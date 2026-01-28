Sabancı Holding CEO’su Zaimler: İstikamet doğru; ikinci yarıda iyileşme başlar
Davos 2026 dönüşü ekonomideki yol haritasını paylaşan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, uygulanan para politikaları için “istikamet doğru” mesajı verdi. İyileşme için 2026’nın ikinci yarısını işaret eden Zaimler, Sabancı’nın yeni dönemde “sektör odaklılıktan portföy merkezli liderliğe” geçtiğini belirterek, 2029 yılına kadar net aktif değerini 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, Türkiye’de şu an uygulanan para politikasının ve alınan “ortodoks” kararların doğru yönde olduğunu belirterek, ancak bu adımların zamanlamasının beklenenden daha gecikmeli olduğunu ifade etti. “İstikameti doğru görüyoruz” diyen Zaimler, ekonomideki iyileşmeye dair daha iyi sinyallerin yılın ikinci yarısından itibaren alınacağını öngördüklerini dile getirdi.
Faiz oranlarının ve enflasyon hedeflerinin piyasalar için en kritik konu başlığı olduğunu ifade eden Zaimler, Orta Vadeli Program’ı (OVP) kendileri için bir referans olarak gördüklerini ancak hem Türkiye hem de küresel piyasalar için senaryo bazlı çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde topluluğun büyüme yolculuğunda ‘Türkiye önceliğinin’ devam edeceğini vurgulayan Zaimler, “Türkiye daha fazla büyüsün biz de Türkiye’den fazla büyüyelim. En güzel senaryo bizim için bu” dedi.
Sabancı Holding’in 1 Haziran 2025 tarihinde dümene geçen CEO’su Kıvanç Zaimler, yazılı basın mensuplarıyla ilk kez bir araya geldiği toplantıda, Davos 2026 izlenimleri ışığında topluluğun yeni dönem yol haritasını ve finansal hedeflerini paylaştı. “Sektör odaklı icradan portföy merkezli liderliğe geçtik” diyerek Sabancı Holding’in rotasını “hız ve disiplin” olarak belirleyen Zaimler, portföy yönetiminde de zihniyet değişimine gittiklerini vurguladı.
20 milyar dolarlık net aktif değer hedefi
Sabancı Holding’in gelecek vizyonuna dair rakamsal hedefleri paylaşan Kıvanç Zaimler, 2019 yılında 6 milyar dolar olan Net Aktif Değerin bugün 9,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. 2029 yılına kadar bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Zaimler, bu süreçte sermaye maliyetinin 120- 130 baz puan üzerine taşımayı planladıklarını söyledi. Yatırım iştahının düşük olduğu 2021-2024 döneminde bile üç kat büyüdüklerini hatırlatan Zaimler, mevcut portföyün %86’sının Türkiye’de, %14-15’inin ise yurt dışında olduğunu; döviz bazlı gelir oranını ise %20 seviyesinde tuttuklarını kaydetti.
Büyük satın almalar ve azınlık hisse yatırımlarıyla büyüme
20 milyar dolarlık net aktif değer büyümesinde holdingin stratejisini dört ana sütun üzerine kurduklarını ifade eden Zaimler, özellikle “büyük satın almalara” dikkat çekti. Zaimler, büyüme stratejilerini şöyle anlattı: “Bu büyüme için yaklaşık 10-10,5 milyar dolarlık bir kaynak planımız var. Bunun bir kısmı öz kaynak, bir kısmı borç ve değer artışıyla sağlanacak. Bunun için coğrafi bir sınır çizmedik. Temel kritelerimiz yüksek çarpanlı iş kolları.
Çarpanı yüksek olan ileri malzeme teknolojileri ve yeni nesil dijital alanlar. Bu fırsatları yurtiçinde veya yurt dışında nerede bulursak değerlendireceğiz. Stratejimizin bir diğer önemli ayağı ise “azınlık hisse yatırımcısı” olmak. Sadece finansal bir kâr beklentisiyle değil, stratejik bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Azınlık hissedar olarak girilecek işlerde temel amacımız teknoloji transferi ve yetenek kazanımı.
Bu kapsamda, hem Türkiye’de hem de ABD’de birçok erken aşama teknoloji girişimine kurumsal girişim sermayesi aracılığıyla yatırım yapıyoruz zaten. Ayrıca geleceğin teknolojilerini yakalamak adına akademi, Ar-Ge ve girişim sermayesi alanlarını bir bütün olarak ele alıyoruz. “Yeşil Veri Merkezleri” konusuyla da ilgileniyoruz. SMR gibi teknolojileri de ikinci bir radar hattında takip ediyoruz.”
Holdingin borçluluk seviyesini operasyonel kârlılığın (FAVÖK) iki katının altında tutarak güvenli bölgede kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Zaimler, “Bilançomuzda bir borç yok uygun bir yatırım fırsatı görürsek değerlendirebiliriz. 1.5-2 milyar dolarlık bir fonlamayı kendimiz çıkarabiliriz onun üstüne sektörüne göre borçlanabiliriz. Bize yüksek çarpan getiren alanlarda yatırım yaparız” şeklinde konuştu.
