis Vuitton x De Bethune LVDB-03 Louis Varius Projesi, dünya genelinde yalnızca 12 adetle sınırlı ve talep üzerine seçili Louis Vuitton özel müşteri salonlarında satışa sunuluyor.
Formula 1 Pilotu George Russel’a özel seri saat
Dünyanın en önemli saat üreticilerinden IWC Schaffhausen, iki sınırlı özel üretim Pilot’s Watch modelinin tasarımında Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Takımı pilotu George Russell ile işbirliği yaptı.
Kronograf ve otomatik olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan model, siyah zirkonyum oksitten üretildi. Saatlerin siyah kadranlarında Russell’ın kaskında da görülen imza niteliğindeki mavi tonunda baskı ve lüminesans detaylar mevcut. Titanyum kasa arkalarına sürücünün yarış numarası “63” işlendi. Kronograf IWC üretimi 69380 kalibre, otomatik model ise IWC üretimi 32112 kalibreyle çalışıyor. Her iki saatin dayanıklı mavi kauçuk kayışları, EasX-CHANGE® sistemi sayesinde kolayca değiştirilebiliyor.
2019 yılında Formula One™ kariyerine adım atan George Russell, takımına katıldıktan hemen sonra Macaristan Grand Prix™’inde pole pozisyonunu elde edip ilk 20 yarışında yedi kez podyuma çıkınca tüm dikkatleri üzerine çekti. O tarihten beri takım için beş Grand Prix zaferi kazanan Britanyalı pilot, 2025 Singapur Grand Prix’sinde de birincilik kürsüsündeydi. Ünlü yarışçı, IWC’nin yaratıcı ekibiyle işbirliği yaparak iki sınırlı üretim Pilot’s Watch modelinin tasarımına imzasını attı ve kendi vizyonunu markanın estetik dünyasına taşıdı.
Russell maviyi sevdi
Russell kariyeri boyunca mavi renge özel bir anlam atfetti. Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Takımı’nda ilk yarışlarına siyah kaskla çıkmasına rağmen kısa süre içinde yarış kimliğinin temelini oluşturan mavi ağırlıklı tasarıma geri döndü. Formula 1™ gridinde kendiliğinden ayırt edilen bu renk, artık Russell’ın ve iki uçlu yarışçı doğasının simgesi gibi: Baskı altında sakin, ancak aynı zamanda son derece rekabetçi. Halihazırda kullandığı kask tasarımında yer alan eşsiz mavi tonu, sınırlı üretim Pilot’s Watch modellerinin de merkezinde: Her iki saatte de Russell’ın imza mavisiyle detaylandırılmış kadranlar ve kauçuk kayışlar göze çarpıyor. Russell, bu durumu, “IWC Schaffhausen’ın yaratıcı ekibiyle ilk sınırlı üretim saatlerimin tasarımında çalışmak unutulmaz bir deneyim oldu. Yarış kariyerimin büyük bölümünde bana eşlik eden mavi tonunu ve 63 sayısını tasarıma dahil ederek, saatleri benim için gerçekten kişisel ve benzersiz kıldık” şeklinde anlatıyor.
Londra’da üyelikle girilen kulüpler artıyor
Dünyanın buluşma noktalarının başında geliyor Londra. Kimi zaman lüks, yeme içme, müzayede kimi zaman futbol kimi zamansa otomobiller ve saatlerle ilgili konuşuluyor. Ancak son dönemde Londra’ya damgasını vuran en önemli sosyal trendlerden biri üyelikle girilen özel kulüpler. Üyelikle girilen özel kulüpleri öncelikle Londra’nın kozmopolit ortamından uzaklaşmak isteyen lokaller tercih ediyor. Bunların arasında en göze çarpanlardan biri Arts Club Londra. Kulüpte restoran, lounge ve puro kulübü bir arada bulunuyor. Kulübe sadece üyeler girebiliyor. İçerde fotoğraf çekmek yasak, çekenler de genelde uyarılıyor, hatta güvenlik kameraları ile takip ediliyor. Türkiye’den çok sayıda ünlü isim de bu kulübün üyesi.
