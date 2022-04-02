Sadeliğin sembolü: Sahine Tatlısı

Gökhan TURHAN

gokturas@hotmail.com

Her yıl heyecanla beklenen Ramazan ayının ilk gününe bugün adımımızı attık. Hoşgörünün paylaşmayla buluştuğu, saygının ve sevginin bir kez daha hatırlandığı en önemlisi ise hayatımızın basitliğini sembolize eden Ramazan ayı şu günlerde çokça ihtiyaç duyduğumuz huzura da yol açar diye beklenti içerisindeyim. Kavgaların son bulduğu mübarek Ramazan ayının dünyamızda barışa da merhem olmasını temenni ederim öncelikle. İftarında ve sahurunda ettiğimiz dualarımızda gözyaşının dökülmemesi, akan kanların durması, dargınların birbirlerine sarılması, üretilenlerin tüketilenlere hakça ulaşması var öncelikle. Ramazan ayı sadeliğin de sembolü dedik. Sadelik denilince de kendimize örnek alacağımız bir lider peygamberimiz Hazreti Muhammed. Yediğiyle, içtiğiyle özellikle. “Ramazan ayında orucunu nasıl açardı” diye sorduğumuzda karşılaştığımız yanıtlar da bunun en güzel işareti. Akşam ezanını dinledikten sonra orucunu bir-iki hurma tanesi ve yanında su ile açan Hazreti Muhammed, aşırı yemekten kaçmayı tavsiye ederdi çevresindekilere. Rivayetlere göre sevdiği yemekler arasında sıkça bahsedilen Sahine Tatlısı da bunun bir ayrıntısı.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR

Eski dönem Ortadoğu coğrafyasında oldukça ilgi gören Sahine Tatlısı, günümüzde pek bilinen bir tatlı değil ne yazık ki. Hala Arap Yarımadası’nda tüketilen tatlı, deyimiyle bir enerji deposu. Kan şekerini de düzenleyen Sahine Tatlısı, binlerce yıl öncesinde başlayan İslam mutfağının da vazgeçilmezi. Bununla ilgili en geniş kaynak ise dünyaca ünlü bir Türk şefine ait. “Selçuklu Mutfağı” adlı eserini yazan dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması “Gourmand Cookbook Awards”ta 2013 yılında “Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı Ödülü”ne layık görülen Muhammed Ömür Akkor’dan bahsediyorum. Akkor’un, hadislerden de esinlenerek kaleme aldığı “7’nci Yüzyıl ve Sonrasında İslam Mutfak Kültürü ve Yemekleri” adlı eserinde işte bu tatlıdan da bahsediyor.

BAL, TEREYAĞI VE TAHİN

Selçuklularla ilgili çalışırken “Abbasi Mutfağı”na ait kaynaklarla da karşılaşan ve bu eseri yazmaya karar veren Akkor, 4-5 yıllık bir araştırmanın ardından eserini yayımlandı. 7 dilde 50 ülkede yayımlanması planlanan kitaptaki 80 tariften biri olan Sahine Tatlısı, birer yemek kaşığı bal, tereyağı ve tahin ile hazırlanıyor. Oda sıcaklığında bekletilmiş olan tereyağını bal ile krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırarak tarife başlıyoruz. Ardından tahini de ekleyerek hızlıca karıştırıyoruz. Üzerine de susam ve ceviz. Biraz bekledikten sonra, pürüzsüz bir kıvama gelen Sahine Tatlısı’nı, Ramazan’ın sembolü olan pide ile servis ediyoruz.