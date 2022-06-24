Sadece “ücret artırmak”…

Yabancı işçi…

Türkiye’de çalışana çok pahalı gelen konutu dahi 7-8 yıllık kazancıyla rahatlıkla alabiliyorsa…

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Kamu/özel hastanende, öncelikli ve ülkesindeki fiyatın yarısına tedavi olabiliyorsa…

(Ulaşım/konaklama dahil)

Ve

Aylık ücreti, tedavi gördüğü doktorun 3-5 katıysa…

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Yüksek alım gücünün üstüne otellerimizde “indirimli” kalabiliyorsa…

Ve…

Aylık maaşı, hizmet aldığı otel çalışanlarının yıllık maaşı kadarsa…

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(Almanya’da maaşlar 1700 Euro-14000 Euro aralığında…

4850 Euro ortalama ve ekim ayında en düşük maaşın 2100 Euro olması bekleniyor…)

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Ve “Ucuz emek” diyerek;

Sanayin “yabancı işçi” ile üretebiliyorsa…

Tarımsal ürün yabancı işçiyle ekilip/toplanabiliyorsa…

Hayvanın yabancıyla güdülebiliyorsa…

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Enflasyon için:

Üreticiye, “ihracat yapma” denebiliyorsa…

Esnafın, tüccarın maliyetlerine bakmadan, fiyat müdahalesi yapılıyorsa…

VELHASIL

Herkeste verimliliğin/güvenin düştüğü/düşeceği anlamına gelir…

Bu durumda sadece ücretleri artırmak durumu daha da verimsizleştirir…

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Eğitimde, siyasette, adalette güven artırıcı iklim/reformlar/uygulamalar, verimlilik ve “alım gücü yüksek ücret” getirir…

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Bitkiye kökü/sağlığı “bol su” değil, toprak/iklim verir…