Sadece ‘kep’i Çin’den alıyoruz, Türkiye’de siperliği iyi yapan yok

ESAS Holding ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 5-6 yıl önce Londra’da oğluyla alışverişe çıktı. Oğlu bir mağazada Les Benjamins marka giyim eşyası alınca merakla sordu:

- Aldığın Fransız markası olmalı? Daha önceden biliyor muydun, tesadüfen mi seçtin?

Oğlunun yanıtı Ali Sabancı’yı şaşırttı:

- Ne Fransız’ı baba, Türkiye’den bir marka Les Benjamins.

Ali Sabancı, markanın Türk olduğunu öğrenince guru duydu:

- Bravo… Helal olsun…

Bu öyküyü Les Benjamins’in kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın’la birlikte aile olarak ortaklıkları bulunan markanın 10’uncu yılı sohbeti yaptığımız Esas Ventures’ın kurucusu Fethi Sabancı Kamışlı anlattı:

- Les Benjamins’e ortaklık planımızı aileyle ilk paylaştığımızda dayım Ali Sabancı oldukça heyecanlanmıştı. Dünyada başarılı olmuş bir Türk markasını desteklemek bizim için çok gurur verici.

Les Benjamins’e bir yıl önce ortak olduklarını anımsattı:

- Les Benjamins’e “Esas Aile Ofisi” olarak girdik. 5 kıtada yer alan yatırımlarımız, newwork gücümüz, hissedarlarımızın vizyonu ile Les Benjamins’e farklı bir ivme kazandırdık.

Bünyamin Aydın, Les Benjamins’in öyküsünü anlatırken çocukluk yıllarına döndü:

- Ailem 50 yıldır tekstil ve hazır giyim sektörünün içinde. Babam üreten taraftaydı. Annemin mağazası vardı. Onların iş seyahatlerine, fuar turlarına giderdim. Sektörün içinde büyüyünce moda tasarımcısı olmayı kafaya koymuştum.

Milano’da yaptığı defile, Nike’ın 12 tasarımcısı arasına girmesinin Les Benjamins’in 10 yıl önce başlayan yolculuğunda önünü çok açtığını belirtti:

- Türkiye’den global lüks sokak giyim markası çıkarmayı çocukluk yıllarımda kafaya koymuştum. 10’uncu yılımızda 20 ülkede 60 satış noktasında vitrine girme başarısını yakaladık.

Les Benjamins’in Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Sabancı Kamışlı ile birlikte bir Türk markasının dünyada başarılı olabildiğini göstermeyi hedeflediklerini kaydetti:

- Pandemi, mağaza açma konusunda bizi biraz yavaşlattı. Berlin’de eylül-ekim gibi mağaza açacağız. Sonra Londra, Paris ve New York gibi dünyanın önemli kentlerinde mağaza açma planımız var.

Fethi Sabancı Kamışlı araya girdi:

- Geleceğe dönük hedeflerimizi ortaya koyarken ciro, mağaza sayısı gibi verilere odaklanmak istemiyorum. 3-4 yıl sonra New York’a, Londra’ya gittiğinizde Les Benjamins markasını görünce gurur duymanızı hedefliyoruz.

Yurt dışında mağaza açacakları kentlerin, hatta bazılarının yerlerinin bile belli olduğunu bildirdi:

- ABD’de mağaza açacağımız adresler arasında New York’un ardından Los Angeles ve Miami de yer alacak. Bu arada örneğin Dubai Mall’dan, “Gelin, burada mağaza açın” teklifi aldık. Benzeri bir teklif Paris’ten de geldi.

Bünyamin Aydın’a üretimi nerede yaptırdıklarını sordum, yanıtladı:

- Koleksiyonlarımızın yüzde 50’sini aile şirketimiz Aytim üretiyor. Ayrıca 4-5 üreticiyle çalışıyoruz. Koleksiyonlarımızın yüzde 99’u Türkiye’de üretiliyor.

Bu noktada kepine dikkat çekti:

- Sadece bu kepleri Çin’de ürettiriyoruz. Çünkü, özellikle siperlik kısmı ülkemizde bu kalitede üretilemiyor.

Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı, Les Benjamins’i 3-4 yılda hedefledikleri noktaya taşımakta kararlı görünüyor.

Online satışları yüzde 600 arttı

LES Benjamins Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Sabancı Kamışlı, COVID-19 sürecinin ilk döneminde işlerinin tamamen durduğu kısa bir dönem yaşadıklarını belirtti:

- Ancak, Les Benjamins olarak durmadık, bu dönemde Coca-Cola ve Magnum’la iki farklı global işe imza atmış olduk.

Markanın kurucusu ve tasarımcısı Bünyamin Aydın araya girdi:

- Biz marka ve ekip olarak çalışmayı, yaratmayı hiç bırakmadık. Hikayemize devam ettik. Pandemi döneminde satışlarımız oldukça iyiydi. Online satışlarımız yüzde 600 arttı.

Fethi Sabancı Kamışlı, pandemide büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti:

- Pandemi öncesinde şirkette 30 kişiydik. Şu an 62 kişi çalışıyor.

e-ticaret tarafına önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı:

- Teknolojik altyapıyı değiştirdik. IT tarafında yeni işe alımlar yaptık. Bir yandan Berlin’deki mağazayı planlarken, diğer taraftan e-ticaret için Avrupa’da nerede depo açmamız gerektiğine bakıyoruz.

Online satışların daha da yükselmesini beklediklerini ifade etti:

- Önümüzdeki 5 yılda online-fiziki satış payları yüzde 50-50 gibi bir orana ulaşabilir.

Çok sayıda mağaza açma hedefi yok

LES Benjamin’in kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın, İstanbul’da şu anda Nişantaşı ve Akasya AVM’de amiral gemisi konumunda iki mağazalarının olduğunu belirtti:

- Mağazalar markamızın görünen yüzü olsa da dünyada çok sayıda mağaza hedefimiz yok. Mağazalarımız daha çok “deneyim odaklı” olacak. Ayrıca online satışta teslimat hızını minimuma indirecek kilit noktalarda depo açma planımız var.

Ardından koleksiyonlarıyla ilgili şu yaklaşımını paylaştı:

- Tek bir ürünü çok sayıda satmak mı, ürün yelpazesini geniş tutmak mı? Ben genelde sınırlı sayıda ürün stratejisini benimsiyorum. Çok sayıda tasarım yapmak istiyorum. Çünkü, herkes kendine farklı ürün istiyor.

Bünyamin’i ‘Benjamin’e dönüştürdü

LES Benjamins’in kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın, Almanya’da doğduğunu, İsviçre’de eğitim gördüğünü belirtti:

- İsviçre’deki öğrencilik yıllarımda adımı “Bünyamin” şeklinde telaffuz edebilen yoktu. Çoğunlukla “Benjamin” diyorlardı.

10 yıl önce kendi markasıyla yola çıkmayı planlarken Fransızlar’ın kendi ismini söyleme tarzını dikkate aldığını bildirdi:

- Böylece marka için “Les Benjamins”i seçtim.