"Günlerin geçişinden dolayı yüzünü ekşitip oturma, Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır."

Sadi Şirazi

Dünya ailesi olarak içinden geçmekte olduğumuz günleri en iyi özetleyen Şirazi’nin sözleri ile başlamak istedim. Eminim sizlerin de yukarıdaki mısralarda anlatılan birçok hayat tecrübeniz vardır.

Hayat mevsimlere benzer. Bahar olur açarsınız, kış olur üşürsünüz. Eminim hepinizin zorluklarla dolu günleri, büyük umutlarla sabahladığı geceleri vardır. Ama vazgeçmezsiniz, derin bir nefes alarak hadi yine, yeniden der yolunuza devam edersiniz. Her şey süt liman olunca da bazen üzülerek, bazen de gülümseyerek anımsarsınız o günleri.

Dünya Gazetesi, Türk basın camiasında 42 yıllık koca bir çınar. Böyle bir markayı, hele bu bir gazete ise öylesine kapatamazsınız. Ondan vazgeçemezsiniz çünkü o artık canınızdan bir parça olmuştur.

Dünya Gazetesi olarak bugün yine önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol, aşmamız gereken engeller var. Ama bu sefer her zamankinden daha fazla tecrübemiz de var. 42 yıllık geçmişimizden aldığımız gücümüzün yanında tüm vefalı dostlarımızla beraberiz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan, destek veren siz Dünya okuyucularına sonsuz minnettarım. İşini gücünü bırakıp bize yol göstermek isteyen, Türkiye’nin dört bir yanından koşup yanımıza gelen meslektaşlarıma, Nezih beye duydukları vefa borcuyla elini uzatanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Sabaha kadar hiçbir şey düşünmeden gazeteyi sizlere ulaştırmak için olağanüstü gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma ne desem, ne kadar teşekkür etsem azdır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazeteniz Dünya; genç ve dinamik kadrosunun hazırladığı dolu dolu içerikle yine sabahları masanızda olacak. Yepyeni sabahlara beraber erişeceğiz. Sizlerin de bizlerle beraber hep daha iyiye, daha güzel koşacağı sabahlar olsun diye ekonomi başta olmak üzere Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri en doğru ve tarafsız bir şekilde sizlere aktarmaya devam etmek için gayret göstereceğiz.

Sabredeceğiz, daha çok çalışacağız. İşte selamet burada. Bundan sonra da bugüne kadarki sabırla bekleyişlerimiz tatlı meyvesini bizlere sunacak, hak eden hak ettiğine kavuşacaktır.

Türkiye büyüyor gelişiyor. Anlatılması gereken birçok hikâye, aktarılması gereken birçok haber bizleri bekliyor… Ele ele gönül gönüle kaldığımız yerden devam ediyoruz.