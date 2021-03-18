Sabancı’dan İşin Geleceği’ne 200 milyon TL

Pandemi, birçok alanda olduğu gibi çalışma hayatında da kartların yeniden karılmasına neden oldu. Sadece çalışma mekanları değil, saatleri de sınır tanımayınca hem şirketler hem de profesyoneller için yeni bir planlama yapma ihtiyacı doğdu. 60 bin çalışanı olan Sabancı Holding, çalışma hayatındaki değişime ayak uydurmak için “İşin Geleceğine Uyum” planını devreye aldığını duyurdu. Plana göre esnek çalışmadan, uzaktan iş yapmaya; evdeki çalışma masasından psikolojik desteğe kadar uzanan geniş çaplı insan kaynakları stratejisi devreye alınacak. Bu plan için iki yılda 200 milyon TL’lik yatırım yapılması planlanıyor.

Yedi ana başlık belirlendi

Sabancı Holding’in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı, 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı beş ana başlıktan biri olan ‘İşin Geleceğine Uyum’ konusundaki detaylar, bir basın toplantısıyla duyuruldu. Buna göre yedi ana başlık, 34 alt başlık ve bin 500 maddelik kapsamlı bir eylem planı hazırlandı. Boston Consulting Group (BCG) Türkiye işbirliğiyle hazırlanan planın detayları Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur ve BCG Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan’ın basın buluşmasıyla kamuoyuna aktarıldı.

Söz konusu plan, topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsıyor. Bahsedilen yedi ana başlık ise; ‘Uzaktan Çalışma’, ‘Zihinsel ve Fiziksel Sağlık’, ‘Esnek İş gücü ve Yüksek Performans’, ‘Yetenek ve Beceri yönetimi’, ‘Geleceğin Liderliği’, ‘Amaç Odaklı organizasyon ve Kültür’, ‘Dijital, Veri odaklı ve Çevik Organizasyon’ olarak sıralanıyor.

‘İşaret fişeği yakmak istiyoruz’

İş hayatındaki dönüşüm sürecini yakından takip ettiklerini ve pandemi öncesinde çalışmalara başladıklarını belirten Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, konunun aynı zamanda toplumsal hayatı da yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. Alper, “Böylesine kapsamlı bir planla yola çıkarak, ülkemizde bir işaret fişeği yakmak istiyoruz. Ana amacımız; tüm paydaşlarımızın gelişip güçleneceği bir gelecek için, ‘işlerimizin ve iş yapış biçimlerimizin geleceğini’, ‘çalışma ortamlarımızın geleceğini’ ve ‘iş gücümüzün geleceğini’ bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele alarak, cesur adımlar atmak, öncü ve örnek olma misyonumuzu pekiştirmek” dedi. Alper, geniş çaplı eylem planıyla toplululuk genelinde 200 milyon TL’lik tasarruf sağlanacağını da vurguladı.

HER ŞİRKETE ÖZEL REÇETE YAZILDI

‘İşin Geleceğine Uyum’ konusunda tüm dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan birini BCG Türkiye ile hayata geçirdiklerini ifade eden Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, plandaki tüm başlıkların topluluk şirketleri için ayrı ayrı ele alındığını vurguladı. Timur, çalışmayı şöyle anlattı: “Her şirketin kendi sektöründe, global ölçekte ne seviyede olduğu ölçüldü. Yani sadece yerel rakipleriyle değil, küreseldeki en iyi uygulamalarla da kıyaslandılar. Şirkete özgü reçeteler yazıldı. Ardından her pozisyondan ve nesilden, kapsamlı bir çalışan katılımı ile,şirket genel müdürlerimiz ve İK yöneticilerimizin liderliğinde kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları hazırlandı. Yeni planla ortaya çıkacak tasarrufu çalışanların ihtiyaçlarına, fi ziksel ve zihinsel sağlığına, kişisel gelişimine, eğitimlerine harcayacağız. Temel hedefi miz; her bir Sabancı Topluluğu şirketinin, işin geleceği alanında, kendi sektörlerinde, ulusal ve uluslararası alanda en iyi örneklerden biri haline gelmesidir.”

İşte Sabancı’nın iki yıllık iş planı

-Topluluk bünyesinde 2 yıl önce başlatılan ve pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan çalışma yaklaşımları pandemi sonrası kalıcı hale gelecek.

- ‘Tamamen uzaktan’ ve ‘karma uzaktan çalışma’ olarak iki ayrı planda tanımlanan model ile topluluk bünyesindeki beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75’i uzaktan çalışma kapsamında olacak.

- Sabancı çalışanları, farklı Sabancı şirketlerine ait lokasyonları ortak kullanabilecek. Ofisler toplantı alanları ve buluşma meydanları şeklinde tasarlanacak.

- Uzaktan çalışanlara verilen destekler çeşitlendirilecek. Bazı sabit gider (internet, yemek, elektronik iş araçları vb..) desteklerinin yanında ergonomik ihtiyaçlara yönelik destekler (çalışma masası, sandalyesi, vb.) de kapsamın içinde yer alacak. Bunlara ek olarak iş – özel hayat destek uygulamaları (toplantısız saatler, iletişim kuralları), uzaktan çalışma eğitimleri gibi pek çok destek de yaygınlaştırılacak.

- Tüm çalışanları kapsayan çalışan destek programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ilave sağlık destek paketleri ile zenginleştirilecek.

- Pandemi başında devreye alınan, hedef odaklı, anlık geri bildirime dayalı, mobil, performans ve ödüllendirme modeli Perfx, yıl sonuna kadar tüm topluluk şirketlerinde yaygınlaştırılmış olacak.