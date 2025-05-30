SAFE planı Avrupa’yı korur mu?
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ortak savunma projelerinin desteklenmesi için oluşturulan, orijinal adı ile Security Action for Europe - Avrupa Güvenlik Eylem Planı SAFE, dün itibari ile resmen hayata geçti. AB’nin oluşturduğu SAFE, ilk etapta 150 milyar euroluk bir savunma harcamaları fonu olarak karşımızda.
Önemli bir çoğunluğu NATO kurucusu ve üyesi olan ‘Avrupa demokrasileri’ ne olmuştu da artık NATO’nun kendilerine bir güvenlik sağlayamamasından korkmuşlardı? Yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Başkan Trump liderliğinde bir önceki Başkan ve ekibinin aksine artık birçok konuda olduğu gibi tarihsel, doğal düşmanları olan Rusya’nın gücünü dengelemekten vazgeçmişti. Bu o kadar masraflı bir dengeleme projesiydi ki yüz milyarlarca dolar buharlaşıp uçuyordu.
Halbuki Başkan Trump gerçek bir tüccar ve iş insanı olarak bunu farklı bir yöntemle çözebileceğini düşünüyordu. Önce, Ukrayna – Rusya savaşı boyunca yakın ekibi birçok kez yolsuzluk ve yozlaşma suçlamalarıyla değişen, Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen maddi yardımların yerine ulaşamadığı algısı pekişen Zelenskiy’i tüm dünyanın önünde azarladı ve kapı dışarı etti.
Eş zamanlı olarak ise Rusya ile yeniden sürdürülebilir ilişki kurmak için harekete geçti. Rusya’ya Amerika koruması altında kışları ısınmak için doğalgaz bile vermeyen Avrupa ülkeleri artık zincirlerinden kurtulmuş bir Rus Ayısı ile karşı karşıyaydı. AB ülkeleri artık Rusya’nın olası bir saldırısından çekiniyordu ve ABD’nin geleneksel güvenlik taahhütlerine bağlı kalacağından eskisi kadar emin olamıyordu. NATO sistemi artık risk altındaydı. Korku dağları aşmıştı.
Değişen dengeler ve Türkiye’ye yeni bakış açısı
Avrupa Birliği ülkelerini güvenlik korkusu sarınca demokrasi, insan hakları ve bunun gibi hassasiyetleri de askıya alındı tabi. Toplumun önemli bir kesimi Avrupa ülkelerinin 19 Mart’ta İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara ve tutukluluğuna cılız itirazlarını ve tepkisizliğini pek anlamlandıramıyor.
“Ukrayna düşerse Avrupa düşer” öngörüsü her zamankinden daha hızlı yayılan bir korku iklimi yaratıyor. Kendi ülkelerindeki artan aşırı sağ ve faşist oluşumlara bile yeteri kadar müdahale edemeyen AB ülkeleri eski demokrasi romantizminden bu yüzden oldukça uzak.
Aslında geleneksel olarak bugüne kadar Amerika, Avrupa güvenliğinin ana fon sağlayıcısı oldu. Amerika’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın kesilebileceği ve Avrupalıların bu yükü tek başına omuzlamak zorunda kalabileceği korkusu da giderek artıyor. Savunma sanayii üretim kapasitesi oldukça dar olan Avrupa’nın her zamandan daha çok Türkiye’ye ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. SAFE fonunun hafif ve ağır mühimmat, drone ve anti-drone sistemleri, hava savunma, askeri hareketlilik ve elektronik savaş sistemlerine yatırım yapacağını düşünürsek bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden Türkiye’nin jeopolitik konumu ve kapasitesi ile öne çıkması kaçınılmaz hale geliyor.
Bu konjonktürde Türkiye’nin Avrupa savunmasına katkı sağlamasına sıcak bakan ülkelerin sayısı oldukça fazla. Özellikle AB’nin büyük ülkeleri savunma alanında, Türkiye’yle ilişkileri geliştirme ve derinleştirmeye sıcak bakıyor. İtalya, İspanya, Polonya ve Almanya bu alanda öncü ülkeler. Fransa da ilke olarak Türkiye’yle savunma işbirliğini geliştirme ve SAFE’e katılım konularında sorun çıkaran bir profilden oldukça uzak.
Avrupa’nın üretim kapasitesi sorunlu. Bu nedenle Türkiye’nin silah sistemlerinin hızlı bir şekilde üretilmesine katkıda bulunabileceği bir gerçek. Türkiye’nin NATO standartlarında üretim yapması ve ürünlerinin İttifak ülkeleri tarafından kullanılıyor olması da Türkiye’nin elini güçlendiren bir unsur olarak görülüyor.
Önümüzdeki dönemde Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimine rağmen Türkiye’nin AB’yle arasındaki savunma sanayisi işbirliği derinleşecek.