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Sadece matematik, yetmez…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Tespitler yapılıyor:

“Cahile laf anlatılmaz/anlatılmıyor…”

“İyilere yer yok, tek bir hatasında eleştiriliyor…”

“Mutsuz ile sohbet mutsuz ediyor…”

***

Sonra…

Matematik bilimi ile de doğrulatılıyor!

***

Örneğin:

(+)X(-)= (-) kuralından hareketle…

“Negatifler/cahiller ile tartışmaya girme

sonuç negatif olur” deniyor!…

***

(+)/(-)=(-) kuralından hareketle…

“Negatif/cahiller için kendinizi 

parçalamayın, sonuç negatif olur” deniyor!…

***

Hatta…

Toplama/çıkarma işlemleri de dahil ediliyor…

(+)+(-)=((küçülmüş +) veya (-)) kuralından  hareketle…

“Negatifler/cahiller sizi küçültür veya yok eder…” deniyor!…

*** 

Matematiksel işlem sonucu doğruyu verir…

Ama…

Neden doğru olduğunu anlamak, doğruyu yorumlayabilmek için fizik, mantık, felsefe bilgileri de gerekir…

 VELHASIL

Yanlış tespitler yapılınca, “doğru sanılan” yanlış yönlendirmelere kapı aralanıyor…

Bir yanlış ise diğer yanlışları büyütüyor…

***

İnsan/yönetici/yönetim/toplum iyi/kötü/yanlış ve/veya cahil olabilir…

Harcanan çaba, bilim ışığında yapılan eleştiriler O’nu/onları kötülükten ve/veya cehaletten/yanlışlardan kurtarabilir…

Yeterki doğruların çabası, kötü ve/veya cahilinkinden büyük olsun…

 

 

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