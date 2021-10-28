Sabancı’dan toplum için Cumhuriyet Seferberliği

Sabancı Topluluğu, bu yaz yüreğimizi yakan orman yangınlarının ilk başladığı nokta olan Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde tarihi bir seferberliğe imza attı. Topluluk 29 Ekim’de, 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla “Cumhuriyet coşkusunu Adana’dan başlayarak Türkiye’nin pek çok iline yayacak. Seferliği çalışanların ve basın mensuplarının katıldığı törenle ilan eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bugün, başını duman almış bir dağda buluştuk. Bugün Sabancı Cumhuriyet Seferberliğini ilan ediyoruz. Tüm çalışanlarla Türkiye’nin dört bir yanında toprağa, havaya, ağaca sahip çıkacağız. Bu yıl Cumhuriyeti kutlamak için elimize sadece bayrak değil; kazma, kürek, fidan alacağız” dedi.

Cenk Alper’in ilan ettiği seferberlik kapsamında tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek. Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Cenk Alper, Sabancı Topluluk yöneticileri ve yüzlerce Sabancı Gönüllüsü’yle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti, toprak canlandırma çalışması yaptı.

İnsan dünyada yüreği kadar yaşar!

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin felsefesini anlatırken Yaşar Kemal’in “İnsan dünyada yüreği kadar yaşar” sözünü hatırlatan Cenk Alper, 60 binden fazla Sabancı çalışanının toplum için yüreğini ortaya koyduğunu ifade etti. Konuşmasında sık sık duygulanan Alper, şöyle konuştu: “Seferberlik kapsamında cumhuriyetin ilanı olan 29 Ekim’de işe başlayıp Ata’nın ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’a kadar 12 gün boyunca 30 noktada 30 farklı faaliyet konusunda çalışacağız. Atamızı çalışarak anacağız. 60 bin çalışanımızla sahada olacağız. Cumhuriyet bu memleketin her bir ağacına, toprağına, fidanına sahip çıkmaktır.”

‘Tek gerçek sürdürülebilirlik’

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper konuşmasında iklim krizine de dikkat çekti. “25-30 yıl önce iklim krizini dillendirmeye başladık, bugün artık iklim acil durumu diyoruz. 2030’a kadar karbon salımını yarıya indirmezsek hepimiz için felaket olacak. Dünyadaki yangın, sel olaylarından bunun etkilerini görüyoruz” diyen Alper, insanoğlunun artık haddini bilmesi gerektiğini vurguladı. Alper şöyle devam etti: “Sanki doğaya savaş açmışız. Kazanırsak hep birlikte kaybedeceğiz. Bir an önce bu savaştan vazgeçmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Çünkü tek gerçek sürdürülebilirlik. Doğanın, toplumun, üretimin sürdürülebilirliği.”

Sabancı topluluğunun %97’si aşılı

Pandemide tüm dünya, ülke ve topluluk olarak sağlığın, sürdürülebilirliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Cenk Alper, bu süreçte de sahada çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Alper, “60 bin çalışanımızın yüzde 97’si aşılanmış durumda. Pandemide de hassasiyet gösterdik, sürdürülebilirliği ön planda tuttuk” diye konuştu. Tabiat hastayken bireylerin sağlıklı olamayacağına dikkat çeken Alper şöyle devam etti: “Stratejik önceliklerimizin kalbine sürdürülebilirliği koyduk. Liderlik planladığımız beş stratejik öncelikten biri de sürdürülebilirlik. Endonezya’da fabrikaların etrafındaki evleri yeniliyor, Tayland’da ağaç dikiyoruz. İçimizi yakan yangınlarda 1 milyon fidan sözü verdik. Sözümüzü yerine getiriyoruz.”