2021’den bu yana 5,9 milyar dolar yatırım yaptık
Bir yandan Geleceğin Sabancı’sını tasarlarken, bir yandan da bugünü başarıyla yönetmeye odaklandıklarını vurgulayan Kıvanç Zaimler, “Dünyada ve Türkiye’de faaliyet ortamını zorlaştıran her türlü gelişmeye rağmen, yatırımlarımızı her yıl artırıyoruz. Belirsizliğin hâkim olduğu, yurt içi ve yurt dışında yatırım iştahının azaldığı 2021-2024 arası dönemde biz toplam yatırımlarımızı 3 kat artırdık. 2021 yılı yatırımlarımız 607 milyon dolar seviyesindeyken,
2024’te bu rakamı 1,8 milyar dolara yükselttik. 2025 yılının ilk 9 ayındaki yatırımlarımız da yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesinde. Hepsini alt alta koyduğumuzda 2021 yılından bu yana toplam yatırımlarımız 5,9 milyar doları aşmış durumda. Bu yatırımın neredeyse 5,1 milyar dolar kısmını Türkiye’de yaptık” dedi.
Yeni nesil teknolojilerle çarpan etkisi 5 kat artıyor
Zaimler, yeni dönemde dünya ekonomisinin enerji dönüşümü, dijitalleşme, ileri malzeme teknolojileri gibi alanlar odağında şekilleneceğini ifade etti. Sabancı’nın ana faaliyet ve odak alanlarını oluşturan finansal hizmetler, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijitalde, gelenekselden yeni nesil teknolojilere geçişin 2 ila 5 kata varan değer çarpan etkisi yarattığını anlatan Zaimler, “Hedefimiz, uzun vadeli büyüme potansiyeli gösteren, Sabancı’nın değerini artıracağına inandığımız cazip yatırımlar portföyümüzü çok daha verimli, çok daha dirençli bir hale getirmek; bu portföy yapısını da güçlü insan kaynağımızla sağlamlaştırmak” dedi.
Yapay zeka artık destek değil, bir iş
Zaimler, yapay zekanın Sabancı için sadece bir verimlilik aracı olmadığını, başlı başına bir gelir kapısı haline geldiğini de belirtti. “Bir enerji şirketi artık önce teknoloji şirketi olmak zorunda” diyen Zaimler, Bulutistan gibi yatırımlarla dijital hizmet ihracatını büyüteceklerini söyledi. Yapay zekanın iş gücüne etkisi konusunda ise net konuştu: "Amacımız hiçbir zaman sayı azaltmak olmayacak; amacımız verimlilik ve yeteneği yapay zekayla çarparak büyütmek. Sabancı›da değer toplanmaz, çarpılır. Biz sermayeyi koyuyoruz ve bu sermayeyi dünyanın her yerinde karşılığı olan Türk insanının yeteneğine emanet ediyoruz."
Kıvanç Zaimler’in 6 maddede Davos izlenimle
-Belirsizliğin geçici değil, kalıcı bir durum olduğu gerçeğiyle “dayanıklılık” en büyük öncelik haline gelmiştir.
-Sermaye dünyada bol ancak seçici; yatırımı çeken temel unsur güven ve itibar.
-Enerji dönüşümü artık “elektronların akıllı yönetimi” demektir. Yapay zeka ise sadece bir verimlilik aracı değil, kendi başına bir iş koludur.
-Bugün artık dijital ve yapay zeka sadece işlerinizi daha memnuniyetli, daha yüksek verimlilikle yapmanın ötesinde tek başına bir iş haline gelmiş durumda.
-Türkiye orta güç tanımıyla menüde duracak bir ülke değil, yetenekleriyle masada oturacak bir ülkedir.
-İkiz dönüşüm; dijitalleşme ile yeşil dönüşümün eş zamanlı yürütülmeli. COP31’e ev sahipliği yapacak olmamız kendi yatırım hikayemiz açısından bir fırsat.
Satmak her zaman çözüm değil
Sabancı Holding’in portföy yönetiminde yeni bir disiplin inşa ettiklerini belirten Kıvanç Zaimler, artık kararların "duygusal bağlarla» değil, tamamen rasyonel verilerle alındığını vurguladı. Şirketlerin performansını sektörün cazibesi ve şirketin rekabetçiliği kriterlerine dayalı bir matrisle takip ettiklerini açıklayan Zaimler, Teknosa ve CarrefourSA gibi markaların yer aldığı perakende grubu için şu mesajları verdi: “Bizim çok değerli bir portföyümüz var.
Ve bu portföyü, geleneksel holding modelinin ötesine geçen, icrada çevikliği öne çıkaran, yatırımcılarına sürdürülebilir değer yaratmayı önceliklendiren, bugünün ve yarının dinamiklerine göre aktif ve dinamik bir portföy yönetimi anlayışıyla yönetiyoruz.
Bu yaklaşım; yalnızca mevcut varlıkları büyütmeyi değil, stratejik önceliklerimiz doğrultusunda portföye giriş ve çıkışları da kapsıyor. Perakende işlerimiz, portföyde disiplinli olmamız gereken; değeri olduğu sürece tutup, olmayanları değiştirip dönüştürebileceğimiz alanlardan bir tanesi. Satmak her zaman tek çözüm değil ama stratejik gözden geçirme kapsamındalar.”
