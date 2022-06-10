Sabancı Üniversitesi iyiliğin NFT’sini yaptı

Kurulduğu günden bu yana toplumsal duyarlılık başlığını zorunlu ders programına alan Sabancı Üniversitesi, bir süredir bu deneyimini devlet üniversitelerine aktarıyor. Hazırlanan program, 22 devlet üniversitesiyle paylaşılmış. Bugüne kadar yaklaşık 18 bin Sabancı Üniversitesi öğrencisi de, bin 513 projeyi hayata geçirerek 70 binden fazla insanın hayatına dokunmuş.

Bu, uzun süredir konuşulan “Neden bizim üniversitelerde de öğrencilere önce topluma fayda yaratmak öğretilmiyor?” tartışmasını aklıma getirdi. Uzun yıllar önce bir gençlik gazetesi için Princeton Üniversitesi’ne tam burslu kabul edilen parlak bir kız öğrenciyle röportaj yapmıştım. “Bana ilk altı ay sosyal projelerde görev almam gerektiğini söylediler. Sonra okul başlayacak” demişti. Princeton öğrenciye dört ülke sunmuş, bunlardan birinde sosyal hizmet görevi yürütmesini istemişti. Öğrenci de Peru yolcusu olmuştu.

Sabancı Üniversitesi’nin toplumsal duyarlılık derslerini zorunlu olarak vermesi bu nedenle hep radarımda oldu. Konuyu Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik’le konuştuk. “Bu daha üniversite kurulurken alınan bir karardı. Aktif vatandaşlar yetiştirmek üzere yola çıkıldı. Bugün artık mezunlarımız şirketlerde yönetici seviyesindeler. Toplumsal projelerde oralarda da fark yaratıyorlar. Gençleri gönüllülükle tanıştırmanın topluma çarpan etkisi var” diyor.

Konferans etkili olacak

Zeynep Bahar Çelik ve ekibi, bugün önemli bir konferansta toplumsal duyarlılık projelerini ileri taşıyacak yeni bir adımın masaya yatırılmasına öncülük ediyor. V. Ulusal Duyarlılık Konferansı, Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs’te gerçekleşiyor. Açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Ercebe’nin yapacağı konferansta “Bir Ders Olarak Sosyal Sorumluluk”, “Proje Paydaşlarının Gözünden Saha Çalışmaları”, “Günü ve Geleceği Yakalamak: Sosyal Sorumlulukta NFT ve Blockchain” konulu üç ayrı oturum gerçekleşecek.

Konferansta sadece üniversitelerden değil, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından da konuşmacılar var.

Sosyal projeler DAO’ya taşınacak

Konferanstaki NFT ve Blockchain başlıklarını soruyorum Çelik’e. “Şimdi sosyal projeleri DAO’ya taşıyoruz” diye yanıtlıyor. Yani bundan sonra iyilik projeleri de Blockchain üzerinden yürüyecekmiş. Çelik detayları şöyle anlatıyor: “Yarın kadar yakın bir zamanda neydi ne oldu diyeceğimiz kadar hızlı büyüyen bir balon var. Bunu görmezden gelemeyiz. Toplumsal duyarlılık projelerinin NFT’sini oluşturduk. Diyelim bir öğrenciden yeni proje fikri geldi, diğeri bir aplikasyon yarattı bunların hepsinin bir puan karşılığı olacak. Öğrencilerin sosyal NFT koleksiyonu hazırlanacak. Şu anda bunları oluşturuyoruz. Sonra bu sisteme üniversitemizden mezun olan isimler de katılacak.”

Üniversite-sanayi işbirliğine açık

Üniversite sanayi işbirliği denilince ilk akla gelen, üretim hattında ortak proje yürütmek. Zeynep Bahar Çelik ve ekibi, bu ortaklığın en başarılı çalıştığı alanların başında toplumsal fayda projeleri geldiğini kanıtlayan işlere imza atmış. Çelik, bugüne kadar 20’den fazla şirketle ortak proje yürüttüklerini, çok sayıda sivil toplum kuruluşunu da bunlara dahil ettiklerini söylerken, bunun yaygınlaşması gerektiğini de vurguluyor. Diyor ki; “Bu amaçla 2005’te toplumsal duyarlık programımızdaki deneyimimizi devlet üniversiteleriyle paylaşmaya başladık. 4 yıllık proje yazdık. 22 üniversiteye aktardık. Onlara danışmanlık verdik. YÖK de bu süreci sahiplendi. Gönüllülük dersi başlatıldı. Bize başvuran üniversiteler de arttı. Bu zincirin giderek büyümesi bize yeni adımlar atma cesareti verdi. NFT de böyle doğdu.”