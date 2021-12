Sadece yüksek kurla mümkün mü?

Onur KESİCİ

2011 yılında ülkemiz Cumhuriyetin yüzüncü yılında 500 milyar dolar(!) ihracat hedefini koydu. İş dünyasını ve tüm ekonomi camiasını heyecanlandıran önemli bir gelişme olarak hafızalarda yerini aldı. 135 milyar dolara ulaşan ihracat rakamını neredeyse 4 katına çıkarmak gerçekten önemli bir vizyondu. 2022’nin arifesinde olduğumuz bu günlerde 10 yıl öncesine bakıp hala koyduğumuz hedefin yarısına varamamış olmamız üzücü. Peki, neden başaramadık? Rahmetli Güngör hocanın o meşhur sorusuyla ‘sanayileşecek ve büyüyecektik n’oldu bize?’ Son günlerde yoğunlukla tartışılan Çin modeli ihracata dayalı büyüme stratejisi düşük kurla ilişkilendirilmekte. Peki, sadece düşük kurla bu mümkün mü? Aslında son 20 yıl hiç de böyle olmadığının en büyük göstergesi. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 2012’ye gelindiğinde 152 milyar dolara ulaşıyor. Sadece 10 yılda neredeyse 4,5 katı bir büyüme ve tabir yerindeyse ekonomik bir mucize gerçekleşiyor. Bu dönem içerisinde 2002 yılında 1,5 olan dolar kuru 2012 yılına gelindiğinde 1,79 seviyesine ulaşıyor. Yani TL, tarihinin en değerli seviyesinde. Kısaca “rekabetçi sayılamayacak kur seviyesiyle 4,5 kat büyüyor ve ihracatımızı neredeyse her yıl %50 artırıyoruz”. 2012 yılında 152 milyar dolar olan bu ihracat 2021 yılı sonu itibariyle 210 milyar dolar seviyesinde tamamlanacak gibi görünüyor. 9 yıl boyunca ihracatımız %30 artış göstermiş. Kur 2012 yılında 1,79 seviyesinden 2021 ortalaması 8,58 lakin bu yazıyı kaleme aldığım an itibarıyla kur 13,78 seviyesinde. Her yıl %50’ye yakın değer kaybeden TL’ye karşılık ihracatımız sadece %30 artabilmiş. Dolayısıyla TL düştükçe ihracat artacak önermesi en azından bizim ülkemiz için pek gerçekçi görünmemekte. Diğer bir taraftan yapılan araştırmalarda ülkemizin her yıl %7-10 büyümesi için GSYH’nin %20’si kadar yani yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım yapmamız demek. Ham madde, yarı mamul ve makine yatırımlarını kapsayan bu yatırım kurdaki aşırı oynaklık sebebi ile ciddi anlamda etkilenebileceği gerçeğini de unutmamamız gerekiyor.

Sanayi havzaları yeterli mi?

Türk sanayisi 280 milyon metrekareye yerleşmiş 790 milyar dolar GSYH ve 210 milyar dolar ihracata ulaşan bir ekonomi. COVID-19 ve kur etkisiyle önemli ölçüde yurt dışı taleplere yetişmekte zorlandığımızı ifade etmekte yarar var. Bu anlamda sanayiciden yerler yetmiyor, yerimiz dar geliyor en sık duyduğumuz şikâyet konusu. Kapasite kullanım oranlarının (KKO) %80’leri aştığı günlerde COVID-19’un önemli sorunlardan biri haline getirdiği stokla çalışma yani sanayimizin en önemli gerçeği haline dönüşmüş depolama da ayrı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi ki OSB’ler var. Sayıları 356’ya ulaşan OSB’ler ülke sanayisinin en önemli üsleri haline geldi. Cumhuriyet tarihimizin en başarılı hamlesi olarak adlandırdığımız bu yapılar her geçen gün büyüyor. Bu konuda hem sektörün önde gelenleri, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu zorlu dönemde ülkenin sanayileşmesi ve gelişmesi için büyük bir gayretle çalışıyor. Bu dönüşüme yetişmek için sanayi havzalarının 500 milyon metrekareye ulaşması ülkenin 1. gündemi haline gelmelidir. Bu süreçte sanayimizin GSYİH’daki payı %24,8’e ulaşması sanayileşmiş bir Türkiye kavramı açısından da son derece önemli bir veridir. Almanya KBMG 10 bin dolara ulaştığında sanayinin GSYİH içindeki payı %40’lara ulaşmıştı. Ülke olarak Kişi Başı Milli Gelirde 10 bin dolara ulaştığımız 2010 yılında bu oran ülkemiz için %19 civarındaydı ve ne yazık ki bugün 10 bin doların altına düştük. O yüzden %24,8’lik sanayi verisi bizler açısından en umut verici gelişme. Peki, ana problem kur mu, yatırım eksikliği mi, alan yetersizliği mi?

