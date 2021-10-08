“Sadece sistem değişikliği değil topyekûn iktidar değişikliği gerekiyor”

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan siyasi partiler arasındaki temaslar, liderler düzeyinde devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

Gelecek hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşecek. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması ise 6 siyasi partinin hukukçu kurmayları tarafından yürütülüyor.

Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan arasında gerçekleşen yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından liderler yaptıkları ortak açıklamada bir kez daha sistem değişikliğine vurgu yaptılar, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, “Kuşkusuz bu ittifakların Cumhurbaşkanı adayları, her parti kendisi mi tespit eder, ittifak ortak bir aday mı belirler; bu artık kendi kararları. Hem yapılan araştırmalara baktığımızda; pandemi sebebiyle hala sağlam bilimsel araştırma yapılamıyor; hem de fiilen sahaya baktığımızda bir sonraki seçimlerde Erdoğan ve Cumhur İttifakının tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor. Bir sonraki seçimlerde gerçekten işleri çok çok zor. Artık aday mı değiştirirler, politika mı değiştirirler; ne yaparlar bu kendi bilecekleri iş. Biz kendi işimize bakıyoruz. Sadece sistem değişikliği değil, Türkiye’de topyekûn bir iktidar değişikliği olmadan bu ülkedeki sorunların asla çözülemeyeceğini biliyoruz” dedi.

“Kavga şimdiden çıksın istiyorlar”

“Benim anlamadığım bir husus var. Efendim ‘Cumhur İttifakının adayı belli. İlle muhalefet de kendi adayını belirlesin’ Niye?” diye konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Şimdiden hiçbir partinin gelecek seçimde hangi arkadaşların milletvekili olacağı, sıralamanın nasıl olacağı konusunda hiçbir çalışma yapılıyor mu? Yok öyle bir şey. Seçim sathı mahalline girilir. Her ilde teşkilatlar oturur, genel merkezin de gözetimi altında adaylar belirlenir. Daha fol yok, yumurta yokken tabiri caizse 'aday belirleyelim’' Niye? Çünkü önümüzde uzun bir zaman olacak biz onun canına okuruz. Mantık bu. Kavga şimdiden çıksın. Ben bunun tamamen suni bir gündem oluşturma çabasından kaynaklandığını kanaatindeyim” dedi.