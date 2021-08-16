Sabancı Ailesi’nin kendi işini kuran ilk üyesi oldu

Hacı Ömer Sabancı tarafından temelleri atılan Sabancı Topluluğu, ailenin ikinci nesil olarak kabul edeceğimiz 6 kardeş tarafından 1966 yılında holding çatısı altında toplandı. Babaları Hacı Ömer Sabancı’nın vasiyetini yerine getiren Sakıp Sabancı, Hacı Sabancı, İhsan Sabancı, Şevket Sabancı, Erol Sabancı ve Özdemir Sabancı kardeşler, aile birliğini muhafaza ederek Türkiye’nin en köklü holdinglerinden birini kurdular.

Sabancı Ailesi’nde uzun yıllar yaşam ve iş pratiklerinin en önüne konuldu bu vasiyet. Aile bireyleri işlerini ortak çatı altında yürütürken, aynı konutta oturmayı tercih ettiler. İstanbul Emirgan’da şimdilerde müzeye dönüşen Atlı Köşk, 1960’lı yıllardan itibaren kardeşlerin ve ailelerinin ortak yaşam alanı oldu. Kardeş çocukları, aynı koridorlarda koşturdu, aynı bahçede oynadı, kısaca aynı ortamda büyüdü. Ailenin üçüncü kuşağından bir isim, 1990’lı yıllarda kendi işini kurmak için büyüklerinden izin istedi. Bu Sabancı Ailesi için bir ilkti. Yani bir aile bireyi ilk kez olarak Sabancı Holding’den bağımsız iş yaşamına atılıyordu. Holding kurucularından İhsan Sabancı’nın çok uzun süre yurtdışında eğitim alan, 3 çocuğundan en küçüğü Yakup Sabancı, kendi iş fikrini amcası Sakıp Sabancı’ya açtığında, aldığı olumlu yanıt üzerine daha da yüreklendi.

1990’da Birlas’ı kurarak lastik alanında yatırıma soyunan Yakup Sabancı, o tarihte iki yıldır çalıştığı Sabancı Holding’den ayrılarak kendi işlerine yöneldi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın kardeşi Yakup Sabancı, o günlere ilişkin, “ABD dönüşümde ailemizden ayrı, kendi işimi kurmayı planlamıştım. Kısa sürede de devreye aldım” diyor.

Birlas Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sabancı ile 31 yıldır başarı ile yürüttüğü, son dönemde önemli yatırımlara imza attığı işlerini konuştuk:

Lastik serviste iddialıyız YASCO ile üretimde de varız

ABD’de okurken otomobil lastiklerinin satış ve bakım servislerinin aynı mekanlarda bulunduğunu gözlemleyen Yakup Sabancı, Türkiye’de de benzer bir model tasarlar ve hızla işe girişir. Birlas Otomotiv’i İstanbul Seyrantepe’de 500 metrekarelik alanda kuran Sabancı, Brisa ve Bridgestone lastik bayilikleriyle işe başlar. Lastik satışının yanı sıra bakım hizmetlerini de yürütür.

Yakup Sabancı’nın otomobil ve motosiklet yarışlarına olan ilgisi işine de yansır. Zamanla otomotiv lastiği alanına motosiklet lastiği de girer. “Hobi olarak zevk aldığım uğraşlardan iş yaşantıma da uzanan bir köprü kurdum” diyen Sabancı, “Bugün otomobil lastiği, çok önemli markaların jant temsilciliğinin yanı sıra motosiklet ve son dönemde hızlı büyüyen scooter alanındaki ürünlerde de büyüyoruz. YASCO markasıyla üretimde de iddialıyız” diyor. İtalya’nın dünyaca ünlü OZ markalı jantları 10 yıldır Birlas’ın temsilciliğinde Türkiye otomobil modifiye piyasasında etkin olarak yer alıyor. İtalya'nın aile şirketi OZ Jant Yönetim Kurulu Başkanı Eros Saretta, otoajanda. com ekibi tarafından çıkarılan Birlas Performans Dergisi’ne verdiği söyleşide, Birlas Grubu ile iş birliklerini artırma planları yaptıklarından söz ediyor. Bunun ilk ayağını da OZ yönetimindeki ekonomik modeller üreten MSW jantlarının Türkiye temsilciliğindeki ortaklık ile başlattılar.

Hedefine bisiklet ve elektrikli taşıt lastiğini de aldı

Birlas’ın bünyesinde 5 ayrı şirket var. Geçen yıl ile birlikte atağa kalkan grup, motosiklet lastiğinde ve yağında kendi markası YASCO’yu piyasaya sürdü. Yakup Sabancı’nın harfl erinden oluşan YASCO ile üretim alanına da giren Birlas, Slovenya’yı merkez yaparak Avrupa pazarındaki ağırlığını da artırmayı planlıyor. Otomotiv lastiği ve motosiklet lastiği ile jant başta olmak üzere ekipman tedariği konusunda 30 yıllık uzmanlıklarının bulunduğunu söyleyen Yakup Sabancı, “Dünyanın en prestijli ürünlerinin temsilcisiyiz. Bu alandaki temciliklerimizi artıracağız. Yanı sıra üretim alanındaki girişimlerimizle de öne çıkacağız” diyor. Sabancı, “Bisiklet lastiğine de 2021 sonu itibari ile girmiş olacağız. Ayrıca elektrikli scooter ve farklı yol taşıtlarının kullanımının hızlı arttığını görüyoruz. Bu alanda da lastik başta olmak üzere servis ihtiyacı çok fazla. Bu alanlarda da büyüyeceğiz” diye konuştu.

Birlas Garage ve YASCO Motors'u Türkiye'ye yayacak

Birlas’ın lastik servisi ve bakımında yıllara dayalı uzmanlığı bulunuyor. Geçen yıl şirkette önemli bir karar devreye alındı. Bu alanda yaygın bir ağa ulaşılması adına franchise sistemi devreye sokuldu. 2021 sonunda 10 franchise’a ulaşmayı planlayan Birlas Garage’ın 2022 sonu hedefi, Türkiye genelinde 30 mağaza ile hizmet vermek üzerine oluşturuldu. Herhangi bir loyalt bedeli istenmeyen Birlas Garage’da sektörün içinden girişimci ve bin metrekare büyüklüğünde servis alanı öncelikli beklentiler arasında.

Modele liderlik yapan Birlas Seyrantepe merkezin, bugün 2 bin 500 metrekare alanda, cafe hizmeti de vererek günde üç noktada 300 araca servis sunduğunu belirtelim. Birlas’ın diğer franchise hamlesi de YASCO Motorsports adıyla motosiklet lastik merkezleri kurmaya başlayan yatırımıyla geldi. İlki İstanbul’da açılan YASCO Motorsports, Birlas Garage ile birlikte şirketin iki franchise ağını oluşturacak. 40 bayilik hedefine sahip Birlas, 2022 yılı sonunda bu rakamlara ulaşmayı planlıyor.

Birlas’ın temsilcisi olduğu markalar arasında Oz jantları, K &N Filtre ve portföye yeni giren AEM Filtre yer alıyor. Mickey Thompson lastikleri ve en son Alman Vogtland’in dağıtımına da başlandı. 120.000 adet lastik saklama kapasitesine sahip Birlas Lastik Oteli ile yazlık /kışlık lastik saklama konusunda bu alandaki en büyük lastik oteli hizmetini veriyor.