Osmanlıdan günümüze dek süren Burjuva arayışı…

19. ve 20. yy’nin başında Avrupa’da ortaya çıkan bu sınıf şehirden şehire göç ediyor, ticaret yapıyordu. Burjuvayı burjuva yapan asıl güç parasal gücün yanında sahip olduğu değerlerdi. Eğitim, kültür, yaşam biçimi, insan ilişkileri ve dünya görüşleri. Sanattan eğitime toplumun dönüşümünün temel mimarları oldular. Jurgen Habermas’ın ifadesi ile ‘kamusallığın yapısal dönüşümünün temel öncüleri’ oldular. Devletin eğitim kültür politikalarını etkilediler ve gelişimin önünü açtılar. Bugün batılı veya doğulu ilerlemiş toplumların neredeyse tümünde bu dönüştürücü sınıf yer almaktadır. Bizim ve gelişmekte olan ülkelerin temel eksiği bu sınıfa sahip olmamalarıdır. Türk sanayisi Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçi politikalar öncülüğünde yatırımlara başladı. Kabaca 1960’lara kadar özel teşebbüs yok derecesinde azdı. Daha sonra 60’lı yıllarda başlayan sanayi hamleleri Türk sanayici sınıfının doğması için fırsat oluşturdu. 70’li, 80’li ve 90’lı yıllar istikrarsız hükümetler, darbeler ve devalüasyonlarla ne yazık ki 2000’li yıllara kadar gelen bu süreç büyük ve yaratıcı bir sanayi sınıfının oluşmasına engel teşkil etti. Hala en büyük işverenin devlet olduğu bir düzen içerisinde böyle bir sınıfın yetişmesi de zor gözüküyor. Sanayileşmeyi sadece yatırım meselesi olarak görmek en büyük yanılgımız. Türk sanayisinin temeldeki en büyük problemleri verimlilik, sürdürülebilirlik, nitelikli insan gücü ve ölçek ekonomisidir. Bunların birçoğu paradan ziyade beşeri sermayeye ilişkin problemlerdir. Sanayimizin %70’i orta düşük ve düşük teknolojili %35’i orta teknolojili ürün üretirken üretilen yüksek teknolojik ürünlerin payı %5 civarındadır. Özellikle 2000’li yıllardan günümüze milyarlarca liralık devlet teşviki verildi. KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve hatta KGF kredileri de önemli teşviklerdir. Dağıtılan milyarlarca liraya rağmen içinde bulunduğumuz durum ortada. Çünkü sanayileşmek bir kültür meselesidir. Bu kültür eğitimi, sanatı, yaşam biçimini besler ve hem toplumu hem de devleti dönüştürür. Bu dönüşümün yaşanmadığı ülkeler kıymetli entelektüelimiz Daran Acemoğlu’nun ifadesiyle pek az ülkenin içerisinde bulunduğu dar koridordan uzaklaşır. 2008 küresel krizi dijitalleşme, COVID-19 ve son dönemde yaşanan yeşil, çevreci dönüşümlerin yarattığı eşitsizlik Pankaj Mısra’nın ifadesiyle de bir ‘Öfke Çağı’nı besliyor. İnsanların dost ve düşman olarak bağnaz bir sadakat ve hainlik kategorisine dayanarak düşünebildiği bir iklim serpiliyor. Bu dar koridorun dışında kalan her ülke için önemli ve rahatsız edici bir gelişme. Sivil toplumun, sanayicinin, ekonomi camiasının dönüşüme seyirci kalması ve devletten bekleme kolaycılığı son derece yersiz ve anlamsız bir çabadır. Unutulmamalıdır ki farklı ülkeler ama tek bir uygarlık vardır. Milletin ilerlemesinin ön koşulu bu uygarlığa katılmaktır.