SAFE planı Avrupa’yı korur mu?

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından or­tak savunma projelerinin desteklenme­si için oluşturulan, orijinal adı ile Security Action for Europe - Avrupa Güvenlik Eylem Planı SAFE, dün itibari ile resmen hayata geçti. AB’nin oluşturduğu SAFE, ilk etapta 150 milyar euroluk bir savunma harcamaları fonu olarak karşımızda.

Önemli bir çoğunluğu NATO kurucusu ve üyesi olan ‘Avrupa demokrasileri’ ne olmuş­tu da artık NATO’nun kendilerine bir güven­lik sağlayamamasından korkmuşlardı? Yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Başkan Trump liderliğinde bir önceki Başkan ve eki­binin aksine artık birçok konuda olduğu gibi tarihsel, doğal düşmanları olan Rusya’nın gü­cünü dengelemekten vazgeçmişti. Bu o kadar masraflı bir dengeleme projesiydi ki yüz mil­yarlarca dolar buharlaşıp uçuyordu.

Halbuki Başkan Trump gerçek bir tüccar ve iş insanı olarak bunu farklı bir yöntemle çözebileceğini düşünüyordu. Önce, Ukray­na – Rusya savaşı boyunca yakın ekibi birçok kez yolsuzluk ve yozlaşma suçlamalarıyla de­ğişen, Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen maddi yardımların yerine ulaşamadığı algı­sı pekişen Zelenskiy’i tüm dünyanın önünde azarladı ve kapı dışarı etti.

Eş zamanlı ola­rak ise Rusya ile yeniden sürdürülebilir iliş­ki kurmak için harekete geçti. Rusya’ya Ame­rika koruması altında kışları ısınmak için doğalgaz bile vermeyen Avrupa ülkeleri ar­tık zincirlerinden kurtulmuş bir Rus Ayı­sı ile karşı karşıyaydı. AB ülkeleri artık Rus­ya’nın olası bir saldırısından çekiniyordu ve ABD’nin geleneksel güvenlik taahhütlerine bağlı kalacağından eskisi kadar emin olamı­yordu. NATO sistemi artık risk altındaydı. Korku dağları aşmıştı.

Değişen dengeler ve Türkiye’ye yeni bakış açısı

Avrupa Birliği ülkelerini güvenlik korkusu sarınca demokrasi, insan hakları ve bunun gi­bi hassasiyetleri de askıya alındı tabi. Toplu­mun önemli bir kesimi Avrupa ülkelerinin 19 Mart’ta İstanbul’un seçilmiş Belediye Başka­nı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen so­ruşturmalara ve tutukluluğuna cılız itirazla­rını ve tepkisizliğini pek anlamlandıramıyor.

“Ukrayna düşerse Avrupa düşer” öngörüsü her zamankinden daha hızlı yayılan bir kor­ku iklimi yaratıyor. Kendi ülkelerindeki ar­tan aşırı sağ ve faşist oluşumlara bile yeteri kadar müdahale edemeyen AB ülkeleri eski demokrasi romantizminden bu yüzden ol­dukça uzak.

Aslında geleneksel olarak bugüne kadar Amerika, Avrupa güvenliğinin ana fon sağ­layıcısı oldu. Amerika’nın Ukrayna’ya yaptı­ğı askeri yardımın kesilebileceği ve Avrupalı­ların bu yükü tek başına omuzlamak zorunda kalabileceği korkusu da giderek artıyor. Sa­vunma sanayii üretim kapasitesi oldukça dar olan Avrupa’nın her zamandan daha çok Tür­kiye’ye ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. SAFE fonunun hafif ve ağır mühimmat, drone ve anti-drone sistemleri, hava savunma, aske­ri hareketlilik ve elektronik savaş sistemle­rine yatırım yapacağını düşünürsek bu alan­da dünyanın en büyük üreticilerinden Tür­kiye’nin jeopolitik konumu ve kapasitesi ile öne çıkması kaçınılmaz hale geliyor.

Bu konjonktürde Türkiye’nin Avrupa sa­vunmasına katkı sağlamasına sıcak bakan ül­kelerin sayısı oldukça fazla. Özellikle AB’nin büyük ülkeleri savunma alanında, Türki­ye’yle ilişkileri geliştirme ve derinleştirme­ye sıcak bakıyor. İtalya, İspanya, Polonya ve Almanya bu alanda öncü ülkeler. Fransa da il­ke olarak Türkiye’yle savunma işbirliğini ge­liştirme ve SAFE’e katılım konularında so­run çıkaran bir profilden oldukça uzak.

Avrupa’nın üretim kapasitesi sorunlu. Bu nedenle Türkiye’nin silah sistemlerinin hızlı bir şekilde üretilmesine katkıda bulunabile­ceği bir gerçek. Türkiye’nin NATO standart­larında üretim yapması ve ürünlerinin İtti­fak ülkeleri tarafından kullanılıyor olması da Türkiye’nin elini güçlendiren bir unsur ola­rak görülüyor.

Önümüzdeki dönemde Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimine rağmen Türkiye’nin AB’yle arasındaki savunma sanayisi işbirliği derinleşecek.