Saatte sanat mekanik ve mimari devri başladı

Dünyanın en önemli lüks markalarından biri olarak kabul edilen Louis Vuitton, bağımsız İsviçreli saat üreticisi De Bethune ile birlikte yüksek saatçiliğin sınırlarını geliştiren yeni LVDB-03 Louis Varius Projesi’ni tanıttı. 12 adetle sınırlı olan bu özel proje, 18. yüzyılın mekanik saatçilik mirasını çağdaş avangart tasarımla bir araya getiriyor.

“Phase 3” olarak adlan­dırılan iş birliğinin merkezinde, tarihî Sy­mpathique saat konseptinin tek­nik olarak yeniden yorumlanma­sı yer alıyor. Koleksiyon, mavi­ye dönüştürülmüş titanyumdan üretilen son derece sofistike kol saatleri ve onlara eşlik eden özel masa saatlerinden oluşuyor.

Projenin odak noktasında yer alan LVDB-03 GMT Louis Varius kol saati, 45 mm çapındaki parlak titanyum kasasıyla dikkat çeki­yor. Kasa, De Bethune’e özgü ter­mal oksidasyon yöntemiyle mavi renk kazanıyor. Manuel kurmalı DB2507LV kalibre ile çalışan kol saati, beş günlük güç rezervi, kü­resel gündüz-gece göstergesi ve zıplayan (jumping) tarih fonksi­yonu sunuyor. Silikon kaçış çarkı ve üçlü darbe emici sistem saye­sinde, seyahat koşullarında dahi yüksek hassasiyet sağlanıyor.

Kol saatlerine, her biri aynı za­manda birer docking istasyonu olarak çalışan iki adet Sympat­hique masa saati eşlik ediyor. Bu saatler, yerleştirilen kol saatleri­ni her iki saatte bir otomatik ola­rak kuruyor ve senkronize ediyor. Michèle Rothen tarafından el iş­çiliğiyle oyulan detaylarda, Afrika savanları ve dağ keşiflerini betim­leyen sahneler yer alıyor. Üç adet döner pembe altın halkadan olu­şan bu dioramalar, koleksiyona sanatsal bir boyut kazandırıyor.

Setin tamamı, Louis Vuit­ton’un tarihî Asnières atölyele­rinde üretilen, Monogram de­senli özel bir titanyum sandık içerisinde sunuluyor. Markanın ikonik Trophy Trunks tasarımın­dan ilham alan bu sandık, Mai­son’un şimdiye kadar ürettiği en ayrıcalıklı objelerden biri olarak öne çıkıyor.

Louis Vuitton x De Bethune LVDB-03 Louis Varius Proje­si, dünya genelinde yalnızca 12 adetle sınırlı ve talep üzerine se­çili Louis Vuitton özel müşteri salonlarında satışa sunuluyor.

Formula 1 Pilotu George Russel’a özel seri saat

Dünyanın en önemli saat üreticilerinden IWC Schaffhausen, iki sınırlı özel üretim Pilot’s Watch modelinin tasarımında Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Takımı pilotu George Russell ile işbirliği yaptı.

Kronograf ve otomatik olmak üzere iki farklı versiyonu bu­lunan model, siyah zirkonyum oksitten üretildi. Saatlerin siyah kadranlarında Russell’ın kaskın­da da görülen imza niteliğindeki mavi tonunda baskı ve lüminesans detaylar mevcut. Titanyum kasa arkalarına sürücünün yarış numa­rası “63” işlendi. Kronograf IWC üretimi 69380 kalibre, otomatik model ise IWC üretimi 32112 ka­libreyle çalışıyor. Her iki saatin dayanıklı mavi kauçuk kayışları, EasX-CHANGE® sistemi sayesin­de kolayca değiştirilebiliyor.

2019 yılında Formula One™ ka­riyerine adım atan George Rus­sell, takımına katıldıktan he­men sonra Macaristan Grand Prix™’inde pole pozisyonunu el­de edip ilk 20 yarışında yedi kez podyuma çıkınca tüm dikkatleri üzerine çekti. O tarihten beri ta­kım için beş Grand Prix zaferi ka­zanan Britanyalı pilot, 2025 Sin­gapur Grand Prix’sinde de birin­cilik kürsüsündeydi. Ünlü yarışçı, IWC’nin yaratıcı ekibiyle işbirliği yaparak iki sınırlı üretim Pi­lot’s Watch modelinin tasa­rımına imzasını attı ve kendi vizyonunu markanın estetik dünyasına taşıdı.

Russell maviyi sevdi

Russell kariyeri boyunca mavi renge özel bir anlam atfetti. Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Takımı’nda ilk yarışlarına siyah kaskla çıkmasına rağmen kısa süre içinde yarış kimliğinin temelini oluşturan mavi ağırlıklı tasarıma geri döndü. Formula 1™ gridinde kendiliğinden ayırt edilen bu renk, artık Russell’ın ve iki uçlu yarışçı doğasının simgesi gibi: Baskı altında sakin, ancak aynı zamanda son derece rekabetçi. Halihazırda kullandığı kask tasarımında yer alan eşsiz mavi tonu, sınırlı üretim Pilot’s Watch modellerinin de merkezinde: Her iki saatte de Russell’ın imza mavisiyle detaylandırılmış kadranlar ve kauçuk kayışlar göze çarpıyor. Russell, bu durumu, “IWC Schaffhausen’ın yaratıcı ekibiyle ilk sınırlı üretim saatlerimin tasarımında çalışmak unutulmaz bir deneyim oldu. Yarış kariyerimin büyük bölümünde bana eşlik eden mavi tonunu ve 63 sayısını tasarıma dahil ederek, saatleri benim için gerçekten kişisel ve benzersiz kıldık” şeklinde anlatıyor.

Londra’da üyelikle girilen kulüpler artıyor

Dünyanın buluşma noktalarının başın­da geliyor Londra. Kimi zaman lüks, ye­me içme, müzayede kimi zaman futbol kimi zamansa otomobiller ve saatlerle ilgili ko­nuşuluyor. Ancak son dönemde Londra’ya damgasını vuran en önemli sosyal trendler­den biri üyelikle girilen özel kulüpler. Üye­likle girilen özel kulüpleri öncelikle Lond­ra’nın kozmopolit ortamından uzaklaşmak isteyen lokaller tercih ediyor. Bunların ara­sında en göze çarpanlardan biri Arts Club Londra. Kulüpte restoran, lounge ve puro ku­lübü bir arada bulunuyor. Kulübe sadece üye­ler girebiliyor. İçerde fotoğraf çekmek yasak, çekenler de genelde uyarılıyor, hatta güvenlik kameraları ile takip ediliyor. Türkiye’den çok sayıda ünlü isim de bu kulübün üyesi.