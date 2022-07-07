Sabancı ailesinin genç üyesi Melisa Tapan’dan sanata büyük destek

Son yıllarda, iş dünyamızda sanata destek veren kurumların ve bireylerin sayısı artıyor. Müzeler gelişiyor, yeni koleksiyonerler ortaya çıkıyor. Ancak, hala gidecek çok yolumuz var. Genç sanatçılara yeteneklerini keşfedecekleri ve ortaya koyabilecekleri ortamların artması gerek.

Geçtiğimiz günlerde yakından görme fırsatım olan Gate 27 bu konuda ideal bir örnek sunuyor. Gate 27, Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş uluslararası bir konuk sanatçı programı.

Sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alan Gate 27, sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmaya davet ediyor. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin oluşmasını teşvik ediyor.

Gate 27, Sabancı ailesinin en genç üyelerinden Melisa Tapan’ın rüyası olarak doğmuş. Platform, sanatçıları ve araştırmacıları İstanbul’daki konuk evinin yanı sıra Ayvalık’taki konuk evinde ağırlıyor. Gate 27’nin çok değerli bir Danışma Kurulu var; Beral Madra, Dr. Nazan Ölçer, Assoc. Prof. Selçuk Artut ve Prof. Dr. Ahu Antmen’den oluşan muhteşem kadro sayesinde Gate 27, iş birliklerini artırıyor ve hzıla gelişiyor.

İnzivaya çekilmek için ideal bir ortam

Gate 27 ekibi, Ayvalık’ın kentten uzak bir tepesinde, Ege rüzgarı ve zeytin ağaçları içindeki taş evlerde rüya gibi bir ortam yaratmış. Gate 27 Ayvalık, her yıl Nisan ile Aralık aylarında, kariyerlerinde belli bir noktaya gelmiş ve projelerini inzivaya çekilerek derinleştirmek isteyen sanatçı ve araştırmacılar ağırlıyor.

Bu yaz konuk evinde sanatçı Ahu Akgün ile Levent Aygül çalışıyorlar. Yağlıboya resimler yapan Ahu Akgün ve Levent Aygül, boyayı, yüzeyi, kompozisyonu birbirinden farklı eğilimlerle ele alıyorlar. Sanatçılar Haziran ve Temmuz ayları boyunca Ayvalık’ın tarih, kültür, zanaat ve peyzajını “Aynı Şeye Bakmak” başlığı altında kendi bakış açılarıyla yorumluyorlar. .

50 sanatçıya destek

Gate 27 kurucusu Melisa Tapan’ın verdiği bilgiye göre, Gate 27 bugüne kadar Yeniköy ve Ayvalık konuk evlerinde resim, heykel, seramik, fotoğraf, performans ve video sanatı, küratöryel alanlarda çalışmalar yapan yaklaşık 50 sanatçı ve araştırmacıyı ağırlamış. Tapan gelecek planlarını şu cümlelerle özetliyor:

“Gate 27 ailesi giderek büyüyor, tanıştığımız kişi ve kurumlar, dahil olduğumuz ağlar, uzun vadede Gate 27’yi deneyimlerden süzülen bir tür bilgi birikimine sahip bir kuruma dönüştürecek diye düşünüyorum ve ümit ediyorum. Hem farklı ülke ve disiplinlerden sanatçıları konuk etmeye hem de iş birliklerimizi sürdürüp geliştirmeye devam ediyoruz. Marina Abramovic Enstitüsü, Huma Kabakçı’nın Londra’da kurduğu OpenSpace, dünyanın en etkili konuk sanatçı programlarından Residency Unlimited işbirliği yaptığımız kimi isimler. Kendi disiplinlerine önemli katkı sağlayan bu kurumlarla birlikte yeni alanlara açılmayı kurumsal öğrenimimiz açısından değerli buluyorum. Diğer taraftan yerel ağlarımızı güçlendirmek de her zaman programımızda. Bu sene İKSV işbirliği kapsamında İstanbul Bienali çerçevesinde sanatçı ağırlamayı planlıyoruz. Bir başka işbirliğimiz ise Türkiye’nin en önemli moda markalarından MACHKA’nın sanatçılara üretim desteği vermesiyle oldu.’

Gate 27 yerel, uluslararası ve sürdürülebilirlik çalışmalar…

Gate 27, Sürdürülebilirlik ve Yaratıcı Zanaatkar İşbirliği olmak üzere iki ana dalda programlar düzenliyor.

Platform, öncelikle sürdürülebilir olmak ve bu yönde alışkanlıklar edinmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlikle ilgilenen sanatçıları misafir ediyor. Sürdürülebilirlik konusunda çalışan ve değer yaratan kişilerle iletişim ağını genişleterek onları sanatçılarla bir araya getiriyor Gate 27’nin ayrıca kendisine ait Permakültür Bahçesi var.

