Sac krizinden en çok Bursa etkilenecek!

Sac piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışı ve arz yetersizliğinin yarattığı kriz derinleşiyor. Hatırlayacak olursanız konu geçtiğimiz cuma günü gazetemizin manşetinde idi. ‘Sac piyasası karıştı; zam çok, ürün yok.’

Sorun büyük ve acil çözüm bekliyor. Artan talep ve Çin’in ihracatını kısması piyasaları allak bullak etti. Metal sanayiinin en önemli merkezlerinden Bursa’da da üretim ciddi risk altında. Kiminle konuşsam dert küpü. Otomotivden raf üreticisine, inşaattan makineciye hepsi sac fiyatlarında yaşanan artış ve arz yetersizliğinden şikayet ediyor. Sanayici dolar bazında fiyatların artmaya devam etmesinden yakınırken acil müdahale talebini de dillendiriyor. Sacı en fazla kullananların başında otomotiv endüstrisi geliyor. Bursa’da otomotivde halihazırda 3 ana sanayi faaliyet gösteriyor. Fabrikalar özellikle Avrupa’dan gelen yoğun talebe cevap verebilmek için harıl harıl çalışıyor. Gerek ana gerekse tedarik sanayisinin vites yükselttiği bu dönemde sac fiyatlarının artışı ve ithalatta yaşanan termin sorununun sektöre etkisini Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Başkanı Baran Çelik’e sordum. Aldığım cevap; yaşanan krizin endüstrinin üretim süreçlerini etkilediği ve dolayısı ile ihracatta risk oluşturduğu yönünde. Devamla ‘iç pazardaki çelik üreticileri pandemi sebebi ile oluşan belirsizlikte ilave gümrük vergileri konulmasını sağladılar. Vergiler dolayısıyla ithalat yüksek maliyetli oluyor. Bu maliyet artışını da içerdeki sac tüketicilerine fiyat artırmak ve dolayısıyla kendi kârlarını artırmakta kullanıyorlar. Tedarik zinciri ve maliyet yapısı bozulmuş durumda’ diye de ekledi.

Bursa’da otomotivden sonra demir-çelik ve türevlerini kullanan ikinci büyük tüketici makine sektörü. Makine İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer, sac fiyatlarındaki artışın nedeninin sadece pandemi sonrası daralan talebin ülkemizde yeniden artması ile açıklanamayacağı uyarısını yaptı. Gencer, sorunun pandemi sonrası bozulan tedarik zincirinin etkisi ile birlikte, ülkemizde uygulanmaya başlayan yeni ilave gümrük vergileri nedeniyle çelik ve çelik türevi tüm metallerin fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklandığını belirtiyor. Dünya genelinde de pandemi sürecinde kısılan talebin artışa geçtiğini, talep artarken demir-çelik sektörünün en büyük üreticisi Çin’in üretimini ihracattan iç tüketime kaydırdığını hatırlatıyor. Küresel bazda bu değişikliklere hızlı adapte olamayan sac tedarik sektörünün oluşan talebi karşılamakta zorlandığı için fiyatların artığını vurguluyor.

Sanayici çaresiz. Fiyat artışını göze alarak dünya genelinde hammadde arayışında. Nereden bulursa oradan temin etmeye çalışıyor. Kriz devam ederse demir-çelik hammaddesine bağlı çok sayıda firma rekabet edemez, üretemez hale gelecektir. Çözüm bulunamaz ise yakın zamanda üretim, istihdam, ihracat zincirinde çok daha büyük sorunlar kapımızı çalacaktır.