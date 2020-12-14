Sadece üretmek yetmez topluma da faydalı olmalı

Dünyaya bakıyorum. Sadece mal ve hizmet üretmekle marka olunmuyor. Katma değer de sadece ürüne artı değer kazandırıp daha yüksek fiyatla satmak değildir. Dijital dünya da firmalar ürettiklerinin yanında yaptıklarıyla da alkış alıyor. Mala ya da hizmete yapılan yatırımda üstünü sattığınızda para kazanırsınız. Bunu herkes yapıyor. Ama itibara yapılan yatırım meyvelerini hemen vermez. Şirketlerin son dönemde sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapma sebebi de bunun için önemli. Kazandıklarını toplumun faydasına harcamak, sadece bir sosyal sorumluluk olarak görülemez. Bu aynı zamanda şirketin marka algısı açısından da artı değer katar.

Özellikle gelişmiş büyük şirketler iş yapacakları firmalara bakarken, toplum için ne yapıyor onu araştırıyor. Yani bir şirket moda olduğu için değil de bunu bir iş olarak görüp, bünyesinde sosyal sorumluluk projelerine yer verirse dış dünya da itibarı artıyor.

Buna en güzel örneklerden biri de Ünsped Spor Kulübü. Ünsped Gümrük Müşavirliği kurucu Başkanı Haluk Ündeğer tarafından kurulan spor kulübü sürekli destekleniyor. Ünsped Kurucu Ortağı Yusuf Bulut Öztürk’ün de katkılarıyla büyüyen spor kulübü şirketin göz bebeği bir oluşum.

Kulüpte 200 lisanslı olmak üzere, spor okulları dahil yılda 500’ den fazla öğrenciye eğitim veriliyor. Voleybol kadın A Takımı ikinci ligde, basketbol A Takımı ise bölgesel ligde mücadele ediyor. Voleybol da A genç yıldız küçük ve minik katagorilerinde 5, yine basketbolda A genç yıldız küçük ve minik katagorilerinde 5 olmak üzere toplamda 10 takım var. Ayrıca satranç ve masa tenisinde ulusal liglerde mücadele ediliyor. Öyle ki satrançta bir sporcu Avrupa’da ikinci olmuş. Yüzme, jimnastik, kick boks, dans, bale, resim, müzik, tiyatro, drama, algoritmik kodlama, yaşam becerileri atölyesi ve okçuluk branşlarında da spor okulunda öğrenciler yetiştiriliyor.

Umutsuz çocuklara umut olan proje

Ünsped Spor ve Kültür Kulübü’nün Başkanlığı’nı ise yıllarını eğitime ve topluma faydalı olmaya adayan Semra Demirer var. “Yeteneklerinizi geliştiren yolculuk” sloganı ile çalışmalarını sürdüren kulüp, yılda ortalama 4 bin 500 çocuğa 17 branşta hizmet veriyor.

Kulüp başkanı Semra Demirer “Ünsped’in yaptırdığı ilköğretim okulumuz ve lisemiz olmak üzere, kulübümüzün bulunduğu Zeytinburnu ilçemiz, en çok göç alan ve elli dört milletin yaşadığı özel bir yerleşim bölgesidir. Bu bölgede yaşayan çocuklarımızın iyi birer geleceğinin olması ve onların kötü alışkanlıklara yakalanmaması için bu proje hayati bir önem taşıyor. Tüm branşlarda çocuklarımızın mental gelişimini göz önünde bulundurup, onların hayata karşı gülümsemesi ve dik durabilmesi adına, sonuç odaklı değil çocuk odaklı bir yöntem uyguluyoruz” diyor. Bölgenin yapısı gereği kayıp gençlik diye tabir edilen umutsuz çocuklar arasından yetiştirilen minikler, bugün yurt içinde ve dışında önemli görevler üstlenmiş. Sporcu, sanatçı ve yönetici olarak topluma kazandırılmış. Hatta NBA liginde oynayan ya da büyük kulüplerimizde spor hayatını devam ettirenler de var. Çocuklar kulüp lojmanlarında kalabiliyor. Ücretsiz olarak yiyecek, barınma, ders ve burs imkânına da sahip. Anne babalar da unutulmuyor. Onların da sosyalleşmesi ve üretken hale gelmeleri sağlanıyor. Semra Demirer ayrıca risk altındaki çocukları spor yoluyla topluma ve spora kazandırdıkları için Dünya Fair Play Konseyi (CIFB) tarafından kariyer dalında şeref diploması ile Ünsped olarak ödüllendirildiklerini de hatırlatıyor.

Eğer vizyon sahibiyseniz itibarın sadece parayla kazanılamayacağını bilirsiniz. Kazancını toplumla paylaşanlar her zaman öndedir. Ne diyelim darısı diğe r büyük şirketlerimizin başına.