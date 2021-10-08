  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. “Sadece sistem değişikliği değil topyekûn iktidar değişikliği gerekiyor”

“Sadece sistem değişikliği değil topyekûn iktidar değişikliği gerekiyor”

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan siyasi partiler arasındaki temaslar, liderler düzeyinde devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

Gelecek hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşecek. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması ise 6 siyasi partinin hukukçu kurmayları tarafından yürütülüyor.

Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan arasında gerçekleşen yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından liderler yaptıkları ortak açıklamada bir kez daha sistem değişikliğine vurgu yaptılar, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, “Kuşkusuz bu ittifakların Cumhurbaşkanı adayları, her parti kendisi mi tespit eder, ittifak ortak bir aday mı belirler; bu artık kendi kararları. Hem yapılan araştırmalara baktığımızda; pandemi sebebiyle hala sağlam bilimsel araştırma yapılamıyor; hem de fiilen sahaya baktığımızda bir sonraki seçimlerde Erdoğan ve Cumhur İttifakının tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor. Bir sonraki seçimlerde gerçekten işleri çok çok zor. Artık aday mı değiştirirler, politika mı değiştirirler; ne yaparlar bu kendi bilecekleri iş. Biz kendi işimize bakıyoruz. Sadece sistem değişikliği değil, Türkiye’de topyekûn bir iktidar değişikliği olmadan bu ülkedeki sorunların asla çözülemeyeceğini biliyoruz” dedi.

“Kavga şimdiden çıksın istiyorlar”

“Benim anlamadığım bir husus var. Efendim ‘Cumhur İttifakının adayı belli. İlle muhalefet de kendi adayını belirlesin’ Niye?” diye konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Şimdiden hiçbir partinin gelecek seçimde hangi arkadaşların milletvekili olacağı, sıralamanın nasıl olacağı konusunda hiçbir çalışma yapılıyor mu? Yok öyle bir şey. Seçim sathı mahalline girilir. Her ilde teşkilatlar oturur, genel merkezin de gözetimi altında adaylar belirlenir. Daha fol yok, yumurta yokken tabiri caizse 'aday belirleyelim’' Niye? Çünkü önümüzde uzun bir zaman olacak biz onun canına okuruz. Mantık bu. Kavga şimdiden çıksın. Ben bunun tamamen suni bir gündem oluşturma çabasından kaynaklandığını kanaatindeyim” dedi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Akşener: Millet ittifakı olarak tek Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız 07 Ekim 2021
Ekonomi ve 'Kürt sorunu' tartışması 05 Ekim 2021
“Bizim, Cumhur İttifakı’nın anayasası ile ilgilimiz yok”  05 Ekim 2021
Meclis, Paris İklim Anlaşması'nı bu hafta onaylayacak 04 Ekim 2021
TBMM Başkanı Şentop: TBMM yeni anayasayı yapabilecek güçtedir 01 Ekim 2021
“Tutum belgesi ile terörün meşrulaştırıldığını görüyoruz” 30 Eylül 2021
Siyasette Kürt sorunu ve HDP’nin tutum belgesi tartışılıyor 29 Eylül 2021
HDP, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi’ni açıkladı 28 Eylül 2021
12 Eylül darbesinin 41. yılında ‘yeni anayasa‘ vurgusu 13 Eylül 2021
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz 10 Eylül 2021