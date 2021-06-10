Sabancı’nın 5 yıllık iş planını genç yetenek timi hazırlıyor

Zorlu geçen pandemi döneminde topluma verdiği taahhütleri güncelleyen Sabancı Holding’in odağında “Sürdürülebilir katkıyla Türkiye’yi dünya ile bütünleştirmek” var. Pandeminin başında “60 bin kişiyle başladık, 60 bin kişiyle bitireceğiz” sözünü verdiklerini hatırlatan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bunun ötesine geçerek işin geleceğine bugünden yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Holdingin sürdürülebilir gelecek planlarını aktarmak üzere gazetecilerle bir araya gelen Alper, yeni nesil iş geliştirme stratejisi olan X-Challengers programının detaylarını anlattı.

Geleceğin CEO’ları bu havuzda toplandı

Cenk Alper’in bahsettiği yeni program, holdingin “Yeni neslin Sabancısı” mottosuyla bire bir bağlantılı. Sabancı Holding’de liderlerin her yıl beş yıllık planı gözden geçirdiğini hatırlatan Alper, bu sürece yeni nesli de dahil etmek için X-Challengers inisiyatifini başlattıklarını söyledi. İnisiyatifin çalışma şeklini ise şöyle anlattı: “Sabancı Topluluğu’ndaki her grup başkanlığımızdan 6-7 arkadaşımızı seçtik. Bu arkadaşlarımızın maksimum yaşı 27. Türkiye’nin ya da dünyanın en iyi okullarından mezunlar. Yani Topluluğumuzun en ileri ve en genç beyinlerini bir araya getirmeye çalıştık. Bu arkadaşlarımızı 1,5 aylık bir süreyle işlerinden tamamen aldık. Biz Sabancı Holding yöneticileri olarak şirketimizin beş yıllık planını hazırlarken, onlar da bize paralel olarak, bir danışman eşliğinde hiçbir hudut tanımadan grup başkanlıklarına beş yıllık birer plan hazırlıyorlar. Bir anlamda bizim planımıza meydan okuyorlar.”

Unicorn'lar çıkaracağız

Temmuz ayının başında gençlerin Sabancı’ya çizdiği yol ile yöneticilerin planı bir araya getirilecek. İş kollarının tanımlarının genişletildiği bu süreçte gençlerin yeni iş fikirlerinin sunumları yapılacak. Sabancı’nın 5 yıllık planlarına dahil edilecek. Cenk Alper’in devrimci diye nitelendirdiği bu süreçten topluluğun çehresini değiştirecek fikirler çıkacağına dair inancı büyük. Toplam 29 kişinin yer aldığı ve yüzde 60’ını kadınların oluşturduğu bu ekibin fikirlerinden milyar dolarlık işler çıkacağına emin olduğunu söyleyen Alper, “Bu gençler arasında Sabancı Holding’in gelecekteki CEO’su olabilir. Bu ekip her yıl yenilenecek. Şirketlerin artık gençlerin gönlünü alması lazım. Bizim nesil için para, arabanın markası gibi şeyler önemliydi; şimdikiler ise bunları önemsemiyor, değerlere, verilen sözlere bakıyorlar. Onlar gerçekliği sorguluyor” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına ‘YarınBizim' projesi

Topluluğun geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığı YarınBizim projesinin ülke genelinde gençlerden yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Cenk Alper, “Sağlık çalışanlarımız hastanelerde bu kadar fazla vakit geçirirken onların evlatları zor durumdalar. Özellikle 11 ve 12’nci sınıfl ardaki çocuklar çok ciddi stresli bir süreçten geçiyorlar. Böyle bir dönemde anneleri, babaları, kardeşleri yokken biz bu sınav hazırlık süreçlerinde onlara destek olmak için YarınBizim projemizi başlattık. Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı, Topluluk şirketlerimiz, herkes bu işe kaynaklarını seferber etti. Bu gençlere mentörlük ediyor, sınav süreçlerinde yanlarında oluyoruz” dedi.YarınBizim projesine bin 180 başvuru geldiğini, bunlar arasından kriterleri dolduran 74 ilden 698 mentinin programa dahil edildiğini belirten Alper, şunları söyledi:

“Topluluğumuzdan 559, dışarıdan 67 mentorumuz var. Benim de Darüşşafaka’dan bir mentim var. Proje katılımcılarımızın yüzde 25’i doktor olmak istiyor. Bu, iki senelik bir program ama muhtemelen daha da devam edecek.”

Sürdürülebilirlik fonlarını ülkeye çekmek lazım

Sabancı Topluluğu’nun, “2050’de net sıfır karbon ve sıfır atık olacağız” sözünü verdiğini hatırlatan CEO Cenk Alper, “Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi’nin Türkiye’deki ilk temsilcisiyiz. Geçen ay Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi’nin CEO’su Yönetim Kurulu’muza katıldı” dedi. Dünyada artık ekonomik başarının sürdürülebilirlikten bağımsız düşünülemeyeceğinin altını çizen Alper, şöyle konuştu: “Dokuz ay gibi bir sürede MSCI’ın sürdürülebilirlik endeksinde iki kademe atlayan dünyadaki tek şirket olabiliriz. Son not artırımıyla birlikte, sürdürülebilirlik endeksinde 2025 hedefimize şimdiden ulaştık. Bunu daha da ileri götüreceğiz. Çünkü Türkiye’nin özellikle yabancı sermaye ihtiyacı olduğu bu dönemde, son 1,5 ayda borsadan ciddi yabancı sermaye çıkışları var. Böyle bir dönemde sürdürülebilirlik fonlarını, ESG fonlarını ülkeye çekebilmek çok önemli. Biz kendi yabancı sermaye yatırımcı oranımızı takip ediyoruz. Bu işten en az etkilenen kurumlardan biri olduk. Yatırımcılarımız arasında bu fonların toplam ağırlığı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde.”