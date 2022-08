Sağlam bir yaratıcı fikir zamana karşı böyle direnir

İngiltere’nin daha sonra en önemli reklam gruplarından birine dönüşecek olan Cramer Saatchi ajansı, 1969 yılında çok tartışılan bir işe imza attı. Şirketin, Sağlık Eğitimi Konseyi ‘nin (Health Education Council) aile planlaması eğitimi için hazrladığı ilanda hamile bir erkek yer alıyordu. Başlıkta da “Hamile kalan sen olsaydın, daha dikkatli olur muydun?” yazıyordu. Saatchi isminin bir anda yıldızlaşmasına neden olan bu çalışma reklamcılık tarihinde yeni bir dönemin de başlangıcı oldu.

Maurice ve Charles Saatchi kardeşlerin Londra’nın önde gelen reklam yaratıcılarıyla birlikte çıktıkları yolculuk, 1980 ve 1990’lı yıllarda dev adımlarla ilerledi. Saatch&Saatchi çeşitli şirketleri satın alarak ya da birleşerek bir imparatorluğa dönüştü.

Saatch&Saatchi’nin ilk dönemlerinde yaptığı her iş büyük yankı uyandırdı. 1978 yılında Muhafazakar Parti (Tories) için yaptıkları “İşçi Partisi Çalışmıyor” şeklinde çevirebileceğiniz "Labour isn’t working" kampanyası bugün bile siyasal reklamcılığın en önemli çalışmalarından birisi olarak kabul ediliyor.

Aynı şekilde, grubun 1983’te British Airways için hazırladığı “Manhattan” ve Silk Cut için yarattığı “Kesik Mor” (Slashed Purple) ; 1986’da The Independent gazetesinin lansmanı için oluşturduğuı “It is. Are you?” kampanyaları Saatchi&Saatchi grubunu dönemin yıldızı haline getirdi. Bugün 80 ülkede 114’ten fazla ofisi ve 6500 çalışanı olan kuruluş, yıllar önce Saatchi kardeşlerle yollarını ayırdıysa da, markanın bu büyük mirası hala tüm canlılığını koruyor.

İngiltere’den ABD’deki mücadeleye destek mesajı

Saatchi&Saatchi yaratıcı ekibi aradan 54 yıl geçtikten sonra, geçtiğimiz günlerde şirketin arşivlerine dalarak, ikonik hamile adam ilanını yeniden kullanmaya karar verdi. Bunun nedeniyse, ABD’de kürtaj hakkına karşı çıkan Yargıç Samuel Alito’ya bir mesaj vermekti.

Ekip, kürtajın anayasal hak olduğuna hükmeden 1973 tarihli “Roe versus Wade” kararını bozan ABD Yüksek Mahkemesi’nin yargıçlarından Samuel Alito’ya

“Hamile kalan sen olsaydın oy konusunda daha dikkatli olur muydun?” diye sordu. Alito’nun yüzünü hamile adam görseline yerleştirerek, bir tür Pregnant Man 2.0 ilanı yarattı.

Kapsayıcılık için yaratıcılık

Campaign UK haberine göre, Saatchi & Saatchi CCO’su Franki Goodwin, amaçlarının Yüksek Mahkeme kararının ikiyüzlülüğünü ve gericiliğini göstermek olduğunu ilan etti. Sorun ABD’de olsa da, kadın haklarına destek vermek için Birleşik Krallık’taki tüm platformların kullanılması gerektiğini vurguladı. Franki Goodwin, ayrıca ikonik hamile adam ilanını yeniden yorumlamaktan gurur duyduğunu da ifade etti

Franki Goodwin ve ekibi böylece hem iyi bir reklamın zamansız olduğunu kanıtladı, hem de son dönemin en önemli konularından olan kapsayıcılık ve kadın haklarına sahip çıktı.

(Uzun yıllar Saatchi&Saatchi’de çalışmış bir kişi olarak ben de bu adımla gurur duydum ve onları kutlamak istedim)