Gate 27’nin 2022 projeleri

2021 sonunda Birleşik Arap Emirlikleri-Ras Al Khaimah’da gerçekleşen‘GlobalCitizen Forum’da Türkiye’yi temsil eden tek platformolan Gate 27, kültürler arası diyalog, sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma kapsamındaki çalışmalarını bu zirvede paylaştı.

Gate 27, 2022 programına İran ve Türkiye’den iki sanatçıyı ağırlayarak başladı.Ailesinden kalan 150 yıllık köy evini restore ederek binayı çöp üretmeyen ekolojik bir eve dönüştüren sanatçı G ö k ç e Erhan ve mühendislik geçmişinin de etkisi ile bilimin doğa ve insan ile ilişkisine odaklanan yapıtları ile global sanat dünyasında da tanınan Ojan Zargarbashi, Gate 27 ’ nin ilk 2022 konuk sanat çı lar ı

k e Erhan ve mühendislik geçmişinin de etkisi ile bilimin doğa ve insan ile ilişkisine odaklanan yapıtları ile global sanat dünyasında da tanınan Ojan Zargarbashi, Gate 27 nin ilk 2022 konuk sanat lar Gate 27 Yeniköy’de, Şubat ve Haziran 2022 arasında da Seher Uysal, Lika Tarkhan-Mouravi, Christina Dimitriadis, Mahzaib Baloch gibi alanında çalışmaları ile fark yaratan sanatçılar ağırlandı.

Gate 27 Ayvalık da Nisan-Mayıs ayları arasında konaklayan Christiane Peschek ve Ernst Lima, VBKÖ Viyana ve Memphis Linz'de gerçekleştirecekleri ve her ikisinin de odak noktası insan-sonrası beden algısı ile bir geri çekilme olarak tekillik kavramı olan sergileri için iki yeni yapıtın geliştirilmesine odaklandılar.

Yaratıcı -Zanaatkar İşbirliği kapsamında Sanatçı Bilal Yılmaz ve Küratör Lydia Chatziiakavou’nun Gate 27 Ayvalık’ta Zanaatkarlarla yaptıkları projenin bir sonucu olan ses ve ışık enstalasyonlarından oluşan “Shadows of Crafts” sergisi Gate 27 Yeniköy’deki konuk evinde sanatçılar eşliğinde sunuldu.

MACHKA, uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27’nin sponsorluğunu üstlendi. MACHKA, bu iş birliği kapsamında Gate 27 oluşumu kapsamında 2022 yılı boyunca yer alması planlanan tüm yerli ve uluslararası sanatçıları ve yapacakları işleri, finansör olarak destekleyecek.

Gate 27,B.D.’nin önde gelen konuk sanatçı programı Residency Unlimited ile işbirliği yaptı. İlk işbirliğinin adımını atmak adına da Gate 27 ve New York’ta yer alan Residency Unlimited, sanatçılar için konuk sanatçı programı çekilişi gerçekleştirdi. Berlin’de yaşayan kavramsal sanat ve enstalasyon sanatçısı Ana Prvacki bu çekilişin kazananı oldu ve Gate 27 Yeniköy’de 1 ay boyunca konuk sanatçı programına katılma hakkına sahip oldu.

ile işbirliği yaptı. İlk işbirliğinin adımını atmak adına da Gate 27 ve New York’ta yer alan Residency Unlimited, sanatçılar için konuk sanatçı programı çekilişi gerçekleştirdi. Berlin’de yaşayan kavramsal sanat ve enstalasyon sanatçısı Ana Prvacki bu çekilişin kazananı oldu ve Gate 27 Yeniköy’de 1 ay boyunca konuk sanatçı programına katılma hakkına sahip oldu. Gate 27vedünyanın önde gelen akademik kurumlarından New York'taki Columbia Üniversitesi'nin dokuz küresel merkezinden oluşan bir ağın parçası olan Columbia Global Center, işbirliği yapmaya başladı. Bu işbirliğinin ilk etkinliğinde de birlikte ulusal sinema ve dünya sinemaları konusunda incelikli araştırmaları bulunan Columbia Üniversitesi Film Çalışmaları Profesörü Richard Pena’yı misafir ettiler.

Ayvalık’ta konumlanan TUNCA Ayvalık atölyesininkapıları da bu yaz izleyicilere açıldı. Gate 27 ve TUNCA, atölyede bu yaz açılan serginin lansmanı kapsamında bir işbirliği gerçekleştirdi. Serginin odağında, sanatçı Tunca Subaşı’nıngeçtiğimiz yıl Serra Yentürk’ün küratörlüğünde GALERIST’te gerçekleşen ‘Bedbahtlıklar ve Yeni Hazlar’ isimli son kişisel sergisinden eserler yer alıyor. Gösterimde aynı zamanda Tunca Subaşı’nınparçasıolduğu SAHA Studio Ekim 2021 programı üretimleri ve geçmiş dönem eserleri de görülebiliyor. TUNCA açık atölye programı 27 Ağustos 2022 tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.

Bilgi için: www.gate-27.com